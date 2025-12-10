《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
宏福苑五級火災｜36歲男涉用他人身份證獲取災民證 騙社福機構1.8萬元援助被拘（楊佩詩報道）
【Now新聞台】一名男子涉用他人身份證副本扮宏福苑災民，騙取社福機構1.8萬元援助被警方拘捕，而有關身份證持有人並非宏福苑居民。
大埔宏福苑火災後，各社福機構紛紛向災民提供援助，警方上周五接獲報案，指一名36歲男子在上月29日至本月2日期間，利用騙取得來的身份證副本冒認宏福苑災民，從而獲得災民證，之後在三間社福機構騙取1.8萬元援助金。
警方周二拘捕涉案男子，在他身上搜到5000元現金援助款項，他人的身份證副本及災民證。警方調查發現，被騙取身份證副本的受害人亦非宏福苑居民。
大埔警區調查總督察沈文偉：「被捕人在11月29日時，趁各機構都忙於為災民登記，乘機魚目混珠，用一張他人身份證影印本向當時的職員訛稱是宏福苑的居民，令他成功獲得該張災民證。警方強烈譴責這些不法分子，在香港經歷這個重大災難的時候，利用社福機構的慷慨解囊，乘機作出欺詐，警方一定追查到底。」
被捕人會被起訴一項欺詐罪、兩項以欺騙手段獲得財產罪及一項企圖以欺騙手段獲得財產罪。警方表示，騙取社福機構援助是嚴重罪行，而欺詐最高可判監14年。
#要聞
其他人也在看
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 1 天前
西環電車撞斃3歲女童 司機不小心駕駛罪成還押 官：若及早煞車不會致死傷者捲入車底
裁判官指，被告庭上辯稱事發前留意到 4 名事主，曾發出「叮叮」警示聲及減速，惟被告在警方錄影會面下，對相關問題均稱不知道，故拒納其庭上供詞。官又指，當 4 名事主踏出安全島時，若被告專注駕駛應可及早煞車，雖無法避免碰撞，亦不會導致死傷者被捲入車底，認為判監屬無可避免。法庭線 ・ 9 小時前
公安部懸紅通緝百名電騙金主骨幹 斥境外勢力包庇 緬北果敢「四大家族」近覆滅｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國公安部今（9 日）發布通緝令，縣賞 20 萬元人民幣，公開通緝100名電訊網絡詐騙犯罪在逃金主和骨幹成員，名單包括吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團逃犯。Yahoo新聞 ・ 1 天前
當局續調查宏福苑及清理災場 混凝土泵車到場為樓宇鞏固結構
【on.cc東網專訊】宏福苑大火事發至今兩個星期，當局繼續進行調查及清理災場工作。今晨(10日)早上9時許，災難遇害者辨認組人員抵達災場。另外，多名人員在災廈對開進行測量，混凝土泵車等工程車亦抵達宏福苑，其中混凝士泵車在宏昌閣輸送混凝土至個別單位，相信為樓宇鞏固on.cc 東網 ・ 7 小時前
巴籍休班輔警涉打老婆被控普通襲擊 慈樂邨單位內爭執 獲准保釋 2 月再訊｜Yahoo
據了解，一名 28 歲休班輔警涉嫌打老婆，被控一項「普通襲擊」罪，今日（10 日）上午在九龍城裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱警拘 36 歲男子 涉利用他人身份證冒領災民援助金 社企被騙 1.8 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔警區刑事調查總督察沈文偉表示，警方於 12 月 5 日接獲一名宏福苑火災災民報案，指有人冒認災民，向社福機構騙取援助金。經調查後，警方昨日展開埋伏行動，拘捕一名 36 歲本地男子，懷疑他涉及有關欺詐案件。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
屯門龍門居7旬婦飛墮平台 家人揭發證當場身亡
【on.cc東網專訊】屯門有人墮樓亡。今早(9日)11時12分，龍門路43號龍門居一名老婦被家人發現倒臥於10座對開平台位置，懷疑她從高處墮下。救援人員接報到場，消防架起升降台將事主由平台救回地面，人員經檢驗後證實事主當場身亡。警員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查on.cc 東網 ・ 1 天前
