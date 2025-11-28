精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
捐款渠道除了特區政府「大埔宏福苑援助基金」，亦包括香港紅十字會、香港公益金、東華三院、救世軍、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂及香港聖公會福利協會
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。
《Yahoo新聞》已整合多個政府部門及慈善團體的最新捐款資訊，包括特區政府設立的專項援助基金，以及香港紅十字會、香港公益金、東華三院、救世軍、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂及香港聖公會福利協會等機構推出的捐款安排，包括網上捐款、銀行轉帳、轉數快、Payme、支付寶、WeChat Pay 及郵寄支票等不同方法，方便讀者準確了解現時社會上所有可向災民伸出援手的正式途徑。
另外，對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，李嘉誠基金會回應指，根據基金會註冊，李嘉誠家族是唯一的資金來源，因此不能接受第三方的捐款，又表示感謝各界厚愛、信任及支持。
【政府籌款】
機構名稱： 香港特區政府「大埔宏福苑援助基金」
捐款方法： 銀行轉帳、轉數快 FPS
銀行戶口：
港元：中國銀行（香港）012-875-2-190159-7
人民幣及其他：中國銀行（香港）012-875-2-190160-7
FPS識別碼： 124037276
【註冊慈善機構籌款】
香港紅十字會（即日起至2025年12月10日）
銀行戶口：
匯豐銀行：567-650155-023
恒生銀行：267-175123-002
中銀香港：012-806-00003231
東亞銀行：015-514-40-472999
FPS識別碼： 164279317
支付寶香：http://link.redcross.org.hk/donatealipay
PayMe：http://link.redcross.org.hk/donatepayme
網上捐款：https://s.redcross.org.hk/TPFEA_fb
香港公益金「公益金及時雨大埔火災援助基金」
捐款方法： 銀行轉帳、網上捐款、劃線支票
銀行戶口：
中銀香港：012-874-0-011380-6
匯豐銀行：110-745189-001
恒生銀行：367-000775-002
劃線支票： 抬頭寫上「香港公益金及時雨基金」 地址: 香港灣仔告士打道39號夏慤大廈18樓1805室
網上捐款：https://www.commchest.org/tc/donation/form
東華三院「大埔宏福苑事故愛心捐款」
捐款方法： 信用卡、PayPal、銀行入數、劃線支票、PayMe
銀行戶口：
中銀香港：012-875-0-054711-4
恒生銀行：024-280-402660-002
匯豐銀行：004-848-772992-003
劃線支票： 抬頭請寫「東華三院」或“Tung Wah Group of Hospitals” 連同捐助表格郵寄至上環普仁街12號東華三院籌募科
網上捐款：VISA/ MASTERCARD或PayPal
支付寶、WeChat Pay、PayMe ：
救世軍
捐款方法： PayMe、AlipayHK、FPS、網上捐款、支票、銀行轉帳
銀行戶口：
匯豐銀行：001-1-281961
東亞銀行：515-40-400333-1
網上捐款：https://salvationarmy.org.hk/donate-now/
劃線支票：抬頭「救世軍」，支票背後標明「taipo」，然後寄回救世軍。地址：九龍油麻地永星里11號救世軍總部傳訊及籌募部
FPS、PayMe、AlipayHK：
博愛醫院
銀行戶口：
星展銀行 016-883-041544317
恒生銀行 024-221-166333-001
滙豐銀行 004-543-158976-001
上海商業銀行 025-35282-02550-2
中國銀行 012-588-00083616
華僑銀行 035-798-685559-001
東亞銀行 015-514-40-401928-8
中國建設銀行 009-639-008397053
交通銀行 382-548-0-202683-8
網上捐款：https://donation.pokoi.org.hk/?lang=zh_TW&project_id=48
FPS：7217870
PayMe：https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/TSpZNsy5U8cV9VuPRJUU4R
支付寶香港：https://w.alipay.hk/s04/TOmIYyWUp7
劃線支票：抬頭「博愛醫院」或 “Pok Oi Hospital” 地址：元朗坳頭博愛醫院賽馬會大樓UG層博愛醫院董事局總辦事處
保良局「扶弱基金－支援宏福苑火災居民」
銀行戶口：
中銀香港：031-349-0-026655-7
匯豐銀行：002-239564-012
上海商業銀行：328-24-26164-8
星展銀行：494-471467219
網上捐款：https://efms.poleungkuk.org.hk/forms/application/nQpz4yJrb27JdWLDX7wK
九龍樂善堂「樂善關懷基金– 緊急支援大埔火警事故」
銀行戶口：
中銀香港：012-589-0-003845-7
匯豐銀行：096-136494-001
FPS識別碼： 3937984
網上捐款：https://loksintong.org/online-donation/9
劃線支票：抬頭「九龍樂善堂」，支票背面註明「緊急支援大埔火警事故」，並郵寄至：香港九龍城龍崗道61號九龍樂善堂
支付寶香港、PayMe：
仁濟醫院「緊急援助基金」
銀行戶口：
匯豐銀行：580-118800-002
中銀香港：031-375-0-002766-8
FPS識別碼： 8124661
網上捐款：https://www.yanchai.org.hk/form_option/once
支付寶香港：https://cod.run/zfr7000et921joes
PayMe︰https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/YDATd1RH9Gxr1XjjKKDtvB
WeChat︰打開 WeChat > 右下角「我」>「服務」 (頁面顯示港幣)>「慈善」，選取仁濟醫院「仁濟緊急援助基金」
劃線支票︰抬頭「仁濟醫院」或「Yan Chai Hospital」 郵寄「荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座10樓仁濟醫院董事局慈善基金部」
仁愛堂「支援大埔宏福苑火災死傷者家屬」
網上捐款：https://giveyot.org.hk/emergency/detail.php?item=poWS
香港聖公會福利協會「心意行動1126火災支援基金」
