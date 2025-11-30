宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。

黃鑫炎在較早前接受訪問時，曾指竹材屬可燃物，燃燒機理與木材相近，又提到圍網及發泡膠板等物料，可能令火勢迅速蔓延。他又形容，外牆火焰在約「 1 至 2 分鐘」內已攀升至約 30 層樓高，並提到有「內地消防車」到港支援，又稱沒有城市擁有能升至約 100 或 200 米高度的雲梯車。相關言論其後在本地及海外媒體引起關注。

香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎

承認自己說法無詳細調查或科學量度

在最新澄清聲明中，他重申自己早前是根據消防工程專業機構的報告，指「竹材與木材同樣屬可燃物，燃燒過程相似」，並指現場可能同時存在圍網、泡沫板等物料。不過，他承認，自己的表達方式或令公眾誤以為竹棚架是火勢蔓延的「主要原因」，強調這並非原意。

黃鑫炎表示，竹棚架在是次火警中實際所佔比重，相對於其他物料的影響，是一個複雜的科學問題，需要透過系統調查及火災實驗才可判斷，目前無論在香港或其他地方，仍未有完整研究。他強調，自己原本是希望提醒社會，對涉及可燃物料的使用保持警惕，尤其是在居住較多弱勢群體的樓宇。

就「 1 至 2 分鐘蔓延至約 30 層」的說法，他在聲明中澄清，相關時間及樓層數字並非來自詳細調查或科學量度，而是對外牆火勢垂直擴散速度的觀察和形容。他表示，若這番說法造成誤解，感到遺憾，並指在未有嚴謹科學研究結果前，自己不會再就這類具體技術細節作進一步公開評論。

黃鑫炎就「內地消防車到港支援」的講法道歉，解釋當時是基於社交媒體短片作出判斷，

稱未來會更加謹慎

黃鑫炎亦就「內地消防車到港支援」的講法道歉。他解釋，當時是基於社交媒體短片作出判斷，其後從官方渠道得悉沒有相關調動安排，承認有關說法錯誤，並就因此造成的混淆鄭重致歉。

至於雲梯車問題，黃鑫炎指出，自己在訪問中曾說沒有城市擁有可升至約 100 或 200 米高度的雲梯車，現時認為這種說法過度簡化。他在聲明中承認，分城市確實配備超高雲梯車，但實際使用往往受限於道路闊度等現場條件。他表示，自己當時的表述未有充分反映這些操作限制，對此作出修正。

黃鑫炎指，是次風波令他反思學者在公共議題上的角色和責任。他表示，作為學術界一員，公開發言必須嚴守事實準確和專業操守，日後會更加注重核實資料來源，確保對外評論以證據和專業知識為基礎，並在涉及公共安全和社區議題時更謹慎。他稱，這次經驗進一步提醒自己要以負責任態度參與公共討論。