宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（ 26 日）下午發生火警，火勢在下午 6 時 22 分升為五級。事件造成 55 人死亡，當中包括一名消防員，另有多人受傷。
關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。
兩組織表示，許多家庭被逼疏散到缺乏基本必需品的臨時庇護中心，當中不少家庭以外籍家庭傭工為主要照顧者，預計至少有 200 名外籍家庭傭工受到火災影響。
多人仍無法聯絡
根據組織的聯絡網絡，得悉多名外籍家庭傭工受到影響，甚至在事發後仍無法取得聯絡。亞洲移居人士聯盟與香港社區、其他非政府組織、僱主、義工和所有支持者一同提供援助。組織稱，已準備好即時協調和調動資源，確保每位受影響人士都能得到幫助，特別是面對獨特障礙而難以尋求援助的外籍家庭傭工。
如有市民認識或遇到受影響的外籍家庭傭工或家庭，可以聯絡以下熱線尋求緊急支援：亞洲移居人士聯盟的電話是 2522 8264 或熱線 9529 2326，僱主熱線為 9529 0387；白恩逢之家的熱線是 9338 0035。同時，組織也呼籲合作夥伴和捐助者聯絡 9529 0387，討論緊急救援、庇護所協調，以及為有需要人士提供長期住宿、食物、衣物、醫療、翻譯和法律諮詢等支援。
