宏福苑五級火災｜4座大致救熄3座火勢受控

消防處就大埔宏福苑五級火警公布最新情況，屋苑八座大廈中一座沒有被火勢波及，目前有四座已大致救熄，其餘三座樓火勢獲有效控制。火災發生至今處方共出動304架次消防及救援車輛、1,250多名消防員，期間收到341宗求助個案，已成功處理279宗個案，其中四座大致救熄的大廈中已沒有未處理的求助個案。 是次火災中有51人當場死亡，有72名傷者送院，當中4人送院後證實不治，令死亡人數增至55人，目前共8名消防員受傷，1人殉職。目前消防處分派不同行動專隊及小隊作行動部署，正動用11條滅火喉，派出26隊搜救隊，並於今早約11時在安泰閣31樓救出一名男性長者。 消防處副處長黃嘉榮表示，處方接獲大量傷者求助個案，處理需時，現場發現大廈外棚架有倒塌危險，火災現場溫度亦極高，增加救援工作難度，目前餘下三座救援工作推進順利，小隊正在不同樓層進行破門徹底搜索，不排除會救出更多傷者。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 3 小時前