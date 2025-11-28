精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火︱公眾或現急性壓力反應 香港心理衞生會與港大社工及行政學系合作 提供情緒支援熱線︱Yahoo
【Yahoo健康】大埔近日發生五級火災，香港心理衞生會教育及預防小組委員會主席及精神科專科醫生麥永接表示，公眾在事件發生後，或因接觸大量新聞片段與訊息，而出現一連串負面情緒與身心反應。他指，常見的反應包括日間腦海反覆浮現相關畫面、夜間出現相關惡夢或失眠，情緒上可能感到焦慮、不安、傷心或憤怒；有時情緒過於沉重，亦可能出現情感麻木的情況。這些多屬於「急性壓力反應」，通常會在數日至數星期內逐步緩和，是常見且正常的現象。
麥永接指，對於曾有創傷經歷或情緒困擾的人士，面對相關資訊時或會更為敏感，建議當公眾感到難以承受時，應暫停連續觀看新聞與社交媒體。如果仍希望了解事件最新進展，可以改為閱讀文字報道為主。同時，市民應好好照顧基本需要，留意均衡飲食與規律作息。
他建議，若感到緊張或睡眠欠佳，可嘗試深呼吸等放鬆練習，做法是慢慢吸氣、停留一會兒、慢慢呼氣，重複數次，這有助於降低壓力反應。面對未知與無助的感覺，公眾不必獨自承受，可以主動聯絡熟悉的家人與朋友傾談，讓情緒自然流露，但無需勉強自己詳述創傷細節；一切可按自己的步伐。
香港心理衞生會提醒，如果上述徵狀沒有隨時間改善，反而加劇，並且持續超過一個月，或已影響日常社交、工作與生活功能，建議盡早尋求專業評估。該會現時與香港大學社會工作及社會行政學系合作，提供緊急情緒支援熱線：9480 9289。