廣東汕頭火災 增至12人遇難
新華社報道，昨晚發生的廣東汕頭火災事故，增至12人遇難。據廣東省汕頭市潮南區消防救援大隊通報，昨晚9時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一棟4層鋼筋混凝土結構住宅樓宇起火，接報後，消防派員前往救援，晚上10時03分，現場明火被撲滅，目前起火原因調查及善後處置工作正有序開展。#汕頭 #火災 (CW)infocast ・ 6 小時前
機場的士乘客疑遺留藏毒行李 警檢 24 包大麻花 60歲男涉販毒被捕｜Yahoo
機場發生一宗行李藏毒案。一名的士乘客前往機場，落車後懷疑遺下行李，的士司機見狀後，將行李交給機場職員保管，豈料一打開發現大麻花。據了解，一名 60 歲男子涉嫌販運危險藥物被捕，案件仍在調查中。Yahoo新聞 ・ 1 天前
深信愛貓仍在生盼能團聚 宏福苑災民：冀放糧設Cam尋蹤
【動物專訊】大埔宏福苑災場估計仍有約80多隻動物下落不明，宏昌閣高層單位的貓主馮先生深信愛貓「小寶」仍在生，惜搜救人員多次搜索都沒找到貓蹤，他認為小寶可能跑到其他單位躲藏，他和其他災場失蹤動物的主人，均希望當局可以在失蹤動物的樓層放置糧水及設置攝錄鏡頭，增加動物生存和獲救的機會。 David表示，小寶已經14歲，是他自小養大的貓貓。火災當日他的家人一度受困該樓層20小時，其後獲消防員救出，惟當時十分混亂，無法顧及小寶。「我之後一直等待救援消息，請過消防員上去多次，可惜都沒有發現，我的單位有燒到，但沒有找到貓的屍體，可能她自行逃生了。」 一天未找到貓屍，David仍相信愛貓在生，只是躲藏了起來未獲救出。這段時間的等待，讓David感到很難過和焦急，卻不願意就此放棄，仍不斷聯絡警方和愛協，希望繼續搜救小寶。 一班宏福苑的動物主人有建立群組互通消息，David表示估計仍有80幾隻動物仍未找到，大家都希望當局庇夠在走廊放食物和設攝錄機，希望可以從中拍攝到動物的身影，加快救援仍生存的動物。 他又表示，經此一役，他認為家中設置閉路電視很有幫助，「我聽到有個個案是單位內有設Cam，當消防員爆門時，屋香港動物報 ・ 6 小時前
宏福苑火災死亡人數增至160人 仍有6人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至160人，仍有6人失聯。 警方昨起一連兩日分批安排失聯者及已憑相片初步辨認遺體的家屬做DNA口腔拭子採樣，以科學鑑定辨別遺體身分。警方指，目前已完成第二階段搜索工作，在其中一具屍體驗出兩人的DNA，分別是一名老婦及一名外傭。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
珍惜生命｜藍田德田邨54歲男子墮樓 保安揭發惜太遲
觀塘發生墮樓案。 昨日（9日）晚上約9時22分，一名男子倒臥在藍田德田邨德瑞樓對開，保安員發現後報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名54歲譚姓男子陷入昏迷，立即由救護車將他送往聯合醫院搶救，可惜最終證實不治。警方初步調查後，相信男子從德瑞樓梯間墮下，於現場未有發現遺書，死因有待驗屍確定。警方正在調查其am730 ・ 9 小時前
內地抵港63歲女檢市值1500元私煙 判囚兩月
一名入境女旅客因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日在粉嶺裁判法院被判處監禁兩個月及罰款2000元。 海關人員於上月25日在落馬洲支線管制站截查一名63歲抵港女旅客，在她攜帶的個人行李內檢獲381支未完稅香煙，估計市值約1500元，應課稅值約1200元。該名旅客隨即被捕。am730 ・ 1 天前
中環冬日小鎮即日起重開 幻彩詠香江亦恢復上演
【Now新聞台】旅發局在中環皇后像廣場設置的「冬日小鎮」即日起重開。 冬日小鎮早前因應宏福苑火災而暫時關閉了多天，重開後晚上會加推光影匯演，透過3D投影技術，將聖誕主題的圖案及燈光特效投射至附近8座大廈。小鎮會開放至下月4日，在平安夜、聖誕節及除夕夜會延長開放至凌晨1時，旅發局希望藉著活動為社會帶來溫暖和盼望，送上平安祝福，活動收益將捐贈予社區上有需要人士。另外，暫停了近兩星期的「幻彩詠香江」今晚亦會恢復上演。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
前民陣副召集人王岸然被控妨害調查危害國家安全等罪 押後至明年1月再訊
