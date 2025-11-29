宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo

宏志閣住戶黃先生今(11月29日)隨警上樓尋愛貓QQ不果。（受訪者提供圖片）

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。

宏福苑宏志閣雖未被火災波及，不過同樣被圍封，意味大廈內的寵物至少斷水斷糧三天。愛護動物協會呼籲寵主與愛協聯絡或到廣福邨廣禮樓登記，愛協將會收集寵主家匙，交予消防上門救動物。

愛護動物協會呼籲宏志閣寵主盡快聯絡愛協。

「搵到嘅就攞，搵唔到嘅就行返落嚟」

宏志閣寵主黃先生到場尋找愛貓，他指中午收到愛護動物協會聯絡，「初時話係交低鎖匙畀消防，睇吓搵唔搵到我哋啲寵物。不過嚟到可能人太多，就直接跟啲消防行上去啲單位，搵到嘅就攞，搵唔到嘅就行返落嚟」。

黃先生養的是一隻約歲半的金影貓咪「QQ」。當他抵家時，家門已被「爆開」，惟未發現「QQ」蹤影，只見疑似是牠的排泄物散落在地，「佢本身都好細膽，可能嚇到佢⋯⋯係囉」。他指，家中並無設置自動餵糧食的儀器，亦沒有閉路電視，因此貓咪已斷水斷糧多天，亦無從得知其去向。

黃憶述，事發當天收到屋苑起火消息，於是告知在家的母親。黃母打算下樓觀察情況，豈料火勢蔓延，已不能再上樓，「所以就帶唔返隻貓走」，現時只能靜待愛護動物協會的消息。

各住戶被爆門搜查生還者 6條金魚「獲救生猛」

另一名同樣是宏志閣住戶的黃太，則成功救出飼養的6條金魚。黃指，兒子昨天告知寵物主人有機會上樓尋回寵物，著她今天前來向警方查詢。她隨警員上樓，發現所有住戶均被「爆門」，以便消防搜查是否尚有生還者，屋內環境完好無缺，亦沒有被燻黑狀況。隨後發現家中的6條金魚仍生生猛猛，感到非常開心，「我預佢哋死晒㗎本身！」

黃太成功回宏志閣尋獲6條金魚，暫用水桶盛載。

黃太是退休人士，與丈夫共住，養魚成為她日常的樂趣。她由一年多前開始養金魚，「魚缸有燈望住佢哋游嚟游去，間屋都有生氣啲，因為我哋得兩個老人家住呀嘛！」黃平日每天都要靠她人手餵魚糧，因此當初估計金魚會不敵飢餓而死，對再次團聚感到幸運。她現時只用家中水桶盛載金魚，並馬上餵糧讓牠們充飢，惟因目前要暫住酒店，金魚將會暫時交托家人手中。

聯盟：85宗求助未有消息

災後協助寵物救援的動物福利關注聯盟指，災後有185宗求助個案，當中有85宗仍未有消息，50宗交回主人，其餘為未能聯絡主人、個案只尋回部份動物或待主人認領個案。

