騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
宏福苑五級火災｜黃碧嬌稱將報警促查現屆法團 鄧炳強表明有證據會檢控(羅泳思報道)
【Now新聞台】民建聯日前發聲明指，如發現有成員包括黃碧嬌在內在宏福苑事件存在違法行為，絕不姑息。黃碧嬌指將報警，要求調查現屆法團是否瀆職。保安局局長鄧炳強稱，無論現屆或上屆業主立案法團成員，只要發現違法證據就會檢控。
民建聯黃碧嬌在社交平台發聲明指，對大火造成多人死傷極度痛心，形容大火是人禍，她指會親自向警務處報案，要求調查現屆法團是否瀆職和隱瞞安全風險等，並要求廉政公署調查現屆法團是否貪污，導致消防設備長期失修多年未被執管。
宏福苑3.3億元大維修工程去年一月由上一屆法團通過，引起業主不滿，並罷免法團。翻查資料，黃碧嬌曾任該屆法團顧問，去年亦多次在社交平台呼籲宏福苑業主支持大維修，又代為處理申請表等。
被問到有否接獲黃碧嬌報案，保安局局長鄧炳強無正面回應，強調會繼續調查事件。
保安局局長鄧炳強：「我們有否拘捕或調查任何人士，個別情況不方便透露。但我想講，無論你的身份是甚麼，是新的業主立案法團也好，舊的業主立案法團也好，總之我們調查發現有證據，就會將他拘捕，有拘捕證據就會將他檢控。」
現屆法團發聲明指，對事故深感痛惜，會全力配合警方和廉署調查，支持依法追查真相，期望能早日釐清責任，還事件一個公正的交代；又稱會繼續履行業主立案法團責任，協助處理善後事宜，強調絕不迴避應有責任。
#要聞
其他人也在看
MAMA 2025｜GD權志龍疑不滿音響設備 留「倒讚」表情符號宣洩不滿
韓國音樂盛典《MAMA》日前於啟德順利舉行，一直被傳因大埔火災缺席的周潤發於頒獎禮第二日亦有現身，為奪得「Artist Of The Year」的韓流代表人物之一的G Dragon權志龍頒獎。當日，G Dragon亦有擔任表演嘉賓，為觀眾帶來壓軸表演，不過疑似因場地音響設備問題令G Dragon非常不滿，事後更到《MAMA》官方社交平台宣洩不滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
名人財經｜藝人林夏薇丈夫莫贊生 破產期4年未開始計算 或無限期處於破產狀態
香港高等法院今日（12月1日）就藝人林夏薇丈夫、商人莫贊生的破產案再有進展。因未能償還約1.35億元債務，莫贊生於今年4月被頒令破產。破產受託人其後以書面形式向法院申請「破產不開始令」，獲破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日裁定批出該項命令，意味莫贊生將無限期維持破產狀態，直至符合有關條款並提交完整財產資料，或法院另行作出指示為止。BossMind ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。Yahoo新聞 ・ 1 天前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜安基苑大維修「鴻毅」任顧問 承建商稱願意測試棚網 居民擔憂
大埔宏福苑早前發生五級大火，造成嚴重傷亡，其工程顧問「鴻毅建築師」因涉貪污案遭廉政公署拘捕，事件引發同由該公司負責大維修工程的牛頭角安基苑居民憂慮。安基苑法團今日(30日)召開業主周年大會，緊急商討工程安全及顧問公司去留問題，現場氣氛緊張，有警員在場戒備。am730 ・ 20 小時前
柳應廷開騷因感冒向觀眾道歉 以歌曲帶正能量與大家捱過難關
【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）假亞洲博覽館舉行一連兩場「The Shape of Breathing Live 2025」演唱會昨晚（30日）舉行頭場，開場前Jer聯同演出團隊於晚上8時19分先進行默哀儀式，悼念大埔宏福苑大火中不幸喪東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
宏福苑五級火︱宏業工程屢涉棚架安全問題 5 年 4 罪成 共罰不足 3 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，奪走過百港人性命，涉事承建商宏業建築工程多人被捕。勞工處回覆《Yahoo新聞》時指，在過去16次宏福苑巡查中，曾向相關承建商包括宏業提出三宗檢控，當中兩宗罪成，共罰款3萬元。宏業建築工程本身過去五年則涉四項定罪紀錄，包括缺乏檢查棚架、沒有合資格者監督架設棚架、沒有採取足夠步驟防止該地盤內有任何人從高度不少於2米之處墮下等，共罰款2.95萬元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 2 天前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生後，不少市民表示少了接收詐騙電話。事實上騙財陷阱並沒有消失。香港人熱心援助災民，單是政府基金已收 9 億元捐款，不過近日有自稱災民或家屬發文，配以電子帳戶 QR Code 叫人捐錢，成為騙徒新手法。《Yahoo 新聞》在 Threads 收到大量網民舉報，指一則自稱災民要求借錢的帖文非常可疑。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
中國｜習近平《求是》：把權力關進制度籠子 減少權力尋租空間
12月1日出版的第23期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進黨的自我革命要做到「五個進一步到位」》。Fortune Insight ・ 3 小時前
30個私樓工程項目遭勒令停工 宏業承建28個
屋宇署勒令30個私人樓宇工程項目暫時停工,當中有28個,由負責大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程有限公司」承建。署方表示,對宏業保障工地安全的能力缺乏信心,宏福苑大火亦揭示宏業在地盤安全管理,有嚴重缺失,包括使用大量發泡膠板封窗。另外兩個停工項目,分別是富林工程營造承建的中環中旅大廈,以及源發建築承建、宏業以項目經理身分參與的北角富澤花園,兩個項目均涉及以塑膠板封窗。署方已要求承建商移除膠板,並會諮詢法律意見考慮懲處。同樣由富林工程營造承建,不過未有被命令停工的火炭穗禾苑大維修工程,屋苑通告顯示,富林工人昨天已拆除相關封窗塑膠板,屋苑全部9座大廈亦將拆除棚網,以減少居民疑慮。 (BC)infocast ・ 22 小時前