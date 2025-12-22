荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
宏福苑五級火︱宏志閣業主領補助須承諾不返家 聲明指違者或刑事檢控 民青局：防止濫用︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑五級火導致逾千住戶無家可歸，當中未被火勢波及的宏志閣解封無期，不少居民仍然流離失所。民政及青年事務局上周宣佈業主可獲發租金補助，惟《Yahoo新聞》獲悉，局方要求宏志閣業主簽署聲明承諾，領取補助期間不會以宏志閣單位為居所或把單位出租，否則或面臨刑事檢控。民青局昨天(22日)晚上在社交媒體專頁稱，該聲明只為防止濫用資助。
聲明指若虛假陳述「有遭檢控刑事罪行之虞」
據知民青局近日就租金緩助，要求宏志閣災民簽署一份聲明。《Yahoo新聞》取得該份聲明，內容指簽署人領取援助基金的業主租金補助期間，不會以宏志閣單位為居所或把單位出租，「本人明白這聲明的內容，及若本人明知所作陳述為虛假或不相信其為真實者。本人有遭檢控刑事罪行之虞」。
《Yahoo新聞》昨天（22日）晚上就上述聲明內容向民青局查詢，局方隨後在facebook專頁發帖，以「再解釋 關於大埔宏福苑援助基金下的租金補助」為題，稱就宏志閣業主有「特別安排」，「由於宏志閣尚未解封，業主現時仍可申領補助，但領取時需簽署一份聲明」。該帖文引述聲明內容指業主「不會以宏志閣單位為居所或把該單位出租」，但未有提及刑事檢控的內容。
民青局帖文：正接受補助仍可搬回 惟下一期補助不發放
帖文又補充：「此聲明只為防止濫用資助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位，惟下一期補助將不會發放」。惟上述聲明未有提及這段補充內容。
帖文續指，補助特點為每半年發放一次，每次7.5萬元；無須實報實銷，不必提交租約或租金收據；如選擇入住政府過渡性房屋，仍可領全額補助，扣除過渡屋租金後，每戶每月可餘數千元補貼生活開支；按現時過渡屋租金水平，「兩年的租金補助額約等於過渡房屋超過6年的租金」。
業主女兒感訝異 未釋「刑事」疑慮
Fion 的父母為宏志閣業主，她接受《Yahoo新聞》查詢時指，昨早在居民群組見到上述聲明時感訝異，「我簽咗係咪等同放棄宏志閣？」她續指，聲明書要求宏志閣業主在「遷回單位」與「租住市面其他單位」擇其一，但宏志閣仍未解封，等於其中一個選擇並不存在，「我哋同其他七座居民處境係一模一樣，唔簽嘅話無理由得唔到資助。應該確定解封先叫我哋簽，會清楚啲」。
對於民青局晚上發帖解釋事件，Fion指今次解釋得較清楚，相信父母傾向簽署，但她對聲明中「刑事責任」的部份仍有疑慮。因 Fion 父母一直希望能夠回家，一旦宏志閣解封，肯定想遷回單位，「如果解封但我哋又拎咗半年資助，係咪要半年之後先可以返去住？」
剛安頓才被告知要交租「收幾多錢都要硬食」
Fion 父母目前暫居酒店至年底，在政府宣布有租金補貼之前，已經成功申請過渡性房屋單位，計劃元旦後會遷往啟福居。「當時話免租三個月，之後由政府包底，我哋淨係需要考慮過渡性房屋單位大細同地點。到安頓晒又話要交租，收幾多錢都要硬食，好似又要由頭再部署過。」她續指，如果早知有租金補貼，可早些開始找大埔區內租盤，「我明白推出租金補貼係回應有小朋友家庭嘅需求，但真係添咗好多煩惱。」
