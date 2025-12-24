宏福苑五級火︱大埔平安夜彌撒 逾 400 名市民出席 痛失家園居民：「心情未平復，但都係要生活」︱Yahoo

逾 400 位市民出席這晚在大埔堂區舉行的彌撒

【Yahoo 新聞報道】12月24日平安夜，逾 400 名市民出席在大埔堂區舉行的彌撒，包括在宏福苑火災中失去家園的黃小姐。她表示：「心情未得㗎，（距離火災發生）未夠一個月，但唔可以成日緬懷過去，都係要生活。」她目前仍在為通訊地址變更而奔波，又要四出覓新住所，指政府提供一年15萬資助並不足以在區內租回同類型單位。

黑夜中的宏福苑，只見夜空襯托的幾幢黑沉沉大樓

居宏福苑40年 嘆租金資助不足以租回同區樓

黃太這晚與教友一同前來大埔聖母無玷之心堂參與彌撒，表示作為天主教徒，聖誕節是平安喜樂的日子，作為災民則依然心情低落。她是宏福苑的首批居民，入伙40年。火災燒毀家園後，她現居於九龍，今晚回到大埔參與彌撒。她說其實仍不時回來大埔，因為要處理信件的問題，「忙忙碌碌，成日都好多嘢要搞。」其中最令她苦惱的是租屋，她說政府有介紹一些選項如啟德方艙改建而成的青年旅舍「啟航 1331」。但黃太坦言，仍然想試著找回大埔的租盤，而15萬的租金資助實在不足以租回區內同類型單位。

廣告 廣告

黃太（左一），與教友劉小姐、楊先生兩夫妻一同參與彌撤

大埔居民：每天見到焦黑大廈難掩心悒

同樣出席彌撒的陳太也是大埔居民。她形容一家人心情受火災影響，尤其是15歲長子。長子就讀區內救恩書院，有一位相熟同學住在宏福苑。同學當日得悉火警發生後急忙喚鄰家的公公婆婆一起撤離，對方一度表示不太願意。這位同學最終決定強行拉著兩人離開，他們才得以從火口逃生。

兒子得悉此事後心情大受影響，陳太猜：「我諗因為佢都係長輩湊大的，知道好多嘢唔能夠再 take it for granted （以為理所當然）。」兒子最終需要休學一天。陳太亦提到，同校有幾位同學在火災中喪失家園。陳太說，老公每天開車送兒女上學，經過宏福苑會見到幾幢焦黑的大廈，難免「心悒」。這一晚參與彌撒，陳太希望在不開心的社會得到一點平安。

布尊和神父在講道期間提到災民說：「我們今日慶祝聖誕節，亦記得他們。」

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新