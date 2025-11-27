宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，有 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。馬會宣布，原定於 11 月 29 日星期六舉行的第 25/126 期六合彩攪珠，現已決定延期至 12 月 2 日星期二進行。所有已經購買的彩票將會繼續有效。

對於本週日舉行的賽馬賽事，馬會將會大幅縮小活動規模，以閉門形式舉行，只允許馬主、董事、遴選會員及其賓客入場。當日賽事不會設立贊助商，場內亦不會安排現場音樂表演。

在賽事舉行期間，馬會董事、幹事、練馬師和騎師將為這次悲痛事件默哀一分鐘，所有騎師亦將佩戴黑臂章以示哀悼。至於場外投注處，則只會提供必要的客戶服務。已在馬場及場外投注處訂座的會員和公眾顧客將會獲得退款。

馬會表示，這次週日賽馬賽事的總收益，估計約 7 千萬元，將會悉數捐出，以協助受災人士。馬會將就具體安排徵詢政府的意見。連同早前捐出的 1 億元款項，馬會將合共捐出約 1 億 7 千萬元支援災後工作。

馬會早前已公佈，透過旗下的慈善信託基金捐出首筆共 1 億元，為受災人士以及死者家屬提供緊急支援。同時，馬會亦已全面檢討轄下各項營運活動，確保能充分顧及這次災難所造成的傷痛和影響。