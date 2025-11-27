大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，有 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。馬會宣布，原定於 11 月 29 日星期六舉行的第 25/126 期六合彩攪珠，現已決定延期至 12 月 2 日星期二進行。所有已經購買的彩票將會繼續有效。
對於本週日舉行的賽馬賽事，馬會將會大幅縮小活動規模，以閉門形式舉行，只允許馬主、董事、遴選會員及其賓客入場。當日賽事不會設立贊助商，場內亦不會安排現場音樂表演。
在賽事舉行期間，馬會董事、幹事、練馬師和騎師將為這次悲痛事件默哀一分鐘，所有騎師亦將佩戴黑臂章以示哀悼。至於場外投注處，則只會提供必要的客戶服務。已在馬場及場外投注處訂座的會員和公眾顧客將會獲得退款。
馬會表示，這次週日賽馬賽事的總收益，估計約 7 千萬元，將會悉數捐出，以協助受災人士。馬會將就具體安排徵詢政府的意見。連同早前捐出的 1 億元款項，馬會將合共捐出約 1 億 7 千萬元支援災後工作。
馬會早前已公佈，透過旗下的慈善信託基金捐出首筆共 1 億元，為受災人士以及死者家屬提供緊急支援。同時，馬會亦已全面檢討轄下各項營運活動，確保能充分顧及這次災難所造成的傷痛和影響。
中國太平｜傳承保宏福苑保險 賠款總上限或達20億元 中國太平股價曾跌逾8%
昨晚大埔宏福苑五級火至今造成最少44人死亡、66人受傷，並包括1名消防員殉職。根據網上流傳的資料顯示，宏福苑的...BossMind ・ 7 小時前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 6 小時前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 8 小時前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁
因應大埔宏福苑早前發生五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作順利進行，警方將於該區設立限制飛行區。限制期間由 2025 年 11 月 27 日上午 8 時起至 11 月 30 日上午上午 8 時止。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
今年四棚架起火 工權會關注
工業傷亡權益會就宏福苑棚架大火釀多人死傷深表難過，向死者家屬及傷者致以慰問，又提到今年已經發生4宗涉及棚架和圍網的火警，關注起火原因及保護網是否能阻燃，該會幹事已到醫院向傷者了解，並向死者家屬提供適切協助。信報財經新聞 ・ 17 小時前
嘉華與主席呂耀東向宏福苑大火受災人士合共捐款1,000萬元
大埔宏福苑昨日(26日)發生嚴重火災事故，嘉華集團宣布捐出1,000萬元，其中700萬港元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助。 集團向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。 集團主席呂耀東表示，火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。公司與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。Yahoo新聞 ・ 1 天前
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜何炳德：阻燃性物料非法例強制要求 成本問題或成業界鋌而走險的誘因
大埔宏福苑五級火，屋苑正在大維修。香港執業安全師學會會長李光昇在電台節目上表示，有理由相信涉事的棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。他說，勞工處要求業界使用阻燃網只是工作守則，不排除有人基於並非強制要求而「搏一舖」。 李光昇提到，他們以往不時見到有維修師傅在外牆工作期間「邊抽煙、邊燒焊」。他認為如有安全主任把關會較好，但問題是維修地盤未必有安全主任，加上地盤沒有禁煙，承建商一旦沒有落實執行安全措施就會出事。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德在同一節目表示，昨日（27日）與業界討論，認為今次事件揭示很大弊端，就是相關管理公司及工程顧問容許一次過全部8幢大廈同時間搭棚維修，增加危險，以致出現「火燒連環船」。他指出維修期間仍有居民在屋內生活，理應不容許維修超過一年，應盡快完成並拆掉棚架。 何炳德提到，根據勞工處相關守則，業界應使用有阻燃性的帆布及棚網，但守則只屬建議，並非法例強制要求，促請當局硬性規定使用阻燃物料。他又說，維修工程使用的棚網每幅面積18米乘2米，含有阻燃物料的棚網售價由75至90多元，沒有阻燃的只需40多至50多元一幅，由於價錢相差較大，或成為鋌而走險的誘因。 香港工程師學會Fortune Insight ・ 8 小時前
金管局及銀公籲業界對宏福苑五級火受影響人士提供延遲還款寬限等支援
金管局及銀行公會表示，對昨日(26日)大埔宏福苑五級火警事件表示極度哀痛，對死者表示沉痛哀悼及對傷者和受影響家庭致以深切慰問。金管局和銀行公會正保持緊密聯繫，確保業界能為受事件影響市民提供最大支持。 金管局及銀行公會向銀行業界呼籲，若有受影響人士因目前狀況而需要銀行酌情處理，銀行應盡量靈活提供支援，包括協助相關人士提取流動資金、優先及加快補辦銀行文件、提供延遲還款寬限及豁免罰息和手續費、增加大埔區銀行職員人手，以確保他們及時得到適切的服務。 金管局及銀行公會將密切留意事態發展，並因應實際情況，協調銀行業界靈活為市民提供支援，以解決他們在銀行服務及流動資金方面的急切需求。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前