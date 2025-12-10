精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火追蹤︱鴻毅收超低顧問費30.8萬 涉計錯分致宏業中標 業界：市場資訊不透明藏漏洞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑大火造成慘重傷亡，廉署早前拘捕涉事工程顧問「鴻毅建築師有限公司」人員。鴻毅在大維修中為承建商評分時，疑漏計宏業的定罪記錄，促使宏業獲高分，最終中標。《Yahoo新聞》調查發現，屋苑斥資3.3億元進行大維修，僅另花費30.8萬元聘用鴻毅作為監督修葺的工程顧問，顧問費相當於工程費0.0009%。香港樓宇安全學會會長何鉅業直言，「冇可能」用30萬元完成以年計的顧問工作，按3.3億元工程規模計，顧問費應佔3至4%，即合理價約900多萬元。何提到，業主對有關收費水平未必有概念，市場訊息不透明的漏洞，或被利益集團利用；宏福苑曾參加市建局「招標妥」，市建局向《Yahoo新聞》覆稱，坊間顧問服務價格差異可以很大，難以向法團提供費用參考。
《Yahoo新聞》翻查宏福苑過去10年法團會議紀錄，發現鴻毅分兩個階段介入大維修，第一階段是大維修開始前，成為顧問負責樓宇勘察檢驗；第二階段是撰寫大維修工程標書及監督隨後中標的承建商宏業建築工程。
【第一階段：樓宇勘察】
每棟驗樓費2.7萬 業界：市價20萬
鴻毅介入大維修第一階段可追溯至2018年9月，當時宏福苑法團登報招標聘請顧問公司進行樓宇勘察，檢驗8座大廈及公共設施。最終有24間公司回標，在2019年1月業主大會，通過聘請鴻毅負責檢驗樓宇。根據法團會議紀錄，鴻毅在同年10月完成檢驗工作，涵蓋8座大樓的外部、內部、航拍、紅外線、問卷、家訪、地下和地渠，並撰寫長達數百頁的報告。
同年12月的法團會議紀錄顯示，鴻毅申請22萬元的「驗樓完工發票」，意味每棟樓的勘察費僅2.7萬元。
香港樓宇安全學會會長何鉅業本身是資深測量師，他在2012年擔任測量師學會主席時，學會就強制驗樓計劃發表專業服務收費參考，學會當時估算超過200個單位的樓宇，每棟大廈勘察檢驗費用達20萬元以上。
何鉅業向《Yahoo新聞》表示，樓宇勘察檢驗涉及很多工序，包括用紅外線熱像探測做外牆初步評估、用閉路電視勘察地渠，亦要派人實地目視檢查，以錘子敲擊天花或牆身等構件，最後還要撰寫專業報告，「冇可能2、3萬做到一座樓囉，絕對冇可能，一座樓收20幾萬還可以啦。」中科監察主席潘焯鴻則指出，顧問公司在大維修工程屬於「先頭部隊」，各路人馬競爭劇烈，一般入標價格是難以想像的「廉宜」，形容宏福苑每座約2.7萬元是「虧蝕價」。
翻查宏福苑法團會議紀錄，宏福苑參加了市建局「招標妥」計劃，市建局派代表參加法團會議，提供第三方意見。在上述驗樓招標過程，管理公司曾向市建局代表查詢會否提供市場價格作參考，但市建局代表當時指，一般是做標書資料性分析，不會就價格提供意見，避免造成干預。
【第二階段：監督大維修】
入標價30.8萬 業界：市價900萬
2020年宏福苑展開第二階段顧問招標，聘請顧問公司監督大維修。根據《Yahoo新聞》取得的開標資料，當時有35間顧問公司入標，價格介乎6萬至208萬元不等，宏福苑時任法團將入標公司分為低、中、高價三組，而鴻毅入標價30.8萬元已經屬「中價組別」。
其後宏福苑在2021年12月11日舉辦特別業主大會，鴻毅獲選為監督修葺的顧問公司，直至今年11月宏福苑發生大火為止，共擔任近4年顧問，工作內容包括撰寫工程標書內容，並提交予市建局獨立顧問；在施工後負責批核承建商提交的物料、審批承建商提交的安全計劃書、施工圖則。承建商亦需要顧問公司發出的出糧證明，才能向法團索取工程費用。
何鉅業分析，以宏福苑大維修3.3億元規模，合理顧問費應佔3至4%，「3億幾3%都要900幾萬啦，哪怕1%都要300萬啦。你睇人手配置都計算到，30幾萬冇可能做得到。」一般大維修連招標需時15個月，就算每月顧問費10萬元，當中6萬元是薪金成本，可能只夠聘用兩名不算資深的專業人員監督施工，「佢係咪睇到（宏福苑）8座樓工作？」
根據屋宇署的真實個案分析，九龍彌敦道一棟商業樓宇維修及翻新工程費需2500萬元，顧問費用約佔工程費5%，約125萬元，包括提供全職地盤監工及機電監督。
舊法團主席拒評顧問費
現時鴻毅收取的顧問費相當於3.3億元工程費0.0009%。記者曾致電與鴻毅簽署顧問合約的舊法團主席鄧國權，查詢鴻毅顧問費會否過低，鄧國權未有回應，電話隨後由一名女子接過，她表示鄧國權聽不到記者提問，記者重覆問題後，她表示：「我諗唔好意思，而家呢個階段唔適宜講太多。」女子隨即掛斷電話。
記者向去年接任法團主席的徐滿柑查詢，上任法團聘請鴻毅費用是否合理。徐滿柑表示，警方最近邀請他去了解案情，現時不便受訪。
市建局：只評估工程費用 難就顧問收費提供參考
市建局向《Yahoo新聞》覆稱，在「招標妥」計劃下，市建局會委托獨立顧問為申請者提供獨立工程費用評估（參考價），作為業主評標時的參考。至於工程顧問服務的收費，與坊間其他專業顧問服務相似，不同顧問公司會因應其專業資格、團隊規模及過往經驗等因素釐定其服務費，價格差異可以很大，因此市建局難以就專業顧問服務為申請者提供費用參考。
