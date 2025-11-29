宏福苑五級火︱宏業工程屢涉棚架安全問題 5 年 4 罪成 共罰不足 3 萬元︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，奪走過百港人性命，涉事承建商宏業建築工程多人被捕。勞工處回覆《Yahoo新聞》時指， 在過去16次宏福苑巡查中 ，曾向相關承建商包括宏業提出三宗檢控，當中兩宗罪成，共罰款3萬元。宏業建築工程本身過去五年則涉四項定罪紀錄，包括缺乏檢查棚架、沒有合資格者監督架設棚架、沒有採取足夠步驟防止該地盤內有任何人從高度不少於2米之處墮下等，共罰款2.95萬元。

過去五年，宏業建築工程有限公司有四項與棚架相關的定罪紀錄

勞工處表示，去年7月至今年11月，共對宏福苑作16次安全巡查，當中發現工程有「不安全高處工作違規情況」，已向相關承建商包括「宏業建築工程有限公司」，發出6張敦促改善通知書及提出3宗檢控，當中兩張傳票已被裁定罪成，相關承建商於今年10月3日分別罰款1.8萬元及1.2萬元。

宏業5年有四項定罪紀錄

宏業建築工程本身涉罪紀錄，勞工處指該公司過往五年有四項定罪紀錄，共罰款2.95萬元，但未有列明有關定罪所涉屋苑。宏業有關違反《建築地盤(安全)規例》的定罪包括：

第38A(2)條：「承建商須確保在合理切實可行範圍內，盡量在該地盤內每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口並妥為維修該等進出口」

第38E(1)(b)條：曾受訓練的工人架設棚架須「在合資格的人的直接監督下進行」

第38F(1)(a)(iv)條及第38F(1)(b)條：建築地盤棚架須「定期地在緊接每次使用前的14天之內，已經由合資格的人檢查」；以及「檢查該棚架的人已按認可格式作出報告，並加以簽署，而該報告載有各項訂明的詳情，其中包括述明該棚架處於安全操作狀態的陳述」

第38B(1)條：「承建商須採取足夠的步驟防止該地盤內有任何人從高度不少於2米之處墮下」。

大埔火警中，警方指，封窗的發泡膠板是令火勢蔓延的原因之一

勞工處：封窗物料非巡查重點

上述各罪行案發日期由2022年6月至2024年10月，當中「承建商須採取足夠的步驟防止該地盤內有任何人從高度不少於2米之處墮下」發生於去年10月，並於今年十月裁定罰款1.8萬元，為4項罪行中刑罰最高的項目。

勞工處強調，巡查工作的目的是檢查地盤環境及安排會否對工人構成工作安全風險，住

戶處所的封窗物料一般並非勞工處的巡查重點；處方在11月20日在宏福苑所作的巡查「並沒有發現可提出檢控的事宜」。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