【Now新聞台】前民陣副召集人兼時事評論員、本名黃覺岸的王岸然，被控妨害調查危害國家安全等罪，案件押後至明年1月20日再訊。 現年71歲的黃覺岸，報稱退休人士，由警車押送至西九龍裁判法院。他被控一項「妨害調查危害國家安全的罪行」罪，以及一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。控罪指，他在12月3日知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或合法權限下，在YouTube披露警方調查期間所作查訊的詳情；另外又在今年1月3日至12月6日期間，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube發布、陳述、相片、圖片或影片，具意圖引起對國家根本制度的憎恨或藐視或對其離叛等。控方強調需時檢視逾2400條短片，以及15件電子裝置，申請押後案件。被告毋須答辯，案件押後至明年1月20日再訊。被告申請保釋被拒，需還柙候訊。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死亡人數增至160 大廈外圍發現多一件懷疑人類骨頭(蘇敬華報道)
【Now新聞台】警務處處長周一鳴稱，已清空宏福苑大廈外圍，並發現多一件懷疑人類骨頭，之後會化驗。第二階段行動完成，失聯人士降至6人，而在科學鑑證期間發現一具遺體屬於兩名人士，死亡人數增至160人。 採樣第二日，繼續有失聯者家屬到廣福社區會堂接受DNA口腔拭子採樣，有家屬採樣約1小時後離開。警方表示，已為162名死者家屬採樣，在科學鑑證期間發現一具遺體屬於兩名人士，死亡人數增至160人。警務處處長周一鳴：「最新亦確認了其中一具之前帶下來的遺體，法醫的專業能力，再把這個遺體的不同部位抽取DNA出來，最後確認了是屬於兩個人，一人是一位婆婆，另一位是她的家傭，當中她家傭的家人亦在香港，她們兩位的家人都交了DNA範本，校對之後確認身份。」警方又指搜查時清空跌落的棚架期間，發現一塊懷疑是人類的骨頭，會化驗確認。警方之後會展開第三階段工作，將7幢受影響大廈外牆的棚架及棚網拆除，再檢視有沒有殘骸。周一鳴：「過去一星期，我們用無人機協助，再看看會否有地方有可能有遺體，例如當時他在那個位置，但我們用無人機看過，發現都是沒有，我們最後一個階段會與房屋署繼續合作，將這些棚架及棚網移除，看看會否有其他可能遺體或now.com 新聞 ・ 1 天前
尋人︱43歲男子葉易千港鐵荃灣站最後露面後失蹤 家人報警
警方今日（9日）呼籲市民提供一名在荃灣失蹤男子的消息。 43歲男子葉易千於11月22日下午在港鐵荃灣站最後露面後便告失蹤，其家人12月7日向警方報案。他身高約1.7米，中等身材，圓面型，黃皮膚，禿頭及兩側蓄短黑髮。他最後露面時身穿淺灰色短袖上衣、深綠色短袖外套、黑色短褲及黑色拖鞋，戴黑色漁夫帽及灰色口罩，並攜有一am730 ・ 1 天前
啟德私家車遭截查揭行車證過期 停牌男司機涉3罪被捕
【on.cc東網專訊】東九龍區警員於今日(9日)早上約10時，在區內進行打擊停牌期間駕駛行動。期間人員在啟德德高道截查一輛可疑私家車。經初步調查，該車輛行車證逾期約2年，而該車上的一名姓關(58歲)本地男司機亦被停牌。人員隨即以涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有on.cc 東網 ・ 1 天前
涉YouTube披露國安處會面內容 評論人王岸然被控妨害調查等兩罪 還押明年一月訊
控方申請押後，待警方進一步調查被告 YouTube 頻道的逾 2,400 條影片及搜出的 15 個電子裝置，並反對被告保釋。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽罷雙方陳詞，拒絕被告保釋，將案押後至明年 1 月 20 日再訊。法庭線 ・ 1 天前
71歲男子被控明知而發布具煽動意圖刊物罪 周三提堂
【Now新聞台】警方國安處落案起訴一名71歲男子，涉就宏福苑大火發表煽動言論，周三在西九龍裁判法院提堂。 涉案男子被控妨害調查危害國家安全罪及明知而發布具煽動意圖刊物罪，他上周六被國安處拘捕。警方指，他涉嫌在協助調查後在社交平台披露被約見的內容，首次引用《維護國家安全條例》第88條執法。據了解，涉案男子是前民陣副召集人黃覺岸。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前