市場訊息不透明 業界倡成立樓宇維修局
何鉅業認為，屋苑招標聘請顧問公司在先，大維修招標在後，若業主沒有概念大維修大概的價格水平，就沒有基礎判斷顧問公司入標費用是否合理，「或者呢個係一個空間畀有啲利益集團利用咗。」
他分析，現時樓宇維修市場訊息不透明，倡議政府成立新法定機構「樓宇維修局」，由局方訂立行業標準，亦可設立一份白名單，將表現欠佳的公司除名。若業主沒有信心完成大維修，可交託予維修局代為執行，而維修局全數收取行政費、專業費用和聘請承建商的成本。
【鴻毅介入宏福苑大維修時序】
2018年9月3日 宏福苑法團登報招標第一階段樓宇勘察檢驗，事後收到24份標書
2019年1月25日 宏福苑召開周年大會，通過由鴻毅進行樓宇檢驗服務
2019年10月 鴻毅完成宏福苑8座大廈的檢驗工作，其後向法團提交22萬元驗樓完工發票
2020年1月 宏福苑登報招標第二階段顧問公司，負責維修工程監督，事後收到35份標書
2021年12月11日 宏福苑召開特別業主大會，入標價30.8萬元的鴻毅獲選為顧問公司
2024年1月28日 特別業主大會通過宏業是大維修工程承建商，工程費3.3億元
2025年11月26日 宏福苑發生大火，造成最少160死，6人失蹤
2025年11月28日 廉政公署調查宏福苑大維修涉貪，拘捕八名人士，包括鴻毅的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理
其他人也在看
前美軍情報官：川普知曉外星混種藏身人群
[NOWnews今日新聞]美國1名曾任情報官員的退役空軍少校葛魯希（DavidGrusch），近日在接受外媒訪問時，聲稱美國政府一直隱瞞不明飛行物、外星混種生命存在於人類之中的資訊，而現任總統川普（D...今日新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火追蹤︱居民10月致電1823投訴棚網質量 房屋局勞工處巡查仍釀慘劇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑最終釀成最少160人死亡的滔天大火災，究竟是天災是人禍？由起火原因以致火勢蔓延的元兇，種種疑團未解，仍然有待官方的調查結果。《Yahoo新聞》接觸到宏福苑的居民，發現早於大火發生前個幾月，已有居民致電1823，投訴屋苑棚網或未符合標準；及至中環華懋大廈火警，居民憂慮倍增，曾再次促請政府檢視屋苑的棚網質量。甚至去到大火發生前五日，居民仍有發電郵予相關部門，跟進棚網安全等問題。不過五天之後，宏福苑最終還是難逃一劫，儘管警鐘已經敲響了一次又一次。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
蘋果首部摺疊機望搶市佔兩成
市場研究公司IDC預期，明年全球摺疊手機市場將迎來爆發式增長，按年增幅可達三成，蘋果公司開發的首部摺疊iPhone Fold可望取得22%的市場份額。信報財經新聞 ・ 8 小時前
廣州吉卜力展覽取消 主辦方曾言「和平的精神早已跨越國界」
自從日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國政府不滿後，原定在中國舉行的日本關連活動相繼取消。最新一宗個案是原定在本月 25 日在廣州開幕的吉卜力工作室主題展覽，主辦單位本周一（8 日）宣佈活動延期，未說明原因。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
黎智英女兒：父親的抗爭歲月已結束 釋放他對中國政府也有好處
壹傳媒創辦人黎智英剛於本周一（8 日）在獄中渡過 78 歲生辰，也是他在鐵窗下的第六個生日。身在海外的黎智英子女連日來接受多家傳媒訪問，講述父親的近況。女兒黎采說，每早醒來均希望那天就是父親回家的日子；她認為父親無罪，釋放他對中國政府也有好處。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜獨立委員會由法官主持 法律界傳剛退休彭寶琴或潘敏琦為潛在人選｜Yahoo
行政長官李家超上周二（2 日）表示，會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視，並且物色一位法官主持委員會。《明報》專欄「聞風筆動」今日（11 日）引述法律界消息人士指，兩名剛從上訴庭退休的法官彭寶琴及潘敏琦，其中一人或有機會主持。彭官和潘官過往較多審理刑事案件，兩人都曾經是國安法「指定法官」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
