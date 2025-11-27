宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片

宏業建築工程有限公司通告顯示，宏福苑外牆打鑿工程期間會有多項措施，包括使用 Foam Board（發泡膠板）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護。（網上圖片）

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，外牆竹棚及棚網燒着後，火勢迅速蔓延。當局發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準；在未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除導致火勢迅速蔓延。據宏福苑工程承建商通告，外牆施工期間會使用發泡膠板將單位外牆玻璃窗遮蓋作保護，以免工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。有專家接受《Yahoo新聞》訪問時表示，發泡膠保護性雖較高，但其實「做多咗」；業界多常用瓦通紙來封玻璃窗，但兩者都並非有阻燃性，坦言除非客戶特別要求，才會使用成本較高的噴灑「防火水」做法，或使用防火布。

警方今早凌晨表示，在其中一幢未受波及的大廈調查時，發現每一層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，形容這種物料非常易燃，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，當局發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準。

宏業涉事人員全部無聽電話

警方鎖定一間負責維修工程並安裝發泡膠的建築工程公司，拘捕2 名董事及 1 名工程顧問，涉嫌誤殺。《Yahoo新聞》根據涉事承建商宏業建築工程有限公司的宏福苑地盤人員組織總架構表，以電話方式聯絡相關的八位人士，包括項目經理、工程監督、安全主任，地盤主管等，惜全部都未有接聽，部分轉駁至留言信箱。

為阻碎石擊中玻璃窗

根據宏業 2024 年10 月通告，宏福苑外牆打鑿工程期間會有多項措施，包括使用 Foam Board（發泡膠板）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免在工程期間有碎沙石擊中玻璃窗，完成玻璃窗保護後才𠝹鑿窗邊四周；其間（受影響之樓層）臨時再以薄木板或中空板遮窗，設置泥頭槽及木板，當完成後隨即拆除；工程展開前於棚架工作枱加設帆布於棚網位置及鋪設木板等。

通告也提到打鑿工程期間其他保護措施。（網上圖片）

瓦通紙封窗較常見 惟不阻燃

香港工程裝飾商會會長呂迪祈接受《Yahoo新聞》訪問時表示，據宏福苑火警期間的網上照片所見，承建商用強力膠紙將發泡膠逐一貼上，將玻璃窗完全封密，保護性較高，成本亦較高，但認為是「做多咗」，除非是業主提出要求才會使用。業界常見做法是採用瓦通紙來保護玻璃窗，因為成本較低，一張四尺乘八尺瓦通紙的成本約為二、三十元，並且只需在四邊貼膠紙，容易撕除。但他也謂，不論是瓦通紙、發泡膠板或常用的薄木板、夾板等材料，都不具備阻燃性，其主要目的在於阻隔碎石。

客人要求才用防火物料

呂迪祈續說，一般的工程項目中，法團多會選擇這些「平、靚、正」、低成本方式進行窗戶保護。除非一些客戶能負擔較高費用，會要求在木板上噴灑「防火水」或使用專門的防火布。但他也謂，雖然防火布具備一定的韌性，能抵受碎石衝擊，但其物料和安裝成本比搭棚還要高。並指防火措施在技術上是可做到，例如在棚架牆身加設防火磚，至拆棚架時再拆除，但會令整體工程成本變得不合常理。

不阻燃棚網燃燒產生大量火舌

至於棚網，呂迪祈指現時市場上有阻燃棚網，他們曾就工程項目應客戶做測試，具阻燃性的棚網在燃燒後會變色或「燒極都唔會着」，若沒有阻燃性，即如同昨日（26日）宏福苑五級火片段所見，燒着後會有大量火舌掉落。

呂迪祈曾測試市面棚網，部分燒着後會有大量火舌掉落。（受訪者提供影片截圖）

具阻燃性的棚網在燃燒後會變色或「燒極都唔會着」。（受訪者提供影片截圖）

呂迪祈直言，就外牆保護物料的阻燃性而言，現時勞工處法例上並沒有強制要求必須使用阻燃建材。但 2023 年 3 月尖沙嘴「海員之家」四級火後，屋宇署針對正進行施工的建築物在外牆設阻燃保護網等，更新作業指引，規定棚網符合阻燃要求。他希望今次事件只屬個別事件，認為業界在未來需制定更完善的保護方向。