宏福苑五級火燒逾 43 小時救熄 一度網傳深圳消防車來港支援 消防處：沒有向內地要求支援｜Yahoo

網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援

【11 月 28 日 15:50 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，消防處表示火警在周五（28 日）早上 10 時 18 分大致被救熄，大火歷時逾 43 小時。大火發生後當晚，小紅書等平台有網上影片指，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援。政府新聞處同晚 10 時 20 分回覆《Yahoo 新聞》，並引述消防處回應指處方目前沒有向內地要求支援。

消防處在周四（27 日）下午表示，截至 3 時 10 分，消防處出動 304 架次消防及救援車輛，派出逾 1,250 多名消防人員救援，行動中調動了 11 條滅火喉和 26 隊搜救隊伍參與滅火及救援工作。消防處未有表示內地消防部門參與救援工作。

網傳有深圳消防車來港

網傳有深圳消防車蓮塘口岸過境

周三在網上流傳的影片顯示，有消防車在蓮塘口岸過境，帖文稱是出發支援香港的消防車，有網民稱拍到大批深圳消防晚上在蓮塘口岸外集結，準備過關來港協助救火。宏福苑火警現場目前則暫未見有深圳方面的消防出現。

政府新聞處周三晚上 10 時 20 分回覆《Yahoo 新聞》查詢，引述消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。

港府去年六月簽合作機制

《Yahoo新聞》記者翻查資料，香港政府於去年六月曾簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，若香港出現極端情況，導致救援資源緊張機制，按機制可向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。廣東省消防救援總隊和澳門消防局隨即派出人員、消防車輛和工具參與支援。

今年3月，香港消防處、廣東省消防救援總隊和澳門消防局曾經一連三日，在香港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城─2025」。政府曾發出新聞稿，表示在應急管理部部長王祥喜和保安局局長鄧炳強的見證下，取得粵港兩地跨境消防車配額的4台廣東省消防車以「兩地牌」於深圳灣口岸直接過關到港參與演練，體現消防車經跨境綠色通道跨境救援的實際操作，過程快捷便利。

據報中聯辦成立應急專班與港府密切溝通

據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災。據《文匯報》報道指，香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作，目前，相關工作正在進行中。

李家超：消防處有足夠能力滅火

行政長官李家超表示，自己極度重視今次事件，已指示重力進行多方面工作，首先要撲滅今次火災及救治居民。他表示，消防處有足夠能力滅火，消防處調動 一百四十多輛消防車及六十多輛救護車，救援人員共八百多人，稱自己已指示消防動用所有資源及人力，全速撲救今次大火，「亦話左俾消防處聽，政府所有資源會全力支持今次撲滅火災的工作。」他指，現時火勢逐漸受控，有三幢已經沒有火光，有四幢有零星火光。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

