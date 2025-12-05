宏福苑五級火︱全部傷者脫離危險期 政府將加強精神健康服務 倡學校活動以平安、感恩為主題︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火發生逾一周，行政長官李家超今日（5 日）傍晚到油麻地梁顯利社區中心視察情緒支援服務後表示，政府會在新一屆立法會首個會議提出政府議案，商討如何支援災民及協助社會復常，包括檢視制度、加強長遠住宿安排及透過立法堵塞漏洞，同時全面加強精神健康支援工作。

李家超聯同醫務衞生局局長盧寵茂、勞工及福利局局長孫玉菡、教育局局長蔡若蓮及精神健康諮詢委員會主席林正財到設有情緒輔導熱線的非政府機構了解情況，與前線輔導人員傾談。他表示，火災後社會瀰漫哀痛氣氛，很多受影響住戶及市民感到不安和焦慮，電話熱線獲得大量求助。他強調，在追思逝者之餘，更要協助生者走出陰霾，社會需要互相扶持，盡快回復較正常的生活，並認為可考慮舉辦合適活動，協助社會逐步復常。

為死者家屬提供長期陪伴和輔導

李家超表示，他已要求全面推展精神健康支援工作，並邀請林正財牽頭，聯同醫務衞生局、教育局及勞工及福利局合作，為災民、學校師生及附近居民等提供更精準的精神健康支援。他重申，支援災民的工作不會停頓，資源和力度只會不斷加強。

廣告 廣告

林正財表示，委員會昨日召開緊急會議，邀請研究災後精神健康的專家及多個決策局代表參與，檢視現有服務並找出優先支援的群組。他指，當中包括過百個有親人離世的家庭，政府會透過「一戶一社工」模式，為每個家庭配對具哀傷輔導經驗的機構、精神科醫生或臨床心理學家，提供長期陪伴和輔導。他又指，相關工作不屬短期項目，會與政府緊密合作，並結合民間力量持續推展。

林正財透露，政府下周會召開第二次會議，商討進一步措施，包括加強培訓社工及其他專業人員，向市民傳遞正確精神健康護理資訊。他表示，稍後會安排受培訓的精神科護士、社工和輔導員到不同臨時居所，為受影響住戶提供精神健康支援，目標在下周一或周二起陸續展開。有關部門亦會討論如何在未來一個月應對可能出現創傷後遺症狀的市民，並計劃按需要加大服務量。

李家超。

學校活動轉化以平安、感恩為主題

在學校支援方面，蔡若蓮表示，火災對學生、家長及老師帶來不同程度衝擊。教育局已為教師及家長舉辦 5 場網上特別事故心理支援講座，協助照顧曾經歷創傷的學生和子女，講者包括精神科醫生、心理學家及社工。她指出，局方已為大埔受影響最嚴重的 8 所學校組成「一校一支援」團隊，由心理學家、學校發展主任等專業人員入校，為受災學生及其家庭提供協助。對於有個別學校取消聖誕聯歡，教育局局長蔡若蓮解釋，在火災發生之後，教育局曾去信學校，在 11 月 29 日至 12 月 1 日三天哀悼期間，避免舉行慶祝活動。她續指，至於這三天後，認為最重要是適當表達及有同理心，她亦向全港所有學校校長提醒，例如可以將活動轉化，例如以平安、感恩為主題，讓他們有正常學習活動

有傷者清醒後感到強烈內疚和自責

醫療方面，盧寵茂表示，火災發生當日，除 4 名居民送院後不治外，共有 79 人接受治療。至今日，全部 79 名傷者已脫離危險期，其中 49 人已出院， 30 人仍然留醫，當中 6 人情況嚴重， 24 人情況穩定。他指出，在傷者之中，有 47 人已接受臨床心理學家輔導和治療，其餘傷者亦會按臨床需要獲得相關服務。

盧寵茂提到，很多傷者和市民出現心理創傷。他指，曾探訪一名嚴重燒傷、早前需要使用呼吸機的病人，對方清醒後感到強烈內疚和自責；亦有傷者長期失眠，覺得連累家人或醫護人員，甚至多次表示「麻煩咗醫護」。他強調，這些情況反映災民在心理層面承受巨大壓力，必須透過臨床心理支援及藥物治療協助他們渡過難關。

為加強情緒支援，盧寵茂表示，「情緒通」 18111 熱線在火災當日起已加倍人手，災後接獲的求助電話明顯增加，由以往每日約 300 多個，曾一度升至接近 600 個，平均約兩成來電與大埔火災有關。熱線亦新增 WhatsApp 溝通渠道，約三分之一訊息與是次火災相關，前線人員會按個案需要轉介至專業服務。

譴責有人「發災難財」

另外，李家超強烈譴責有人在事件中「發災難財」，包括假扮義工收集災民資料，或以虛假地址申領資助等，又批評有人企圖借鑑過往「黑暴」期間的手法，以大量虛假資訊製造混亂。他指出，有關行為是埋沒良心，社會必須提高警惕，政府會嚴厲打擊無良分子。

在制度層面，李家超表示，政府會就推動改革與立法會緊密合作，計劃在新一屆立法會首個會議提出政府議案，集中商討如何救助大埔宏福苑災民及重建社區正常生活。他強調，除了爭取撥款和安排長遠住宿，政府亦希望透過立法完善現有制度，堵塞被揭示出的漏洞，為日後處理同類事件提供更周全的制度支援。