瑪嘉烈醫院工程疑涉偽造證明 醫管局報警 暫停分判商「諾和工程公司」工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫管局今日（10 日）發出聲明，證實一宗懷疑涉及偽造監測震動儀器校正證明，並已就事件向警方報案。事件涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的其中一間分判商「諾和工程公司」，該公司向總承建商中鐵建設集團有限公司呈交的校正證明，經醫管局核查後，確認並非由證明書上列明的廣東中正航計量檢測有限公司發出。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜司法機構專隊助遺產承辦 加快簽發死亡證 法援署專組助索償｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重人命傷亡，居民喪失家園。司法機構表示，將透過一系列便利措施，優先和迅速處理與事故相關的所有擬開展的法律程序，包括有專責隊伍處理遺產承辦事宜，加快簽發死亡證等。此外，法援署已成立特別專責組，全力協助居民及其他受影響人士申請法援，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【屈臣氏】屈臣氏全場無門檻88折 + 送高達$150優惠券（12/12 - 13/12）
做野做得咁辛苦，係時候好好寵愛自己喇！今個星期五同星期六（12月12-13日）屈臣氏全場無門檻88折，等你輕鬆補給身心。多款精選護膚、個人護理、健康產品等心水好物一次入手，由內到外恢復活力光采 。YAHOO著數 ・ 2 小時前
KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居
KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
比亞迪出海遙遙領先 有一個海外國家市佔率超過一半
根據今年1月至11月的數字，比亞迪於中國新能源汽車市場排名第一，市佔率高達27.4%，繼續保持中國最大車廠地位。不過相比一個海外國家的市佔率，上述數字已經算普通，話說比亞迪持續拓展海外市場，在拉美人口第三多的哥倫比亞，市佔率竟然達到52.7%，全國一半註冊量都是比亞迪的電動車Yahoo財經 ・ 4 小時前
痛哭喊演藝圈很恐怖！向佐遭疑要退圈
[NOWnews今日新聞]香港星二代藝人向佐是香港電影大亨向華強與陳嵐（向太）的大兒子，但不料從小就在演藝圈的他，近日登上中國紀錄片《尋真之地》時，突然崩潰落淚，痛哭喊演藝圈的人很恐怖，「我不想變複雜...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
方力申曬太太葉萱孕照 親吻巨肚勁溫馨：唔想俾人打
方力申與太太葉萱（Maple）今年2月14情人節宣布拉埋天窗，之後更公布太太懷孕喜訊，更透露預產期為12月，即將臨盆的Maple日前與小方現身楊千嬅演唱會撐場，當日Maple挺巨肚現身，氣息似乎不錯。今日（10日），小方於社交平台再分享Maple孕照，場面勁溫馨。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
政府注資3億僅解燃眉之急？原址重建恐變『空城』｜另覓新址建屋成本恐超原址3倍 誰來埋單？
宏福苑大火震撼全港，數千名居民一夜之間失去家園，部分人暫居酒店、過渡屋或投靠親友。政府迅速成立援助基金，並注資3億元作為啟動資金，合共籌得約33億元善款，陸續向受影響家庭發放生活津貼、慰問金、殮葬費及應急補助，平均每戶可獲約150萬元援助，僅屬權宜之計。真正的難題在於災民心理陰影與未來居住安排，金錢補償難以解決「重返傷心地」的抗拒與焦慮。28Hse.com ・ 22 小時前
31人在尖東酒店飲宴後食物中毒 疑乳豬出事
【Now新聞台】31人在尖東一間酒店飲宴後食物中毒。 受影響的20男11女2至75歲，衞生防護中心指他們上周六在千禧新世界香港酒店大宴會廳參與中式婚禮晚宴後，2至27小時先後肚痛肚瀉，全部人毋須入院情況穩定。他們於宴會曾進食乳豬等多種共同食物，現場調查發現乳豬過早製作，在儲存過程中可能與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱，已指示酒店暫停供應涉事食物及清潔消毒。#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨離世，終年76歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑邀約茶聚及接受訪問，大談許紹雄離世前嘅病況及最後死因。紅姑於社交平台分享與遺孀龍嬿而和許惠菁見面傾談嘅內容，龍嬿而表示去年9月許紹雄發現患腎癌後，已進行切除腫瘤手術，康復進度亦理想，直言許紹雄係一個非常乖嘅病人，留醫兩、三天出院後都有聽從醫生叮囑，按時食藥和覆診，但喺今年10月，許紹雄感身體不適，檢查後得知癌細胞擴散到肺部，最後因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝，坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
周星馳效應失靈？星爺電影《鹿鼎記》4K修復版內地重映 首日票房僅收44萬
周星馳（星爺）電影陪伴無數成長，是一代又一代華人的集體回憶，而且昔日上映時票房十分亮麗，多部作品是同年票房冠軍，甚至屢次刷新港產片票房紀錄。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前