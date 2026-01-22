宏福苑五級火︱匿名者網上投票收集居民善後意願 流傳截圖籲「企硬」 姚鈞豪：遭冒認造謠︱Yahoo

網上投票由匿名使用者發起。

【Yahoo新聞報道】宏福苑居民長遠安置正在討論階段，近日 Facebook 出現「宏福苑處理善後關注組」，有匿名參與者發起投票，聲稱收集宏福苑居民對未來居住安排的想法。投票選項包括原址重建、原區重建、樓換樓、由政府購買業權，投票開始後五小時，「樓換樓」暫時以 267 票領先，佔投票人數約 67％。不過有留言質疑非居民皆可投票，「樓換樓」的支持者中不少專頁帳號，投票認受性存疑。有人較早時亦在群組內貼出兩張 WhatsApp 截圖，圖中顯示宏福苑前區議員「姚鈞豪」叫居民「企硬迫政府讓步」，惟姚鈞豪本人向《Yahoo 新聞》表示，從未發表該言論，憂有人冒認造謠，將於今晚報警備案。

匿名發起人：讓往後的決定更具代表性

根據群組資料，「宏福苑處理善後關注組」由名為「Wu Fung」的帳號於本月 15 日開設。有匿名參與者今日（22日）發起投票，指希望藉此「讓每一位受影響的居民，都能以理性和事實為基礎，表達自己對未來居住安排的想法。透過投票，我們能夠清楚反映多數居民的共同意願，避免個別聲音被忽略，也讓往後的決定更具代表性與認受性」。該用戶亦指如有更多居民願意參與，就越有機會凝聚共識，「走向一條相對穩妥、理性且符合大多數人利益的道路」，並強調作為宏福苑居民，應為自己未來作出選擇。

該用戶原先提供四個選項供投票，包括原址重建、原區重建、樓換樓、由政府購買業權，可選多於一個選項。投票公佈後約五小時，「樓換樓」獲 267 投票，為最高票的選項，其次為「由政府購買業權」有 61 票，「原址重建」及「原區重建」則分別獲 35 和 36 票。

「樓換樓」票數佔多 用戶身份存疑

不過有人留言質疑任何用戶皆可投票，「咁好笑阿豬阿狗唔係業主都投得，有咩代表性」、「點證明你係災民？點證明投票嘅係災民？用隱藏身份開個投票出嚟就話代表居民？」，質疑此舉是否有效反映居民意願。其中投「樓換樓」的用戶包括「淘寶開心大發現」、「張家界美景遊」、「香港情懷」、「巴士迷」等等帳號。

部份投票支持「樓換樓」的臉書帳號。

有人貼出截圖指有人煽動居民。

截圖顯示「姚鈞豪」籲「迫政府讓步」 姚本人：從未發表該言論

在同一個群組，有人在三日前刊出兩張 WhatsApp 截圖，聲稱不少宏福苑居民認為頌雅苑（應該頌雅路西）安置方案可接受，聲稱「偏偏有啲居民同前區議員喺度煽動，叫我哋唔好妥協、爭多啲好處」。圖中顯示「宏福苑互助」群組對話，其中一名為「姚鈞豪議員」的帳號稱今日困難局面「係因為政府政策出咗問題，令我哋居民硬食今次咁沉重後果」，指賠償及補助不足令居民回復以往生活水平，叫居民「企硬迫政府讓步」爭取最大利益。

截圖中帳號名字影射部份較活躍表達意見居民。

前宏福苑區議員姚鈞豪表示從未發表相關言論。

前宏福苑區議員姚鈞豪接受《Yahoo 新聞》查詣時稱，他從未發表該言論，亦沒有加入同名群組，截圖中用他名字的帳號使用他昔日區議員專頁的照片，與他本人 WhatsApp 頭像不同，憂有人冒認造謠，影響外界對宏福苑居民的觀感，將於今晚報警備案。記者隨後發現該帖文今日（22日）下午已消失，無法顯示，暫未知是發文者抑或由 Facebook 刪除。

「有人想外界覺得宏福苑居民貪得無厭」

姚鈞豪亦指出，對話截圖中還有「宏仁 Jason」、「宏志 Kenneth」等帳號發言，名字及大廈名稱似乎影射幾名較活躍發聲的居民。他已向相關居民查證，對方均表示未有加入此群組，亦未曾發表相關言論。「我最擔心係有人冒認，我覺得幾危險。另一樣擔心係似乎有人想外界覺得宏福苑居民貪得無厭，只肯接受原址重建，影響街外人對宏福居民嘅睇法。」他將會於今晚到大埔警署備案，以防萬一，「我想畀冒認我嘅人知道我睇到呢個 post，想佢知道有刑事後果，希望有警示作用」。

「希望大家記得自己認識嘅鄰里」

他續強調，希望居民和各方人士藉今次事件，明白網絡上有很多不實言論或冒認居民的不明人士，不可盡信。「呢啲事摧毀緊好多人多年嘅信任，希望大家記得自己認識嘅鄰里，即使住喺唔同地方，鄰舍關係都唔會無咗。雖然未必有場地可以畀4000人聚埋見面，但如果知道街坊住自己附近，或者仲有聯絡，不妨多啲關心對方」。姚希望政府了解尊重居民意願同想法，從而制定適合不同人的不同方案。

昨日亦有宏福苑居民就類似情況報警。曾代表部份居民遞交原址重建聯署信的戴先生向《Yahoo新聞》表示，他留意到有網民刊登 WhatsApp 對話截圖，內容稱有人就安置意向，恐嚇其他居民「收聲」，而截圖顯示的電話號碼尾數四個數字，與戴先生的電話號碼尾數相同，該名網民亦曾留言指恐嚇者姓「戴」，戴先生懷疑對方影射自己，他澄清從無發表有關言論，故到了報警備案。由於截圖的電話號碼首四個數字被遮蔽，《Yahoo新聞》嘗試聯絡刊登截圖的網民求證，暫時未有回覆。