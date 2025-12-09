宏福苑五級火追蹤︱宏昌閣居民逃生記 踢拖跑樓梯遇濃煙 疑經木板捲入：啲煙喺個窿衝入嚟︱Yahoo

宏福苑大火後，廣福邨平台常有不少人眾集，有的嘆息、有的默哀、有的呆站。

【Yahoo新聞報道】「你部相機影唔影到最遠嗰棟樓？」譚太問記者。廣福邨平台可望到宏福苑多座樓宇，火災發生約一周後，記者在平台遇上譚太。她正看着「最遠嗰棟樓」，就是首先起火的宏昌閣。她想借記者的相機鏡頭，遙遙察看居住了42年的家。

起火前與宏業員工「講數」

災後這個平台聚集了很多人，有的嘆息、有的默哀、有的呆站。譚太也怔怔看着住了大半生的家園，向《Yahoo新聞》記者道：「我真係覺得嗰陣時會死，我以後見唔到我個女，我要死喇」。事發前，譚太仍在宏昌閣與宏業員工「講數」，因外牆批盪工作已完成，但她的單位外牆窗邊紙皮石批盪「一岩一忽好大條罅」，生怕打風落雨會滲水入屋。宏業職員稱之後會再派員最後執修，她送走宏業職員時，是下午兩時半左右。

「火燭呀！譚太快啲走呀！」

「我同個女講咗幾句，本身諗住入房瞓覺㗎喇」，幸好譚太尚未入眠，突然聽到門外保安呼喊：「譚太！火燭呀！譚太快啲走呀！」她本想在袋內尋鎖匙帶走，怎料保安猛催，最終譚太將整個斜孭袋拿走，穿著睡衣睡褲、腳踏拖鞋跑向後樓梯逃生。

廣祐樓的平台算是開闊，可以一次過望到宏福苑的多座樓宇。

「如果無咁多煙，可能就會多好多人走到。」

「其實一起火樓梯唔應該有咁多煙，如果無咁多煙，可能就會多好多人走到。」譚太離家走到後樓梯，推開門的景象是「黑鼆鼆」佈滿濃煙。她思疑原因是後樓梯每三層就有一層玻璃窗被拆走，並由木板代替暫封，原意方便工人出入棚架，「木板仲有個窿係無填密嘅，啲煙喺個窿衝入嚟呀！」譚太指多個因素加在一起，釀成今次慘劇，「我哋幾樣嘢夾埋，所以咁慘，如果唔係唔會死咁多人」。這些因素包括火警鐘沒有響起、棚網燒著，還有後樓梯這些開窿木板，「好彩啲窿唔係層層開咋！如果唔係仲死得人多呀！」

「唔好理咁多啦，走咗先呀！」

「咁千鈞一髮嘅時候，你要拼盡你全身嘅力求生」。她當時只見後樓梯佈滿濃煙，「全部黑晒！感覺啲煙係一球球咁」，她只能憑感覺下樓梯，「我又腳痛，又驚」，幸而前面有位男士「問我你點呀，行唔行到呀？」譚太表示吸了濃煙，有點頭暈，但男士立即鼓勵，「唔好理咁多啦，走咗先呀！」她亦指幸好沒有「叉錯腳」，「如果唔係仆喺樓梯焗死，其他人都無能為力」。到過了三樓再往下時，「因為後樓梯無窿喇，就無乜煙」。譚太亦直言走火警時沒有遇上太多街坊，「落到樓都無人跟住我，聽唔到我後面有人走落嚟」。

家住宏昌閣的譚太，只希望可以知道居住單位的現況。

家當剩睡衣拖鞋 保安變「救命恩人」

譚太當時沒想過，剩下的家當就只有身穿的睡衣睡褲、拖鞋和那個斜孭袋。現在回想，譚太嘆謂保安員是她的救命恩人，幸好「第二日有見到佢，我驚佢走唔返落嚟呀！」那個兩點半就離開的宏業職員，也同樣成功逃生。

聞消防員殉職「我哋嗰時好沉」

譚太逃生時也目睹消防員送院，後來得知他已殉職，「有新聞話四個人死咗，有一個係消防員，我哋嗰時好沉，燒咗無幾耐，咁快就有四個死？」往後街坊死訊接踵而來，「我樓上個師奶死咗，我隔離屋個婆婆又死咗，我都識有六、七個（街坊）走咗喇」。1983年12月搬入，譚太居於宏福42年，很多街坊也是熟口熟面。譚太記得逃生後遇上宏泰閣27樓的一對夫婦，還點頭示意安好。怎料翌日有宏福「麻雀腳」跟她說，該對夫婦最終亦葬身火海，疑兩人折返家中取回物件，最終火勢波及宏泰閣，兩人一去不返，「你話慘唔慘？好慘呀！」

「我今次講埋畀你聽，之後都唔想再講喇」

「啲人話你好彩呀！（人生）重頭嚟過啦！咁難走你都走得到……」譚太連日奔波取物資，作各式各樣的登記，疲於奔命。「而家啲嘢開始定，就覺得死喇，其實好傍徨，點算好呢？」譚太分享至此，突然道，「個個逃生都有一個故事呀……就係咁啦，我今次講埋畀你聽，之後都唔想再講喇，我唔想再諗起喇」。回憶，也可以是二次傷害。她說罷再踏上「登記之路」，「好多嘢要登記呀！我而家要去運頭塘嗰邊喇」。