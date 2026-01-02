宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦 部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。

經「一戶一社工」遞交申請

居民葉先生《Yahoo新聞》指，由於亡妻是宏福苑單位業主，葉生需向法庭申請遺產承辦證明，才可處理有關單位的保險賠償、領取相關業主津貼及處理妻子遺下的銀行戶口財產等項目。葉生早於去年11月28日填寫申請遺產承辦證明相關表格，翌日經「一戶一社工」遞交，法援署亦已確認收妥表格。

熱線職員覆稱：要等齊先

苦等逾月，葉生仍未見法庭批出遺產承辦證明，於12月30日致電法援署提供予居民的熱線查詢進度，但對方稱「要等齊先」，並再無其他解釋。葉生批評：「唔知法援要等乜嘢？亦唔知何謂等齊？難道要等齊161個死難者遞交？還是要等齊1984戶遞交？」

葉生指保險公司曾稱單位賠償保額大概為100萬，「但都只係口講，因為我未有遺產承辦證明，保險公司唔肯同我講具體內容」，加上不同種類有關發放予業主的津貼、妻子的銀行戶口存款等，均未能辦理。葉先生指可幸自身經濟狀況並無困難，「不過我始終要處理我太太嘅嘢，我擔心其他街坊會唔會面對同樣問題」。對於久等逾月仍未獲處理，葉就形容相關部門「怠惰」，質疑政府「講就天下無敵！」

法援署發信：循序漸進處理

根據葉生提供的資料，法援署曾於12月10日發通告，稱「已成立特別工作組，全力為居民提供法律代表處理訴訟及相關事宜……人身傷亡索償的法援證書亦會包括為居民辦理相關的遺產承辦」。葉生於去年12月31日亦收到法援署信件，稱「會安排循序漸進處理，由於涉及的申請眾多，因此本署可能需要較長時間去處理你的申請，請耐心等候」。

《Yahoo新聞》已向法援署查詢，正待回覆。

法援署署長履新：特別專責組全力協助居民

法援署署長陳澤銘今（1月2日）履新時向傳媒稱，對於大埔宏福苑火災事件，法援署已成立特別專責組，將於短期內推出一系列措施，全力協助居民等人按法例需求申請法援，以便他們處理人身傷亡、財產損失等追討，以至僱員補償等訴訟及相關事宜。他又強調，會確保法援署盡最大努力，向受影響而合資格人士提供一切必須法律援助。