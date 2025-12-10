宏福苑五級火追蹤︱鴻毅收超低顧問費 涉計錯分致宏業中標 業界：市場資訊不透明藏漏洞︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】宏福苑大火造成慘重傷亡，廉署早前拘捕涉事工程顧問「鴻毅建築師有限公司」人員。鴻毅在大維修中為承建商評分時，疑漏計宏業的定罪記錄，促使宏業獲高分，最終中標。《Yahoo新聞》調查發現，屋苑斥資3.3億元進行大維修，僅另花費30.8萬元聘用鴻毅作為監督修葺的工程顧問，顧問費相當於工程費0.0009%。香港樓宇安全學會會長何鉅業直言，「冇可能」用30萬元完成以年計的顧問工作，按3.3億元工程規模計，顧問費應佔3至4%，即合理價約900多萬元。何提到，業主對有關收費水平未必有概念，市場訊息不透明的漏洞，或被利益集團利用；宏福苑曾參加市建局「招標妥」，市建局向《Yahoo新聞》覆稱，坊間顧問服務價格差異可以很大，難以向法團提供費用參考。

《Yahoo新聞》翻查宏福苑過去10年法團會議紀錄，發現鴻毅分兩個階段介入大維修，第一階段是大維修開始前，成為顧問負責樓宇勘察檢驗；第二階段是撰寫大維修工程標書及監督隨後中標的承建商宏業建築工程。

【第一階段：樓宇勘察】

每棟驗樓費2.7萬 業界：市價20萬

鴻毅介入大維修第一階段可追溯至2018年9月，當時宏福苑法團登報招標聘請顧問公司進行樓宇勘察，檢驗8座大廈及公共設施。最終有24間公司回標，在2019年1月業主大會，通過聘請鴻毅負責檢驗樓宇。根據法團會議紀錄，鴻毅在同年10月完成檢驗工作，涵蓋8座大樓的外部、內部、航拍、紅外線、問卷、家訪、地下和地渠，並撰寫長達數百頁的報告。

同年12月的法團會議紀錄顯示，鴻毅申請22萬元的「驗樓完工發票」，意味每棟樓的勘察費僅2.7萬元。

香港樓宇安全學會會長何鉅業本身是資深測量師，他在2012年擔任測量師學會主席時，學會就強制驗樓計劃發表專業服務收費參考，學會當時估算超過200個單位的樓宇，每棟大廈勘察檢驗費用達20萬元以上。

何鉅業向《Yahoo新聞》表示，樓宇勘察檢驗涉及很多工序，包括用紅外線熱像探測做外牆初步評估、用閉路電視勘察地渠，亦要派人實地目視檢查，以錘子敲擊天花或牆身等構件，最後還要撰寫專業報告，「冇可能2、3萬做到一座樓囉，絕對冇可能，一座樓收20幾萬還可以啦。」中科監察主席潘焯鴻則指出，顧問公司在大維修工程屬於「先頭部隊」，各路人馬競爭劇烈，一般入標價格是難以想像的「廉宜」，形容宏福苑每座約2.7萬元是「虧蝕價」。

翻查宏福苑法團會議紀錄，宏福苑參加了市建局「招標妥」計劃，市建局派代表參加法團會議，提供第三方意見。在上述驗樓招標過程，管理公司曾向市建局代表查詢會否提供市場價格作參考，但市建局代表當時指，一般是做標書資料性分析，不會就價格提供意見，避免造成干預。

【第二階段：監督大維修】

入標價30.8萬 業界：市價900萬

2020年宏福苑展開第二階段顧問招標，聘請顧問公司監督大維修。根據《Yahoo新聞》取得的開標資料，當時有35間顧問公司入標，價格介乎6萬至208萬元不等，宏福苑時任法團將入標公司分為低、中、高價三組，而鴻毅入標價30.8萬元已經屬「中價組別」。

其後宏福苑在2021年12月11日舉辦特別業主大會，鴻毅獲選為監督修葺的顧問公司，直至今年11月宏福苑發生大火為止，共擔任近4年顧問，工作內容包括撰寫工程標書內容，並提交予市建局獨立顧問；在施工後負責批核承建商提交的物料、審批承建商提交的安全計劃書、施工圖則。承建商亦需要顧問公司發出的出糧證明，才能向法團索取工程費用。

何鉅業分析，以宏福苑大維修3.3億元規模，合理顧問費應佔3至4%，「3億幾3%都要900幾萬啦，哪怕1%都要300萬啦。你睇人手配置都計算到，30幾萬冇可能做得到。」一般大維修連招標需時15個月，就算每月顧問費10萬元，當中6萬元是薪金成本，可能只夠聘用兩名不算資深的專業人員監督施工，「佢係咪睇到（宏福苑）8座樓工作？」

根據屋宇署的真實個案分析，九龍彌敦道一棟商業樓宇維修及翻新工程費需2500萬元，顧問費用約佔工程費5%，約125萬元，包括提供全職地盤監工及機電監督。

2024年宏福苑時任法團與大維修工程公司「宏業」簽約。

舊法團主席拒評顧問費

現時鴻毅收取的顧問費相當於3.3億元工程費0.0009%。記者曾致電與鴻毅簽署顧問合約的舊法團主席鄧國權，查詢鴻毅顧問費會否過低，鄧國權未有回應，電話隨後由一名女子接過，她表示鄧國權聽不到記者提問，記者重覆問題後，她表示：「我諗唔好意思，而家呢個階段唔適宜講太多。」女子隨即掛斷電話。

記者向去年接任法團主席的徐滿柑查詢，上任法團聘請鴻毅費用是否合理。徐滿柑表示，警方最近邀請他去了解案情，現時不便受訪。

市建局：只評估工程費用 難就顧問收費提供參考

市建局向《Yahoo新聞》覆稱，在「招標妥」計劃下，市建局會委托獨立顧問為申請者提供獨立工程費用評估（參考價），作為業主評標時的參考。至於工程顧問服務的收費，與坊間其他專業顧問服務相似，不同顧問公司會因應其專業資格、團隊規模及過往經驗等因素釐定其服務費，價格差異可以很大，因此市建局難以就專業顧問服務為申請者提供費用參考。

市場訊息不透明 業界倡成立樓宇維修局

何鉅業認為，屋苑招標聘請顧問公司在先，大維修招標在後，若業主沒有概念大維修大概的價格水平，就沒有基礎判斷顧問公司入標費用是否合理，「或者呢個係一個空間畀有啲利益集團利用咗。」

他分析，現時樓宇維修市場訊息不透明，倡議政府成立新法定機構「樓宇維修局」，由局方訂立行業標準，亦可設立一份白名單，將表現欠佳的公司除名。若業主沒有信心完成大維修，可交託予維修局代為執行，而維修局全數收取行政費、專業費用和聘請承建商的成本。

【鴻毅介入宏福苑大維修時序】