宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
宏福苑五級火追蹤︱居民預警遭無視 把關失效釀人禍 一文整合六大監管斷層︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑火災事發至今半個月，隨着救災、哀悼、初步安置災民等工作暫告一段落，《Yahoo新聞》整合從大維修到大火發生的連串事件，盤點勞工處、屋宇署、房屋局、消防處、市建局及宏福苑新舊法團的六大監管斷層。當中揭示從棚網等物料監管到巡查驗收，從大維修招標到安全監督，每個環節均漏洞處處、把關失效。即使居民早於去年開始不斷預警，投訴各種安全問題，卻被一次又一次無視，最終釀成世紀大火災，賠上過百性命。
【勞工處】
棚網監管失效 有守則無法例 巡查只看證書
宏福苑大火源於不具阻燃能力的棚網起火。勞工處最早於去年9月收到有人投訴棚網質量，同年10月處方覆稱，現行建築地盤安全條例中，「並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準」。然而勞工處發出的《竹棚架工作安全守則》，有明確列明棚網須具阻燃特性。
勞工處去年12月回覆另一投訴市民時澄清，巡查時有檢視產品質量證書，顯示阻燃效能符合標準。勞福局局長孫玉菡在火災後承認，處方首次回覆時「有地方欠清晰」，無法例不代表無人需負責，工程公司仍負有確保工程安全的一般責任。
處方自去年7月至今年11月火災前，對宏福苑進行16次巡查，最後一次在火災前6日，雖多次書面提醒承建商採取防火措施，並查看質量證書，但始終未發現棚網不具阻燃性。業界形容，勞工處一般只檢查棚網證書，有證書就信任現場棚網合規，造成監管漏洞。
相關報道：
宏福苑五級火︱勞工處災前一周巡查 書面警告宏業採防火措施 去年7月起3宗檢控︱Yahoo
宏福苑五級火︱宏業工程屢涉棚架安全問題 5 年 4 罪成 共罰不足 3 萬元︱Yahoo
【屋宇署】
只巡私樓 監督居屋防火窗權責未釐清
屋宇署設有《竹棚架設計及搭建指引》，要求棚架保護網「均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準」。但在監督權責方面，屋宇署須根據《建築物條例》執法，但集中巡查私樓；房屋署獨立審查組則負責監管公屋、居屋等。
然而屋宇署在宏福苑維修工程並非沒有角色，大維修合約列明，承建商完成更換防火窗後，需向屋宇署提交指明表格。惟大火期間，逃生梯防火窗被改作工人出入口，令濃煙攻入逃生梯，反映監管失效。
《Yahoo新聞》曾向屋宇署查詢，署方口頭回覆表示，宏福苑屬於居屋，由房屋署負責，請記者聯繫房署。房署則暫未回覆。現時居屋的逃生梯防火窗改動到底由誰監督及執法，仍未釐清。
相關報道：
宏福苑五級火追蹤︱大維修斥百萬換逃生梯防火窗 拖半年未完工 木板代窗變死亡陷阱︱Yahoo
宏福苑五級火追蹤︱宏昌閣居民逃生記 踢拖跑樓梯遇濃煙 疑經木板捲入：啲煙喺個窿衝入嚟︱Yahoo
宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo
【房屋局】
現場監察抽樣 未發現魚目混珠 鄧炳強：若草率只攞到合格樣本
房屋局獨立審查組負責監管房委會發展樓宇，包括居屋，有權引用《建築物條例》勒令不合規格工程停工。有宏福苑居民早就棚網質量投訴，港府發言人早前稱承建商去年10月向房屋局獨立審查組提供棚網測試報告，無發現不符合《建築物條例》及阻燃特性的要求；審查組人員去年11月到訪宏福苑，監察負責註冊檢驗人員和承建商現場抽樣，並用燃點棚網物料，並未發現助燃情況。
為何審查組還是未察覺宏福苑棚網是不合標準？保安局局長鄧炳強早前表示，承建商將合標準的棚網放在最低、最容易檢驗的地方，「等你如果『草率』嘅話只可以攞到啲合格嘅標本」。
火災發生後，當局才草擬新的作業守則，要求所有棚網物料就地採樣，經過指定檢測所檢測並確定合格，才可再上架。至於防火窗變木板、發泡膠封窗等問題，審查組於災後特別巡查其他屋苑，方發現深水埗居屋怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，已即時要求移除，並會考慮檢控。
