宏福苑五級火追蹤︱居民10月致電1823投訴棚網質量 房屋局勞工處巡查仍釀慘劇︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】宏福苑最終釀成最少160人死亡的滔天大火災，究竟是天災是人禍？由起火原因以致火勢蔓延的元兇，種種疑團未解，仍然有待官方的調查結果。《Yahoo新聞》接觸到宏福苑的居民，發現早於大火發生前個幾月，已有居民致電1823，投訴屋苑棚網或未符合標準；及至中環華懋大廈火警，居民憂慮倍增，曾再次促請政府檢視屋苑的棚網質量。甚至去到大火發生前五日，居民仍有發電郵予相關部門，跟進棚網安全等問題。不過五天之後，宏福苑最終還是難逃一劫，儘管警鐘已經敲響了一次又一次。

舊棚網破舊 新棚網顏色有異

今年9月24日，超強颱風樺加沙以每小時高達195公里的中心風力，吹襲香港，而宏福苑居民當時已經察覺不妥。「颱風來襲前，應該將棚網一束束綑起來，減低耗損，但工程公司完全沒有這樣做。」颱風過後，棚網破裂、穿洞，不止一位居民向《Yahoo新聞》表示，棚網「一搣就碎」（見居民提供的影片），令他們非常擔心。工程公司亦曾向居民承認，由於棚網破損，故需停工數天，先進行修復才能重新開工。

早於今年十月颱風過後，居民已憂慮棚網質有問題，曾自行拍片測試，發現棚網「一搣就碎」。(居民提供片段截圖)

期後，居民發現宏福苑各大廈均套上了新的棚網，並繼續沿用部份舊棚網，從肉眼便可辨認出顏色跟舊棚網有異。「舊棚網是深綠色，新棚網是淺綠色。」（由居民提供的相片可見，今年十月時，宏福苑各座的棚網皆出現深淺綠兩種顏色）由於憂慮新網是否合符規格如阻燃等標準，他們曾向負責人追問相關的棚網證書，但不得要領。

左為宏仁閣、右邊宏道閣。此照片攝於颱風樺加沙過後，工程公司換上了部份新的淺綠色棚網，從肉眼已可辨認不同顏色的新舊棚網。(居民提供照片)

大火倒數近兩個月：致電1823求助 獲房屋局回覆

於是有居民於10月初致電1823求助，當時一併上載了顏色不同的新舊棚網相片予相關部門參考，促請跟進棚舊是否合符安全規格。之後居民曾獲房屋局獨立審查組簡單回覆，指會作出跟進。

直到今年十月中，正進行維修工程的中環華懋大廈發生三級火，火勢沿外牆迅速蔓延。當時有數個於十樓工作的工人說，看見窗外有火光，至火警「燒到上嚟」中間只得一分鐘時間。消防處消防區長盧瑞生亦曾表示，火警蔓延迅速，整個棚架很快已「燒通晒」。由於大廈同樣搭建了竹棚以及棚網，這令一直跟進棚網問題的宏福苑居民更形憂慮。

居民因此再就棚網的安全問題，向上述部門追問，那時距離宏福苑大火約一個月。居民在電郵中特別提到，因着中環華懋大廈的棚網及棚架着火，而火勢的一發不可收拾，令他們倍感憂慮棚網的安全及質量問題，故促請政府加快巡查。

圖中可見一整幅為淺綠色新棚網的大廈，為最先起火的宏昌閣。(居民提供照片)

大火倒數一個月：房屋署審查組視察並指示修復 轉介勞工處

隨後獨立審查組曾回覆居民指，已聯同註冊檢驗人員於宏福苑實地視察，發現外牆保護設施有欠妥善，包括橋板鋪設、棚架物料及棚網穿洞。承建商當時向審查組表示，已逐步修復受損棚架及棚網，審查組亦目測現場很多棚網已更換。小組向居民表示，已指示承建商盡快完成修復，並由合資格人士檢驗及簽發證明，證實棚架安全後方便使用，他們同時轉介勞工處跟進勞工安全問題。

去到11月，居民仍然繼續與審查組及勞工處跟進棚網安全問題，並於電郵中表示：「希望以嚴肅態度跟進老化的棚網」、「本人不想有任何意外在本屋苑發生」。直到大火發生前五日，居民仍有發電郵予審查組及勞工處，報告屋苑發生竹枝下墜事件，構成安全隱患，促請跟進。

大火倒數兩日：勞工處通知已發書面警告

最後，在大火發生前兩日，居民獲得勞工處回覆，指有派員到宏福苑突擊巡查，並已向負責人發出書面警告，提醒他們採取適當預防措施。不過，兩日之後的11月26日，即使事前的警示已出現了一次又一次，居民與政府亦已多番溝通，但宏福苑最終還是發生了衝天火災，造成最少160人死亡的慘劇。

曾否檢測棚網質量？勞工處：不宜透露相關行動詳情

《Yahoo新聞》曾就居民的投訴向房屋署和勞工處查詢，包括當時有沒有檢測棚網質量以及是否具阻燃性，有沒有檢查棚網質量證書，以及當時如何跟進等。勞工處回覆指，他們正就是次火警與其他執法部門進行聯合調查，現不宜透露與事故有關的行動詳情。而房屋署則尚待回覆。