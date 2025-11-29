宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 屋宇署：抽查48地盤 要求覆檢測試文件 7日內交報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo新聞》翻查資料，今年1月至11月，最少有10宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。
屋宇署11月29日回覆《Yahoo新聞》時指，自10月18日中環華懋大廈火警事故後，屋宇署主動抽查地盤棚架所採用的保護網等物料是否符合阻燃性能的要求，包括抽查相關物料的測試紀錄或文件。截至11月26日，署方已抽查48 個正進行上蓋工程及涉及於現存樓宇外牆有搭建棚架的工程地盤，並稱「這些地盤均能提供所採用的保護網等物料的阻燃性能紀錄或相關測試文件，並沒有發現欠妥之處」。
署方又指，亦已要求正在進行中的工程，需覆檢棚架保護網等物料的紀錄和測試文件，包括狀況是否良好，是否符合阻燃性能的標準和要求，並需要在七日內向部門提交報告。至於私人樓宇項目，署方除驗查測試文件外，亦會抽取樣本作測試。
華懋大廈棚架點燃起火
中環華懋大廈上月曾發生三級火，同樣因棚架點燃而起火，現場火勢猛烈、傳出爆炸聲，有竹枝從高處跌下，大量濃煙衝上半空，對岸的九龍亦可看見。據當時傳媒報道，有工人指「一邊幾乎燒晒，我哋公司工友一時間就全部走」。最終消防出動兩條喉、兩隊煙帽隊灌救，竹棚及圍網燃燒約五小時，三男一女不適送院，當中兩日於深切治療部留醫。
觀塘金凱工業大廈裝修單位 疑遺下煙頭
因煙頭點燃棚架圍網而導致的火警屢見不鮮。今年一月，觀塘鴻圖道金凱工業大廈有棚架起火，涉及大廈一個裝修單位。當時有傳媒報道，經初步調查後懷疑有人留下煙頭肇禍；今年五月西環德輔道西發生的火警，同樣懷疑因煙頭未熄而點燃竹棚圍網導致火災，消防需出動一條喉及兩隊煙帽隊灌救。直至今年七月，灣仔景星大廈外牆多個樓層棚架均起火，同樣懷疑有人亂棄煙頭所致。位於啟德的房協高場地盤「啟點」今年10月亦有棚架起火，冒出大量濃煙，警方經初步調查後，亦估計起火原因與煙頭有關。
2月27日荃灣德士古道120號就有地盤棚架發生火警，180人需疏散，初步懷疑工人在燒焊期間引起火警。至今年四月，屯門青磚圍而因有村民燒垃圾，意外點燃竹棚而引起火警，火勢高達三層樓高，最終燒垃圾的村民亦告燒傷，需送院治理。柴灣峰華邨於今年九月，則疑因電線短路起火，點燃天台棚架引致火警。港大西高山重建項目西苑宿舍地盤棚架亦於今年十月起火，，幸而無人受傷。
建造業議會在大埔宏福苑五級火後亦有發出公告，強烈呼籲各承建商立即檢視及確保所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均具有符合認可標準的適當阻燃性能，並呼籲業界仔細檢查工地、禁止工友在工地吸煙、提供足夠火警探測設備如警報系統及滅火器才等。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
