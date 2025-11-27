宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，傷亡枕藉。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會由 2022 年至今，在各類防火宣傳及教育項目共動用約 107.95 萬元公帑，其中以「大埔區防火吉祥物 AR 設計比賽」開支最多，涉款 16 萬元，其他相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。

主席曾為黃碧嬌撐場

大埔區防火委員會現時共有 26 名成員，其中蔡錦光擔任主席，曾任大埔商會主席。2015 年區議會選舉期間，蔡錦光亦以大埔商會主席身份，現身支持參選的民建聯黃碧嬌。黃碧嬌現時是宏福苑當局區議員，曾任宏福苑法團顧問。

廣告 廣告

大埔區家居防火及應變措施手機遊戲設計比賽，獲批的撥款為 15 萬元。

撥款 10 萬元廣播防火資訊

2022 年 9 月，防火委員會舉辦防火講座，邀請消防人員講解家居防火重點、火場逃生步驟及滅火器材使用方法，加強居民在初期火警時自救及逃生的基本能力，該「大埔區防火講座」活動開支約 2.2萬元；同年 10 月至 23 年 2 月期間，防火委舉辦了「大埔區家居防火及應變措施手機遊戲設計比賽」，獲批 15 萬元，得獎作品更可製作成手機遊戲，題目須以「家居防火」及「應變措施」為主。

2023 年清明節前，委員會透過「社區參與計劃」獲撥款 10 萬元舉辦流動宣傳活動（即「清明節預防山火活動」，開支約 10 萬元），派出印有防火標語的防火巴士在大埔區內廣播防火資訊，並在多個地點設街站派發宣傳物品，把防火訊息帶入屋苑及人流較多的公共空間。

去年辦防災宣傳

防火委員會近年亦把焦點延伸至長者聚居屋邨及特定社群。 2024 年冬季，配合節日及乾燥天氣，在廣福邨及大埔中心舉行防災宣傳活動，除講解防火外，亦涵蓋防跌及防中毒等主題，提醒住戶特別留意家中長者及小童的安全。同年 12 月，人員走訪聯益漁村、三門仔新村及附近漁排，向漁民講解水上及木屋結構的火警風險，派發防火單張及示範滅火裝備用法，把宣傳工作帶到沿海及漁業社區。

防火巴士巡遊

向居民派發「防火三寶」——滅火氈、簡易滅火桶及煙霧探測器

向居民派「防火三寶」

針對舊樓及「三無大廈」消防設備不足的問題，大埔區防火委員會在 2024 年 11 月聯同關愛隊走訪多幢相關大廈，向居民派發「防火三寶」——滅火氈、簡易滅火桶及煙霧探測器，並協助安裝，鼓勵住戶檢查走火通道及簡單滅火工具；相關「大埔區探訪三無大廈活動」在 2024 至 2025 年度的總開支約 1 萬元。

委員會亦多次利用鄉事委員會會議時段，在 2024 年 9 月 12 日及 10 月 9 日舉行鄉郊防火講座，集中講解村屋用電負荷、燒烤及焚燒祭品的火警風險，以及山火預防方法，對象主要為鄉郊代表及村民，該「重陽節鄉郊防火講座」開支約 6,000 元。

在大型設施方面， 2024 年 10 月，委員會代表到雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院觀摩年度消防演習，了解醫院在火警情景下的疏散安排、病人轉移程序及應急指揮流程，掌握區內醫療機構在火警應變方面的實際操作情況。相關演習主要針對醫院環境，與一般住宅屋苑結構及人流組成並不相同。

防火委員會再度展開舊樓防火探訪行動，走訪區內舊式樓宇及部分屋邨，檢查住戶單位的簡易消防設施及逃生通道情況，並向住戶提出改善建議。

在消防局設置滅火演練、裝備展覽及職業體驗區

今年 1 月，大埔區舉辦「防災應急嘉年華暨大埔消防局開放日」，在消防局設置滅火演練、裝備展覽及職業體驗區，讓市民近距離接觸消防及救護車輛和個人裝備，活動開支約 12 萬元，吸引逾 7,100 人參與。同場頒發「防火吉祥物 AR 設計比賽」獎項，透過比賽鼓勵年輕人以創意方式接觸防火概念，該比賽在 2024 至 2025 年度的開支約 16 萬元。

今年 2 月，防火委員會再度展開舊樓防火探訪行動，走訪區內舊式樓宇及部分屋邨，檢查住戶單位的簡易消防設施及逃生通道情況，並向住戶提出改善建議。

今年清明節及 10 月重陽節，委員會延續過往模式，在黃宜坳、龍尾村、大埔中心等地設立街站，派發宣傳品、除草工具及急救包，並由消防人員現場示範防火拍使用，繼續把重點放在山火防治及郊野安全，當中「重防節鄉郊防火活動」的開支約為 7,500 元。整體活動方向，仍以節日、高風險季節的宣傳及個人防火裝備示範為主。

香港紅卍字會大埔卍慈中學高中組奪得AR設計比賽冠軍。

防火委主席曾現身撐黃碧嬌參選

大埔區防火委員會主席蔡錦光曾在區內工商界及社區組織擔任要職。他曾在《港文化18區》記錄中接受訪談，提到其家族與商會淵源深厚，形容商會成員「就像家人一樣」。大埔商會在早年曾肩負協助社區治安、防火及互助的角色，包括為商戶自資購買水車和安排人手巡邏等。據政府資料，蔡錦光的防火委主席崗位負責協助推廣社區防火、安全教育及聯繫相關部門。何志超則為大埔區防火委員會副主席，亦為獲授予榮譽勳章（MH）的社區人士。