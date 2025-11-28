宏福苑五級火︱勞工處災前一周巡查 書面警告宏業採防火措施 去年7月起3宗檢控︱Yahoo

大埔宏福苑五級大火死傷枕藉，勞工處表示上周四(20日)，即火災發生前一周曾經巡查，並向承建商發書面警告，要求採防火措施。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火死傷枕藉，火勢一發不可收拾，當中棚架圍網被外界認為是火勢急速蔓延的因素之一，承建商宏業建築工程三人涉誤殺被捕。有宏福苑居民早在去年9月致函勞工處，查詢棚網安全事宜，獲覆稱「現時勞工處所執行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準」，又指巡查後認為「棚網發生火災的風險相對為低」。勞工處回覆《Yahoo新聞》時指，去年7月至今年11月，共巡查宏福苑工程16次、向相關承建商發出 6張敦促改善通知書和作出3宗檢控，而11月20日巡查後，有再次書面提醒承建商採取適當防火措施的必要性。

廣告 廣告

有宏福苑居民在去年10月5日在facebook「宏福苑居民交流群組」發文，稱曾就宏福苑工程棚網事宜向勞工處查詢。

居民去年查詢 引述勞工處稱：棚網火災風險相對低

翻查資料，宏福苑居民「Chung Man Lau」去年10月5日在facebook「宏福苑居民交流群組」發文，指就宏福苑工程棚網事宜向勞工處查詢，引述勞工處稱「一直有跟進該地盤的工作安全」，並稱棚網作用為限制物件墮下的範圍，保護人們免受墮下的物料、工具和廢料擊中，又稱處方表示「根據現時勞工處所執行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準」，「該維修工程並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品等等，而地盤內亦有提供合適的滅火設施。因此，棚網發生火災的風險相對為低」。

處方：證書顯示棚網符阻燃效能

《Yahoo新聞》就此向勞工處查詢，勞工署回覆指，去年7月至今年11月，對宏福苑工程共進行了16次巡查工作，多次以書面警告方式提醒承建商須採取適當的防火措施，亦曾發現工程有不安全高處工作情況，已向相關承建商發出6張敦促改善通知書和作出3宗檢控；最近一次巡查則為11月20日，「並於巡查後再次書面提醒承建商採取適當防火措施的必要性」。勞工處又指，巡查期間曾檢視宏福苑棚網的產品質量證書，資料顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載的認可標準，但至於有否定期抽取樣本檢驗棚網阻燃效能，勞工處就並無回覆。

勞工處去年7月至11月共巡查宏福苑工程16次，向承建商發出 6 張敦促改善通知書和作出3宗檢控，並曾檢視棚網證書指具阻燃效能。

竹棚守則訂明棚網需阻燃 惟非法例要求

勞工處亦強調，處方現行的《竹棚架安全工作守則》訂明棚架上的保護網需具備阻燃特性，並符合認可標準的要求。處方續指，雖然《竹棚守則》並非法例，但形容具有特殊的法律地位，不遵從守則所載條文的行為，在刑事訴訟中， 法庭可作為因素，用以裁定某人是否觸犯《工廠及工業經營條例》下的相關規定。

至於勞工處在回覆居民查詢時，指「棚網發生火災的風險相對為低」，是「工程不涉及在建築物外部施行如燒焊等熱工序，並不意味著火災風險會被忽略。回覆中已清晰說明勞工處已提醒有關承建商須做好地盤內的防火措施以防止火災發生」。處方亦在12月再次回覆投訴人，一直有跟進棚架上設置棚網事宜，並澄清處方職員在巡查中曾檢視該棚網的產品質量證書。

宏業曾遭紀律處分 被拒續牌

翻查群組，「Chung Man Lau」多次就宏福苑工程的工程公司「宏業建築工程有限公司」狀況向不同政府機構查詢，當中包括去年2月從屋宇署得知「宏業的小型工程(公司)牌，已在2019年9月20日被拒絕續牌。2023年已就寶威閣和寧養台的工程被紀律處分」、3月再次從屋宇署得知宏業繼續營運，是因為「根據既定機制，由於該承建商仍有其他的獲授權簽署人適宜代承建商行事，本署按《作業備考》38附錄J第10段所述，接納其續期申請」。