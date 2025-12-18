lululemon年末大減價低至3折
宏福苑五級火追蹤︱盤點大維修四大異常 揭示圍標伏線與制度漏洞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大維修工程期間，發生奪命火警，涉事承建商宏業及工程顧問鴻毅多人被捕。現時香港每年有2,000幢舊樓會被選中進行強制驗樓，一旦被認定需要修葺，屋苑小業主便要面臨動輒逾億元的大維修工程。《Yahoo新聞》從宏福苑案例，拆解大維修過程出現四大異常，揭示現行制度下，由顧問招標到業主大會投票，均潛藏圍標風險及監管漏洞。
異常一：超低價爭大維修顧問
競委會揭逾六成半顧問超低價入標 涉埋圍標伏線
屋苑大維修的第一關，就是法團招標聘請顧問公司，負責驗樓和監察日後修葺工程。宏福苑兩次招標出現不尋常的超低價入標。以驗樓為例，根據香港測量師學會早年發表價格參考，一幢逾200個單位的樓宇，驗樓價達20萬元，但中標的顧問公司鴻毅卻願意用22萬元承包8幢樓宇的檢驗工作。
監管修葺工程方面，鴻毅入標價只有30.8萬元，只相當於3.3億元大維修工程費的0.0009%。香港樓宇安全學會會長何鉅業認為，合理顧問費應佔工程費3至4%。
這種超低價入標，先取得大維修「監督權」的手法一早便引起疑竇。競爭事務委員會2016年的研究報告發現，逾6成半顧問投標價少於最低估算成本。報告質疑顧問藉此贏取項目，再將工程判予特定承建商，從中得益。雖然競委會明言「很多招標項目的顧問出價均低得惹人生疑」，但不能為這些跡象背後的行為是否違法作出結論。
即使宏福苑法團有參加市建局的「招標妥」，局方早前回覆《Yahoo新聞》時承認，不會就顧問入標價提供意見，理由是不同公司的專業資格、規模及經驗各異，價格差異可以很大，難以提供費用參考。
異常二：顧問資料搜集錯漏誤導小業主
顧問過程欠監管把關 免責條款成擋箭牌
在宏福苑的案例，顧問公司鴻毅以超低價中標後，掌握撰寫大維修標書、建議評分準則、分析入標承建商及推薦優次的生殺大權。惟鴻毅提供的資料失實，亦涉及漏報，例如聲稱有12間投標承建商「無被勞工處檢控」，包括後來中標的承建商「宏業」，但《法庭線》發現至少9間有勞工處檢控的定罪紀錄，宏業更多達22宗。鴻毅基於失實資料，給予宏業更高分數，更於面試環節給予宏業90分高分，最終法團及小業主被誤導，令宏業中標。
鴻毅在分析報告留下大量自保的免責條款，包括註明公司「無需就投標者遞交之資料真偽或準確性承擔任何責任」，又指相關資料屬第三方機構提供，公司不會就其準確性作出任何形式的承擔，即使因參考報告內容構成任何形式損失，亦不能向鴻毅作出追討。
值得留意的是，雖然市建局會把關審視相關的評分準則是否合理或需要修改，但不會協助核查承建商的背景資料。若顧問有錯漏，也缺乏監管、難以把關。
異常三：承建商高層兼任政府職位涉利益衝突
秘撈無王管 入標「自願申報」無審核
宏福苑大火後，大維修承建商「宏業」工程顧問及獲授權簽署人黃忠基被捕。他被揭發一邊替宏業工作，一邊擔任房屋署外聘屋宇保養測量師，亦是「天嵐建築及測量顧問有限公司」的測量諮詢顧問，即最少身兼三職。《獨立媒體》引述業界人士質疑，以「宏業」的公司規模何以承接眾多大維修工程，除了疑「判上判」外，亦懷疑與黃忠基在房署的職務有關。
房署解釋黃忠基只負責東九龍分區公屋的保養維修，與居屋無關，而他在11月28日（大火後兩天）已被服務供應商解僱，但署方沒有回應黃是否涉及利益衝突或有否申報。
有資深結構工程師指出，若私人公司的職務與署方的職位性質相近，甚或有利益衝突，一般不會獲批身兼兩職。如工程師、測量師等人於政府部門任職，在其他公司任職需事先向部門申報。《Yahoo新聞》翻查宏福苑的招標文件，承建商在入標時需填寫「遵守道德承擔要求的聲明」表格，包括聲明禁止參與合約的董事及僱員從事除履行合約外的任何工程或工作（無論有無薪酬）。唯相關聲明屬自願申報，無第三方審核。
異常四：授權票湧現左右大局
黃碧嬌被指游說長者簽署 新例未廢除授權票制度
2024年1月28日，宏福苑舉行特別業主大會，投票選出大維修承建商。根據法團的會議紀錄，投票當日共有595人出席，包括授權代表，最終大會以54.79%通過揀選「宏業」為大維修工程承建商。有出席當日大會的宏福苑居民向《BBC中文》表示，印象中當日並沒有這麼多人在現場；數天後《大公報》一篇評論文章提到宏福苑業主大會當日的異常，引述有業主表示，大會開始時宣布有約290戶業主出席，惟約半小時後至第一個議程投票時，突然多出大量「選票」，有「榜上有名」的街坊否認曾作授權。《集誌社》早前引述宏福苑居民稱，民建聯的黃碧嬌曾帶人上門請長者簽署授權票，黃對此拒絕回應。
有宏福苑居民關注授權票是否左右當日投票結果，時任法團未有交代授權票佔多少，僅發通告稱業主大會按法例要求，在市建局、民政署、律師及區議員見證下舉行。
值得留意的是，宏福苑舉行特別業主大會時，仍未修訂《建築物管理條例》，大維修議案只需屋苑一成業主投票，會上過半支持便可通過，而投票可透過授權形式進行。該條例今年7月13日修訂，如果業主大會是涉及大額工程採購等的議決，需5%業主或100名業主親自投票通過（以較少者為準），但授權票制度仍然存在。
