宏福苑五級火追蹤︱大維修斥百萬換逃生梯防火窗 拖半年未完工 木板代窗變死亡陷阱︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑致命大火關鍵之一，是逃生梯部份窗戶被拆走，僅用木板遮掩。《Yahoo新聞》翻查大維修合約，發現拆窗原屬改善消防工程一環，屋苑業主斥資約100萬元更換1至31樓逃生梯的防火窗。以宏昌閣為例，工程今年3月起動工，歷時逾半年仍未完工，承建商拆了舊窗後，部份樓層僅以木板遮掩當作棚架出入口，導致火災發生時，濃煙從缺口攻入逃生梯。

木板漏罅 濃煙攻入逃生梯

連日多間傳媒報導，宏福苑部份大廈逃生梯原本安裝玻璃窗的位置，被拆除後僅以木板遮擋，變成「開窿、漏罅」木板窗，方便工人出入，導致火警發生時，逃生梯充滿濃煙。綜合傳媒報道和居民受訪，涉及木板窗的大廈最少包括宏昌閣（F座）、宏泰閣(E座)、宏新閣(C座)和宏盛閣(G座)。

《Yahoo新聞》翻查大維修合約，發現屋苑斥資210萬元進行改善消防設施工程，當中包括99.2萬元更換1樓至31樓逃生梯的防火窗，將原有舊式可打開的消防窗，改為固定防火窗，新窗具有不少於半小時耐火時效。

記者翻查宏福苑的施工紀錄，在火災中最先起火的宏昌閣（F座），承建商早在今年3月20日已通知居民，會施工更換逃生樓梯公眾窗，而宏泰閣和宏新閣居民分別在4月10日、5月16日收到通知。

無訂明完工日期 部份拆舊窗變棚架出入口

值得留意是，承建商在張貼逃生梯換防火窗公告時，沒有訂明完工日期，只表示「直至工程完成」。部份樓層直到火警發生前仍未完工，承建商在拆除舊窗後，僅以木板遮掩。據居民表示，部份樓層逃生梯的確有更換防火窗，但部份樓層拆除舊窗後，改為方便工人出入棚架的出入口。

宏福苑原有逃生梯的窗可以打開，法團計劃斥資約100萬元更換為固定窗。

逃生梯新款防火窗是圖中所見分上下兩格、呈「日」字型。 相片：宏福苑居民提供

大維修承建商宏業今年3月發通告，通知居民宏昌閣逃生梯會更換防火窗，但未有註明完工日期。

火場殘留燒黑木板

《Yahoo新聞》攝影記者在宏福苑現場拍攝所見，最先起火的宏昌閣19樓、24樓，原本逃生梯防火窗位置殘留一塊燒黑木板，疑是改為木板出入通道；第二棟起火的宏泰閣15樓及25樓亦有疑似殘存的木板。其餘座數因棚架遮掩，未能清晰拍攝。翻查資料，火災造成宏昌閣70人死亡，而宏泰閣則多達82人。

業界：木板代窗「好大風險」

香港樓宇安全學會會長何鉅業接受《Yahoo新聞》查詢時表示，逃生梯安裝防火窗，目的是為走火通道提供自然採光，早年窗戶設計為可打開，後期改為固定窗，確保在火警時不會有濃煙從窗口流入。

他表示，換固定窗是改善消防措施，但宏福苑承建商將部份窗改為工人出入口，僅以木板遮掩，未周全考慮防火問題，「佢方便工人出入或者材料搬上棚架，就咁拆咗窗出入，從專業或技術角度，係一個好大風險。」

何鉅業認為，從施工角度承建商需要工人出入棚架的通道，但這些臨時措施應當考慮安全風險，例如使用防火板而非木板，甚至設立密封式的門口，「木板本身有易燃可能性，木板基本上冇辦法封閉，可能好多隙縫，一有火警就危險。」

第二棟起火的宏泰閣24樓，逃生梯的防火窗亦改為木板出入口，上下兩層則有安裝防火窗。

合約未列明換窗時限

記者翻查宏福苑大維修合約，部份消防工程有嚴格施工時限，例如更換逃生梯的防火門，合約就訂明必需同日完成裝拆，每次每層不可同時拆除兩道或以上的防火門，合約表明「承建商須於最短時間內完成工程」。但換防火窗工程就沒有設時限，僅表明「承建商必須遵照建築師所訂之進度及施工方法造妥全部工程」。

翻查屋宇署網站，列明為逃生樓梯內的固定窗換窗，須獲建築事務監督事先批准和同意的工程，而「建築事務監督」就是屋宇署署長。宏福苑大維修合約訂明，承建商完成更換防火窗後，需向屋宇署提交指明表格。

屋宇署：房屋署負責

《Yahoo新聞》向屋宇署查詢，有否收到承建商宏業申請更換逃生梯防火窗，申請有否列明完工日期，至今有否收到承建商完工後提交指明表格。屋宇署口頭回覆表示，宏福苑屬於居屋，由房屋署負責，房屋署在截稿前仍未回覆。

宏福苑大維修合約訂明，完成更換防火窗後，要向屋宇署提交相關指明表格。

消防4月曾巡查宏福苑

《Yahoo新聞》向消防處查詢，宏福苑在大維修期間，逃生梯部份開口沒有裝上具耐火效能的固定窗密封，以及處方是否容許上述情況。消防處覆稱，屋苑負責人已遵照規定，於今年3月24日委託註冊消防承辦商完成年度檢查，並持有有效的「消防裝置及設備證書」（FS 251）。年度檢查結果顯示，除各座個別樓層有輕微損壞事項，包括應急照明燈、喉轆絞盤、喉嘴及個別樓層的手動火警鐘掣外，八幢大廈內的消防裝置及設備均符合處方規定。

處方透露，今年4月因接獲該屋苑提交涉及消防栓或喉轆系統的「消防裝置關閉通知書」，曾派員前往受影響大廈進行巡查及風險評估，並制定相應行動應變計劃。

自2024年7月至今，消防處共收到5宗宏福苑有關雜物阻塞逃生途徑／阻塞緊急車輛通道的投訴，並向相關負責人發出2張有關阻塞逃生途徑的「消除火警危險通知書」，相關通知書已於限期前獲遵從。