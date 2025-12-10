宏福苑五級火追蹤︱希慎宣佈 500 萬捐款將買一千部 Lenovo 筆電，助大埔火災災民重建生活

Lenovo ThinkPad T14

希慎繼早前宣佈捐款港幣 $500 萬元以支援受災居民後，今天再發稿表示經過積極與多個社區組織進行商討，以了解居民的迫切需求之後發現，許多居民因火災事故失去了他們的筆記型電腦，嚴重影響了他們的學習、工作和日常生活 。

為直接回應這項迫切需求 ，希慎宣佈將 $500 萬港元的捐款用於提供 1,000 部全新筆記型電腦予受影響的居民，協助他們重建生活 。

新聞稿中更透露了因為 Lenovo Hong Kong 鼎力支持有關計劃，因此願意以優惠價格向希慎提供這批全新筆記型電腦 ，使資源能最大化地惠及更多受災居民 。同時為確保筆記型電腦能妥善送達有需要的居民手中 ，希慎亦會透過保良局運用其社區網絡 ，協助協調和分配這批筆記型電腦 。同時，希慎還設立了一條專門的支援熱線 ，以提供技術支援和後續服務 。

Lenovo 早前亦宣佈會捐款 1,000 萬港元支援大埔宏福苑火災救援及善後工作。

