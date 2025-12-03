宏福苑五級火︱國安公署斥境外勢力借災生亂、褻瀆獅子山精神 反中亂港者「雖遠必誅」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生火災，造成大量市民傷亡。駐港國家安全公署發言人今日（3 日）以「以災亂港者雖遠必誅」發表談話，指有「一小撮外部敵對勢力卻借災生事、趁火作亂」，批評有關人士打著「為民請願」旗號，複製「修例風波」手法，通過扶植、操縱在港「代理人」，擾亂及破壞救災善後工作，「妄圖重現『黑暴』亂象，用心險惡、行徑卑劣、人神共憤。」

斥境外勢力「把髒水潑到特區政府和廣大救援人員身上」

公署指，這些人「冷血無情、泯滅人性」，在香港面對災難時以「撈取政治光環」為目的炒作災情，煽動對立，在香港傷口灑鹽，「是對人倫和社會道德底線的公然挑戰，亦是對受災者的二次傷害，公理何在！」

發言人進一步指出，火災發生後，部分境外勢力「躲在暗處煽風點火、搬弄是非、顛倒黑白，把髒水潑到特區政府和廣大救援人員身上，」惡意攻擊救災安排，是抹殺政府及各界付出，「是對香港逆境自強『獅子山精神』的褻瀆，良知何在！」

「斬斷一切伸向香港的黑手」

談話同時強調，「反中亂港者，雖遠必誅」，指香港國安法及《維護國家安全條例》已佈下「天羅地網」，所有亂港言行都會記錄在案、終生追究，「一切亂港陰謀都將無所遁形、徹底破產，我們絕不姑息、絕不手軟。」公署警告，不論身在海外還是藏身台灣，都會受到法律嚴懲，「法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手！」

公署最後表示，任何企圖挑動對立或破壞香港穩定的行動「如同螳臂當車」，最終會「頭破血流、走向失敗」，又指任何破壞行徑，都動搖不了香港社會團結穩定的根基，阻擋不了香港由治及興的歷史進程。

另外發言人讚揚，火災發生後，行政長官李家超及特區政府即時啟動最高級別的全政府動員機制，廣大消防、警務、醫務人員等不眠不休投入救災工作。發言人提到，有 1 名消防員殉職、 12 名消防員受傷，充分體現了他們不怕犧牲的擔當和勇毅，受到國際社會和香港各界的敬佩與讚譽。