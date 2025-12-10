宏福苑五級火災｜36歲男涉用他人身份證獲取災民證 騙社福機構1.8萬元援助被拘（楊佩詩報道）

【Now新聞台】一名男子涉用他人身份證副本扮宏福苑災民，騙取社福機構1.8萬元援助被警方拘捕，而有關身份證持有人並非宏福苑居民。

大埔宏福苑火災後，各社福機構紛紛向災民提供援助，警方上周五接獲報案，指一名36歲男子在上月29日至本月2日期間，利用騙取得來的身份證副本冒認宏福苑災民，從而獲得災民證，之後在三間社福機構騙取1.8萬元援助金。

警方周二拘捕涉案男子，在他身上搜到5000元現金援助款項，他人的身份證副本及災民證。警方調查發現，被騙取身份證副本的受害人亦非宏福苑居民。

大埔警區調查總督察沈文偉：「被捕人在11月29日時，趁各機構都忙於為災民登記，乘機魚目混珠，用一張他人身份證影印本向當時的職員訛稱是宏福苑的居民，令他成功獲得該張災民證。警方強烈譴責這些不法分子，在香港經歷這個重大災難的時候，利用社福機構的慷慨解囊，乘機作出欺詐，警方一定追查到底。」

被捕人會被起訴一項欺詐罪、兩項以欺騙手段獲得財產罪及一項企圖以欺騙手段獲得財產罪。警方表示，騙取社福機構援助是嚴重罪行，而欺詐最高可判監14年。

