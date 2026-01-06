宏福苑五級火︱大埔區議會商中長期安置 江永祥：存在安全風險 未能讓居民回家收拾︱Yahoo

大埔區議會今（6月）召開本年度首個會議，全體區議員及在場人士為宏福苑死難者默哀一分鐘。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今逾一個月，大埔區議會今（6月）召開本年度首個會議，商討火災的善後及支援工作安排。會議開始前，全體區議員及在場人士為宏福苑死難者默哀一分鐘。會上多名區議員關注居民中長期安置安排，並認為應該盡量原區安置，令居民可繼續居於大埔。規劃署沙田、大埔及北區規劃專員曾永強指，目前正收集居民意見並研究適切方案，將會盡快公佈。

會議於今早 9 時 30 分召開，現場旁聽席早已額滿，約有 30 人在席旁聽。是日議程其中一項為商討宏福苑火災的善後及支援工作安排，一眾議員花約兩小時討論此事項，當中最多人促政府提供居民中長期安置安排的時間表。

廣告 廣告

一眾區議員和在席人士大多穿上黑色或素色衣服。

區議員促原區安置 規劃署未提及具體方案

經民聯羅曉楓指，原區安置才可讓居民住得安心，而經民聯早前已倡議區內一幅以頌雅路西、毗鄰富蝶邨及富亨邨的一幅約1.8公頃土地作為安置選項。由於該地屬已啟動的公營房屋工程熟地，工程可更快完成。

經民聯羅曉楓指，區內一幅1.8公頃熟地可作為安置選項。

另一區議員李細燕指，近日收到不少居民對未來安置地點的意見，冀政府了解他們的想法，「希望可以喺附近嘅地方，交通設施比較相近佢哋宏福苑，可以盡快有啲唔同方案畀佢哋選擇」。她建議廣福公園及球場亦可成為重置地點之一，讓居民「有得揀」。

規劃署沙田、大埔及北區規劃專員曾永強回應指，行政長官早前已成立「應急住宿安排工作組」，現時仍在聆聽居民的意見，及後再提供適切方案，「有啲想要快、有啲想要熟地，但我都要考慮返各方面規劃上嘅因素」。他續指，規劃上需考慮對居民生活的長遠影響，例如子女要在區內上學等，需時仔細研究。

規劃署沙田、大埔及北區規劃專員曾永強指，正收集居民意見並研究適切方案，將會盡快公佈。

現場進行拆棚網工程 警方：未能讓居民收拾細軟

區議員李漢祥表示，不少居民希望可以回到住所收拾細軟，「尤其是一啲好珍貴嘅物件，想睇下搵唔搵得返，或者一啲工具用嚟謀生嘅」，希望得知政府完成宏福苑現場搜證的時間表，「萬事皆可期，但居民感到有少少遙遙無期」。李亦透露，有居民擔心住所內因救災行動被「爆門」，財物或被盜竊。

民建聯梅少峰亦指，希望可讓未受大火波及的宏志閣居民，在社工陪同下上樓取回個人貴重物品。羅曉楓則補充，雖然警方在大火後一周曾讓宏志閣居民回家收拾，但有居民認為時間太倉促，希望可以重新安排一次。

大埔警區指揮官江永祥回應指，目前宏福苑各大廈地下、外圍均有警方 24 小時監控，如有獲授權的工程人員需在現場工作，亦會由警方陪同上樓，確保居民財物安全。江解釋，現時事發現場正進行搜證、調查，亦有拆棚網工程，當中有不少懸空的棚架，加上現時除了宏志閣外，其餘七幢大廈均無電、無電梯，由於存在安全風險，目前未能開放讓居民回家收拾，會繼續與各部門協調，按調查及工程進度適時作安排。

大埔警區指揮官江永祥指，現時宏福苑正進行拆棚網工程，未能讓居民回家收拾。

旁聽居民：全部廢話 不斷重複

宏福苑居民劉先生到現場旁聽，惟公眾席額滿只好站在會議室外收看網上直播，「其實我好少理呢啲，今日全部人講嘅都係廢話，係將嗰啲嘢不斷重複，全部都無時間表」。他認為，目前政府應最先處理好災場的工程，讓居民回家收拾個人物品，才有空間商討安置，「而家入咗去拆咗 3 個星期，再用呢個毫無頭緒、無規劃、進度控制做呢樣嘢，遲啲又話雨季，你拆到爬龍船都未做完」，認為 3 月上旬應完成拆除棚網。

劉先生與太太原居於宏道閣，事發當日兩人外出避過一劫，目前兩人於善樓居住，「我仔大女大，佢哋都喺係大埔住，而家每日好多時間我都係去佢哋屋企、會所，（住善樓）你咪當住比華利山囉！」他雖然是宏福苑業主之一，但認為事發後至今的援助充足，目前已領取約 45 萬津貼，財政上不算太大壓力。

對於安置方案，劉亦是見步行步，但未有打算再購入物業，「你唔鍾意咪呢度租下、嗰度租下，而家租樓平啲嘛！」對於大埔租金有否被「搶高」，劉指目前白石角一帶仍有不少租盤，「搶得勁係大埔中心啫，啲人要落樓就有巴士、火車，人人都去搶嗰啲，梗係坐地起價啦！」