相關報道：
宏福苑五級火追蹤︱居民10月致電1823投訴棚網質量 房屋局勞工處巡查仍釀慘劇︱Yahoo
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo
宏福苑五級火︱居民爆料：憂封窗膠板易燃 去年改購阻燃款式 惟舊板照用︱Yahoo
【消防處】
通過消防年檢 惟警鐘不響 走火梯窗戶非管轄範圍
宏福苑火災期間，7幢大廈的警鐘不響，造成大批居民延遲逃生。不過消防處回覆《Yahoo新聞》時稱，屋苑今年3月才完成年度檢查，除了個別樓層有應急照明燈及手動火警鐘掣等有輕微損壞，八幢大廈內的消防裝置及設備均符合規定，並持有有效的「消防裝置及設備證書」（FS 251）。
為何年檢通過，火災期間卻警鐘不響？有居民接受《BBC中文》訪問時稱，警報系統疑因大維修工程而被關掉，因工人經常使用逃生通道進出大廈。火災後，消防處回覆《Yahoo新聞》時確認，過去一年未接獲火警警報系統損壞的投訴或維修通知，亦未有收到任何火警警報系統的「消防裝置關閉通知書」。處方在收集資料後，將對相關消防設備承辦商「宏泰」採取執法行動。
對於走火梯的窗戶被改成木板，消防處早前回覆《明報》查詢時稱，走火樓梯窗戶非消防管轄範圍。
相關報道：
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
【市建局】
官網評項目管理滿分 獨立顧問估出「天價」3.3億 顧問費欠參考
市建局的「樓宇復修公司登記計劃」旨在讓業主透過其網站了解承建商或顧問資料。但有傳媒在火災後發現，涉事承建商「宏業」在局方名單的項目管理評分獲100分滿分，事件曝光後局方已撤銷宏業的登記。局方解釋，有關表達方式可能令公眾理解為「對該公司的整體評價」，而實際上有關評分只針對其在項目管理的系統的完整度。
市建局的「招標妥」則為大維修屋苑業主提供第三方專業意見和技術支援。但在宏福苑的個案中，市建局代表以「避免造成干預」為由，拒絕提供顧問公司檢驗樓宇的市場價格予法團參考。最終宏福苑法團選擇了遠低於合理價格的鴻毅擔任顧問公司。
然而，針對宏福苑大維修工程的天價方案，市建局就委託了獨立顧問提供工程費估價，竟高達3.3億元，較鴻毅的2.91億估價及宏業2.99億元的報價還要高。市建局向《Yahoo新聞》解釋，參考價由獨立顧問以工料測量的專業做法作評估，根據標書內定明的工程規模、施工及物料標準，因應工期、施工限制等資料，按市場造價及數據推算工程費用，強調該報價並非從「招標妥」計劃下中標的平均價得出。
相關報道：
宏福苑五級火追蹤︱鴻毅收超低顧問費30.8萬 涉計錯分致宏業中標 業界：市場資訊不透明藏漏洞︱Yahoo
【法團】
聘「賤價」顧問、監察「天價」工程 施工監督形同虛設
宏福苑在2018年起籌備做大維修，雖然現任政制及內地事務局副局長胡健民、民建聯大埔區議員黃碧嬌均曾擔任舊法團顧問，但屋苑最終以嚴重低於市價的30.8萬元聘請鴻毅擔任顧問公司，去監察最終3.3億元的「天價」維修工程。
兩人事後均與事件劃清界線。胡稱2021年辭任顧問一職後，無參與屋苑任何事務，包括2023年5月16日進行的維修工程招標事宜；黃碧嬌更聲言將親自報案，要求調查是否涉及現屆法團瀆職。
《Yahoo新聞》去年曾報道，宏福苑通過天價維修方案引起大批業主強烈不滿，正考慮申訴。翻查法團會議紀錄，工程去年7月開始搭棚，首月已收到居民投訴有工人吸煙。舊法團曾一度討論是否聘請工程監督駐場驗收及巡查。但管理公司引述鴻毅稱，工程監督非法例要求，並非必需，導致聘請工程監督遭拖延，在新舊法團交接下，最終新法團決定由鴻毅負責招聘及提供監督服務。
由鴻毅聘請的工程監督黃展鏗在今年5月上任，職責本是驗收物料和確保工程施工質量，結果截至火災前未能把關，工程仍使用不阻燃的棚網，所謂監督形同虛設。
相關報道：
宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
