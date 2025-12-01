宏福苑五級火︱勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難 工權會提供協助籲家屬聯絡︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火導致多人傷亡，受波及的除了屋苑居民外，亦有正在現場工作的承建商工人。勞工處今日（1 日）表示，根據初步調查，至今共有 5 名工程承建商工人遇難，死者為 3 男 2 女。處方對事故中有承建商工人身故感到難過，並對死者家屬致以深切慰問。

勞工處表示，正聯同其他部門展開聯合調查，強調全港承建商必須切實留意工地火患風險，特別是須加強棚架的防火安全，確保相關物料符合防火標準。此外，處方呼籲承建商亦應加強地盤安全措施，例如清理棚架上的雜物，以及嚴禁任何人在工地範圍內吸煙等。

勞工處提醒，如僱員不幸因工受傷或死亡，僱主須根據《僱員補償條例》承擔補償責任。處方已主動聯絡僱主、受傷僱員和死者家屬，提供適切協助並密切跟進有關個案。處方亦會協助死者家屬申請有關的緊急援助基金，並轉介至社會福利署以獲取支援服務。市民如對工傷補償事宜有查詢，可致電勞工處熱線電話 2150 6364（工傷個案）或 2852 3994（死亡個案）。

工權會尋找受災工人及家屬

工業傷亡權益會表示，他們正跟進多宗宏福苑大火受災工友及家屬的個案，包括 10 宗外籍家務工個案，以及 5 宗建造業工人個案。

該會希望接觸更多在大火中傷亡的在職工友及家屬，例如建造業工人、外籍家務工、保安員、清潔工等，以便協助他們申請緊急經濟援助，提供工傷流程指導和情緒支援，呼籲可聯絡電話熱線 2366 5965 或 WhatsApp 5122 9846 (劉先生)。