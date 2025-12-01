宏福苑五級火災｜黃碧嬌稱將報警促查現屆法團 鄧炳強表明有證據會檢控(羅泳思報道)

【Now新聞台】民建聯日前發聲明指，如發現有成員包括黃碧嬌在內在宏福苑事件存在違法行為，絕不姑息。黃碧嬌指將報警，要求調查現屆法團是否瀆職。保安局局長鄧炳強稱，無論現屆或上屆業主立案法團成員，只要發現違法證據就會檢控。

民建聯黃碧嬌在社交平台發聲明指，對大火造成多人死傷極度痛心，形容大火是人禍，她指會親自向警務處報案，要求調查現屆法團是否瀆職和隱瞞安全風險等，並要求廉政公署調查現屆法團是否貪污，導致消防設備長期失修多年未被執管。

宏福苑3.3億元大維修工程去年一月由上一屆法團通過，引起業主不滿，並罷免法團。翻查資料，黃碧嬌曾任該屆法團顧問，去年亦多次在社交平台呼籲宏福苑業主支持大維修，又代為處理申請表等。

被問到有否接獲黃碧嬌報案，保安局局長鄧炳強無正面回應，強調會繼續調查事件。

保安局局長鄧炳強：「我們有否拘捕或調查任何人士，個別情況不方便透露。但我想講，無論你的身份是甚麼，是新的業主立案法團也好，舊的業主立案法團也好，總之我們調查發現有證據，就會將他拘捕，有拘捕證據就會將他檢控。」

現屆法團發聲明指，對事故深感痛惜，會全力配合警方和廉署調查，支持依法追查真相，期望能早日釐清責任，還事件一個公正的交代；又稱會繼續履行業主立案法團責任，協助處理善後事宜，強調絕不迴避應有責任。

