宏福苑五級火追蹤︱民間集腋成裘 社福界籌款逾億 一文睇清善款用途︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火發生後，社會各界展現出強大的凝聚力，商界與市民紛紛慷慨解囊。與此同時，公眾也關注善款流向，及政府所收到的捐款總額等問題。政府成立的「大埔宏福苑援助基金」的累積捐款達 31 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，總額約 34 億元，用於協助居民重建家園，會長期持續支援。多間慈善機構也承諾，所有為宏福苑籌得的善款用途涵蓋經濟援助、短期生活支援、住宿安排以及身心康復等範疇。有內地企業則捐助價值上千萬元的物資、禦寒裝備，為災民送暖。
仁愛堂：首期向難屬發2萬元援金
慈善機構方面，仁愛堂回覆《Yahoo新聞》查詢表示，截至上周初已籌得善款逾 2,300萬元，所有為宏福苑籌得的善款將不會扣除任何行政費用，全數用於災民援助工作。同時，透過「仁間有愛應急錢計劃」，機構已發放逾 612 萬元。計劃第一期涵蓋向死者家屬發放 2 萬元援助金、向傷者及有緊急需要的家庭發放 5,000 元，並為每戶受災家庭派發 1,000 元慰問金，已惠及1,700 多戶家庭。仁愛堂表示，將發放下一期補助，並承諾積極配合政府安排協調災民所需物資，確保居民順利入住臨時居所。
九龍樂善堂：每戶發3000元緊急經濟援助 災民住樂善村免租及水電
九龍樂善堂早前發新聞稿表示，「樂善關懷基金」已籌得 320 多萬元，並已陸續向災民發放每戶 3,000 元的緊急經濟援助，同時亦動用基金購買臨時物資。針對死者家屬，樂善堂提供每戶一萬元的施棺助殮服務。此外，樂善堂亦為有需要的災民提供暫住服務，其大埔區的過渡性房屋「樂善村」雖已滿額，但機構會協助轉介至其他過渡性房屋，並已與房屋局達成共識，豁免村內租金、水費及電費，租期延長至一個月。
博愛醫院：300萬專項緊急援助金
博愛醫院回覆稱，已撥款 300 萬元作為專項緊急援助金，向不幸離世者家屬發放 2 萬元、受傷留院者 5,000 元。為有緊急住宿需要的災民，博愛醫院亦安排他們入住旗下過渡性房屋「博愛江夏圍村」及「博愛昇平村」並豁免租金，同時提供床褥、日常用品及食品等物資。
馬會：1億元援助經社署及營運住宿機構發放
至於香港賽馬會早前透過「賽馬會緊急援助基金」提供的一億元援助，馬會指基金主要透過兩個途徑，供有需要的傷者及死者家屬申請：一是經由社會福利署，二是透過已安排入住過渡性房屋或青年宿舍的家庭，向營運相關房屋的非政府機構申請。此外，18 歲或以下痛失父母的兒童及青少年，可聯絡香港聖公會福利協會申請「賽馬會摰伴行基金」。社會福利署和相關非政府組織的社工將協助受影響居民辦理申請手續。
李嘉誠基金：額外撥5000萬後續支援
李嘉誠基金會早前宣佈，即時撥出 3000 萬元設立緊急援助基金，並撥出額外 5000 萬後續支援。基金會日前回覆《Yahoo新聞》表示，已接獲約 90 多個申請，直接服務受災居民的項目基本已完成轉賬，佔約三分之二，計劃餘額於上週內完成轉賬。協作機構名單稍後將詳列於慈山寺網頁。
希慎：捐500萬元全新手提電腦
希慎興業則捐出 500 萬元，為災民購置1,000 部全新手提電腦。希慎解釋，經過與社區機構的深入溝通，理解很多居民在火災中損失電腦，對他們學習、工作及生活構成極大不便，故此捐出電腦以直接回應這項急切需要。
HKTVmall母公司：捐款撥政府援助基金及各慈善機構
除了慈善機構，商界亦慷慨解囊。網購平台 HKTVmall 所屬的香港科技探索有限公司表示，已完成捐出早前承諾的 1,000 萬元現金。款項已分別撥予政府成立的「大埔宏福苑援助基金」及保良局、東華三院和仁濟醫院等慈善機構。HKTVmall 表示，希望這筆款項能從經濟援助、情緒支援、醫療服務、臨時住宿及後續項目等多個範疇，為受影響居民提供所需的協助，同時，該公司也承諾將持續提供物資支援。
安踏、特步捐錢捐裝備 京東捐物資
部分內地企業則提供物資支援。安踏集團早前宣佈捐贈總值 3,000 萬元的現金及禦寒裝備，其中 1,000 萬元為現金，防寒裝備價值 2,000 萬元，用於受災同胞的緊急安置和過渡期的基本生活保障。同樣作為體育品牌的特步集團，亦捐贈 2,000 萬元現金及裝備，為災民送暖，並協助災後安置所需。與此同時，京東集團則追加總值超過 3,000 萬人民幣的物資，用於大埔火災災後的物資補給、重建和民生保障。
