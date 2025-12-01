兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
宏福苑五級火︱國安拘捕多人 鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府 例如批評消防救援方法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災後，連日來先後有多名人士被國安處拘補。保安局局長鄧炳強今日（1 日）回應稱，有別有用心想危害香港及國家安全的人士，「利用大家咁傷痛嘅時刻，突登用假消息企圖煽動對政府的不滿。」他舉例，有人批評消防救援方法不合適、政府不提供免費住宿須付費八千元一晚等、救護人員不滿等。
他指，所有網上不實言論，以及煽動對政府或國家憎恨的言論，「目標只有一個，就係想危害我哋國家安全。」他稱必須採取適當的行動，包括執法行動，但因行動涉及國家安全，不會透露詳情。
被問及是否有收到民建聯大埔南區議員黃碧嬌的報案，鄧炳強表示不會就個別事件回應，但強調不論任何身份，無論是新、舊業主立案法團，「若調查有證據就會將你拘捕，有進一步證據就會將你檢控。」
