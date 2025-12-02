宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火奪取過百人性命，正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。工程承建商偉利建築工程周一（1日）在安基苑示範燒棚網，向住戶證明棚網符合安全標準。惟有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。有觀看測試的居民稱：「着咗好耐，乜都燒咗啦！」由於鴻毅建築師兩名董事涉貪污被捕，住戶家屬方保僑亦擔心出現「監督真空」， 憂工程變「爛尾」。方今（2日）在facebook稱，屋苑早上開始拆棚網。
安基苑維修費約 1.5 億元，各樓層單位分別需攤分約 12 萬及約 9 萬元。安基苑法團周日（11月30日）召開業主周年大會，討論工程安全問題。工程承建商偉利建築工程有限公司並於周一（12月1日），在屋苑示範燒棚網，釋除居民疑慮。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑的母親居住安基苑，方亦有到場觀看示範過程。他接受《Yahoo訪問》時表示，原以為示範是公開准傳媒到場拍攝，結果有傳媒到場後，遭大廈保安攔截。物業管理公司以大廈屬私人地方為由，禁止採訪並報警處理。結果擾讓了近半小時，最後只許居民到平台觀看測試。
方保僑說，他觀看了承建商在其中兩座大廈剪取四塊棚網做測試，其中一塊「阻燃性比較低」。他提供的測試片段可見，地盤工燃點C座的棚網樣本 20 多秒起火，隨後有火舌掉下，火頭慢慢蔓延。其間片中有人稱「嘩！真係着喎！」火頭燒近兩分鐘熄滅，地盤工人稱「熄㗎喇」，有居民則指「燒咗幾耐呀」、「着咗好耐，乜都燒咗啦！」
居民：「下面如果係垃圾咪燒着囉」
至於其餘3段測試片段，據示範的地盤工稱是來自D座。其中兩幅棚網，當地盤工用點火槍持續點燃時，棚網溶掉，間中出現火光及有火舌掉落，有居民隨即表示，「下面如果係垃圾咪燒着囉！」另有一幅棚網被燒時未見火光，地盤工人指「阻燃係唔着火」。居民隨後要求燒同一樣本的另一位置，點着後則燒了 5、6 秒後自然熄滅，並一度冒出少量白煙，其間亦有火舌掉下。
方保僑憂工程爛尾 促政府介入
方保橋表示，測試後，有居民問是否應拆棚網。他指屋宇署或相關單位已剪取棚網樣本化驗，希望當局盡快公布化驗結果，決定屋苑是否需拆棚網，或工程能否繼續。他認為，棚網具保護作用，若貿然拆除，或引致建築物料或泥頭高處跌下，影響地盤安全，令工程面臨停工風險。
此外，由於鴻毅建築師兩名董事因涉貪污被廉署拘捕，方保橋擔心，公司「仲有無能力執行顧問工作，⋯⋯監督工程進行？」甚至當工程完結時，顧問公司能否撰寫驗收報告。若需另聘顧問公司，恐要再花費數十萬甚至數百萬元，但「邊個負責呢啲錢」。他希望政府能介入、特事特辦，確保屋苑的維修工程可以及時完成，「因為如果（政府）唔搞，呢啲屋苑工程就爛尾」，並出現工程公司因工程延誤而控告法團等延伸問題。
方保橋又提到，據地盤工人指具阻燃的棚網，是需要浸阻燃劑。他對此提出疑問，認為阻燃劑會否因日曬雨淋、風吹雨打等惡劣天氣而令效果減弱，促請當局探討阻燃劑的耐久性問題。
