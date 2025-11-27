宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo

中環華懋大廈上月曾發生三級火，同樣因棚架點燃而起火。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo新聞》翻查資料，今年1月至11月，最少有10宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。

華懋大廈棚架點燃起火

中環華懋大廈上月曾發生三級火，同樣因棚架點燃而起火，現場火勢猛烈、傳出爆炸聲，有竹枝從高處跌下，大量濃煙衝上半空，對岸的九龍亦可看見。據當時傳媒報道，有工人指「一邊幾乎燒晒，我哋公司工友一時間就全部走」。最終消防出動兩條喉、兩隊煙帽隊灌救，竹棚及圍網燃燒約五小時，三男一女不適送院，當中兩日於深切治療部留醫。

華懋大廈的竹棚及圍網燃燒約五小時，三男一女不適送院。

觀塘金凱工業大廈裝修單位 疑遺下煙頭

因煙頭點燃棚架圍網而導致的火警屢見不鮮。今年一月，觀塘鴻圖道金凱工業大廈有棚架起火，涉及大廈一個裝修單位。當時有傳媒報道，經初步調查後懷疑有人留下煙頭肇禍；今年五月西環德輔道西發生的火警，同樣懷疑因煙頭未熄而點燃竹棚圍網導致火災，消防需出動一條喉及兩隊煙帽隊灌救。直至今年七月，灣仔景星大廈外牆多個樓層棚架均起火，同樣懷疑有人亂棄煙頭所致。位於啟德的房協高場地盤「啟點」今年10月亦有棚架起火，冒出大量濃煙，警方經初步調查後，亦估計起火原因與煙頭有關。

2月27日荃灣德士古道120號就有地盤棚架發生火警，180人需疏散，初步懷疑工人在燒焊期間引起火警。至今年四月，屯門青磚圍而因有村民燒垃圾，意外點燃竹棚而引起火警，火勢高達三層樓高，最終燒垃圾的村民亦告燒傷，需送院治理。柴灣峰華邨於今年九月，則疑因電線短路起火，點燃天台棚架引致火警。港大西高山重建項目西苑宿舍地盤棚架亦於今年十月起火，，幸而無人受傷。

建造業議會在大埔宏福苑五級火後亦有發出公告，強烈呼籲各承建商立即檢視及確保所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均具有符合認可標準的適當阻燃性能，並呼籲業界仔細檢查工地、禁止工友在工地吸煙、提供足夠火警探測設備如警報系統及滅火器才等。

《Yahoo新聞》就巡查進度向屋宇署查詢，正待回覆。