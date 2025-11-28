宏福苑五級火燒逾 43 小時救熄 一度網傳深圳消防車來港支援 消防處：沒有向內地要求支援｜Yahoo

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火燒逾 43 小時救熄 一度網傳深圳消防車來港支援 消防處：沒有向內地要求支援
【11 月 28 日 15:50 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，消防處表示火警在周五（28 日）早上 10 時 18 分大致被救熄，大火歷時逾 43 小時。大火發生後當晚，小紅書等平台有網上影片指，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援。政府新聞處同晚 10 時 20 分回覆《Yahoo 新聞》，並引述消防處回應指處方目前沒有向內地要求支援。
消防處在周四（27 日）下午表示，截至 3 時 10 分，消防處出動 304 架次消防及救援車輛，派出逾 1,250 多名消防人員救援，行動中調動了 11 條滅火喉和 26 隊搜救隊伍參與滅火及救援工作。消防處未有表示內地消防部門參與救援工作。
網傳有深圳消防車蓮塘口岸過境
周三在網上流傳的影片顯示，有消防車在蓮塘口岸過境，帖文稱是出發支援香港的消防車，有網民稱拍到大批深圳消防晚上在蓮塘口岸外集結，準備過關來港協助救火。宏福苑火警現場目前則暫未見有深圳方面的消防出現。
政府新聞處周三晚上 10 時 20 分回覆《Yahoo 新聞》查詢，引述消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。
港府去年六月簽合作機制
《Yahoo新聞》記者翻查資料，香港政府於去年六月曾簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，若香港出現極端情況，導致救援資源緊張機制，按機制可向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。廣東省消防救援總隊和澳門消防局隨即派出人員、消防車輛和工具參與支援。
今年3月，香港消防處、廣東省消防救援總隊和澳門消防局曾經一連三日，在香港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城─2025」。政府曾發出新聞稿，表示在應急管理部部長王祥喜和保安局局長鄧炳強的見證下，取得粵港兩地跨境消防車配額的4台廣東省消防車以「兩地牌」於深圳灣口岸直接過關到港參與演練，體現消防車經跨境綠色通道跨境救援的實際操作，過程快捷便利。
據報中聯辦成立應急專班與港府密切溝通
據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災。據《文匯報》報道指，香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作，目前，相關工作正在進行中。
李家超：消防處有足夠能力滅火
行政長官李家超表示，自己極度重視今次事件，已指示重力進行多方面工作，首先要撲滅今次火災及救治居民。他表示，消防處有足夠能力滅火，消防處調動 一百四十多輛消防車及六十多輛救護車，救援人員共八百多人，稱自己已指示消防動用所有資源及人力，全速撲救今次大火，「亦話左俾消防處聽，政府所有資源會全力支持今次撲滅火災的工作。」他指，現時火勢逐漸受控，有三幢已經沒有火光，有四幢有零星火光。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
本地｜習近平高度重視大埔宏福苑五級火 要求將火災傷亡損失降到最低
大埔宏福苑五級火警事件目前44死58傷，包括一名消防人員。 《新華社》報道，國家主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援及人員傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員及殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門及地方提供必要援助，努力將火災傷亡損失降到最低。 香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作。目前，相關工作正在進行中。Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 28 分鐘前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 11 小時前
香港宏福苑大火94死76傷 仍有逾百人失蹤
（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。法新社 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 火警鐘未能運作將採取執法行動｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 2 天前
香港高樓火災接近受控 死亡人數繼續上升
【彭博】-- 香港消防處預計將在晚間徹底撲滅高層建築群火災。火勢已造成至少83人遇難，是香港數十年來最嚴重的火災事故。消防處副處長陳慶勇周五凌晨在新聞發布會上表示，目前滅火行動大致完成，會破門進入七棟大樓所有單位，確保無其他被困人士，預計周五上午9時完成。目前尚不清楚火災發生後仍有多少人下落不明。大火席捲的大埔宏福苑住宅區曾居住約4,600人。陳慶勇表示，搜救行動完成後，相關部門將核實失蹤人數。這場始於周三下午的大火直至周四才大致得到控制，但部分公寓仍可見零星火苗。起火點位於耗資3.(第一段起新增消防處發布會內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 11 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、高市早苗、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
大埔宏福苑災場逾60動物獲救 20多隻不幸離世 近200動物未尋回
【動物專訊】火災無情人間有愛，大埔宏福苑火災現已造成最少94人死亡、70人受傷，尚有許多人和動物失聯，令許多家庭痛失至親至愛。火警在燃燒逾43小時終被救熄，連日來許多市民及動物機構自發前往災場做義工，愛護動物協會、龜途、兔兔基地等多個動物組織及許多獨立義工在場協助救援，盼望可救得一命得一命。根據關注動物褔利聯盟統計，大埔宏福苑災場有逾60動物獲救，20多隻不幸離世，尚有近200動物未尋回，現時有許多主人現場苦等。多個動物機構留守協助，盼望盡力在黃金時候協助動物與主人。 在中午12時多，更有一隻宏志閣1406室的白色約瑟犬平安獲救，由愛協督察抱出來及交回給主人。由多個動物機構組成的關注動物褔利聯盟這幾日均留守在封鎖線外，即場協助主人與獲救動物團聚，在場包括浪浪之家、龜途、香港鸚鵡救援、兔兔基地動物救援、浪浪協進會等。現場有很多主人一直苦等，當消防員將動物救下來時，會先交愛護動物協會獸醫檢查，然後再由義工處理。現場亦有3個私營獸醫團隊，即場為動物作分流檢查，決定是否要送院、是否需要吸氧，或主人可以即時接走等。 區議員劉鎮海事前為主人求助進行登記，一共收到約150個單位，涉及約260隻動物，香港動物報 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級大火釀嚴重死傷 廉署立專組查大維修涉貪疑雲
大埔宏福苑早前發生五級大火，火勢由正在進行外牆大維修工程的棚架燃起，迅速蔓延多幢大廈，造成嚴重死傷，被指是近年最嚴重的屋苑火警之一。 火警由三級升至五級並延燒超過一日，多名居民一度被困，需要大規模疏散，當中包括殉職及受傷的消防員。Fortune Insight ・ 23 小時前