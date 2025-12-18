宏福苑五級火︱大律師公會成立小組協助修例 擬訂圍標專屬刑事罪行︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】法律界代表團今(18日)完成訪問北京行程，率領代表團的大律師公會主席毛樂禮表示，在行程中曾表達司法制度獨立運作的重要性，並如實向會面各方反映公會認為對市民重要的法律議題。毛樂禮指公會將就宏福苑五級火成立小組，工作包括協助立法會及法改會修例，包括研究就圍標行為制定專屬刑事罪行以增加阻嚇。

毛樂禮續指，初步研究方向包括將建築相關指引變為法例，加強規管建築材料；承建商註冊時應考慮關聯公司或董事的背景等。公會將在獨立委員會作出建議後，提出技術性意見。

今次代表團先後與全國人大常委香港基本法委員會主任沈春耀及國務院港澳辦第八局局長楊曉山等官員會面交流。