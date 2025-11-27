宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo

大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，災場仍有不少居民的寵物被困，生死未卜。有市民稱目擊消防員成功救出九貓一狗；昨日「宏健2703 貴婦狗Jason」被主人「洗版」急尋，幸在今早獲救。另有主人在現場守候，希望成功尋回寵物；現場動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗，並提供暫託服務。
現場所見，不少主人及動物義工在現場等待消防員逐一救出動物，現場放置過百個貓用飛機籠及狗籠，隨時為毛孩尋找主人。亦有網民協助轉發獲救毛孩消息，當中包括貓及烏龜等。「大埔人大埔貓」負責人之一何偉霖接受《Yahoo新聞》訪問時指，昨晚至今一直在廣福邨守候，「都無乜點休息」。由於昨晚火勢較大，未有太多貓被救出，「今日九點零十點開始，陸續有啲貓狗落嚟，有生有死」。何偉霖指，現時宏福苑由動物機構包括愛護動物協會、NPV非牟利獸醫服務協會等，統籌貓狗分流事宜。`
待主人安頓住處 接回毛孩
一眾義工將未有主人認領的貓狗帶到包括仁德寵物醫院在內的動物診所檢查，「如果主人覺得照顧上唔OK，我哋就幫手暫託」，亦有主人在安頓好住處後，在「大埔人大埔貓」手上接回毛孩。何又指「仁德寵物醫院都話嚟得睇醫生嘅都免診金、免X-ray費」。「大埔人大埔貓」亦有協助提供物資，「等大家可以容易攞得到」。
獨立貓義工Gigi接受《Yahoo新聞》訪問時指，由於家住廣福邨被封的大廈，今早10時開始在廣福邨留守協助毛孩，「幾分鐘前又有兩隻狗救咗出嚟」。Gigi指不少動物組織亦有派員在場，「一有動物落到嚟就會踴過去幫手，要氧氣就準備、籠又準備，再搵主人」。現時仍有數籠小鳥及烏龜在廣福邨公園位置未有主人認領，「頭先都捧咗兩盤龜，仲未有主人認」。
冒險上樓救四貓兩龜
Gigi嘆謂：「大埔人好齊心，一呼百應，好多物資，喺我角度動物我concern啲，救人我又救唔到」，現正陪伴貓友等待兩隻貓咪的消息，「一陣都陪伴，睇吓去邊間（動物）醫院」。據她了解，昨晚有主人冒生命險上樓救回四貓兩龜，「佢真係好好彩，諗到方法，又安全出返嚟」。
消防員被指救9貓1狗 網民激讚
有網民今早上載照片及影片至Threads，指「宏健 9貓1狗 都係呢位消防員救出」，獲逾15萬網民讚好，有網民指「淨係呢度都10條生命！」「貓狗係某啲人嘅仔女，呢位消防員救咗人哋嘅屋企人，願佢遇火滅火，平安收隊 」。網民感激消防員救援，「on duty咁長時間、環境咁惡劣，都仍然救盡每一條小生命」。
尋狗訊息瘋傳 Jason與主人團聚
至於昨晚網上瘋傳的「宏建閣2703小狗，灰色小貴婦Jason」，主人昨稱下午三時趕回大埔時已無法上樓，希望市民提供消息。今早有網民發現Jason成功獲救，紛指「Jason仔好叻仔啊」、「Jason冇事，太好」。Jason今已與主人團聚，其主人在「大埔Tai Po」發帖稱「消防救了宏建閣嘅Jason了，好精神好生猛，感謝大家嘅message and support ，多謝madam 喺我徬徨無助時照顧我，幫我登記報消防，感謝消防、醫護、動物義工隊，願天父守護每個生命」。
逾10貓狗送愛協中心治療
愛護動物協會回覆《Yahoo新聞》時指，愛協獸醫及督察正於現場協助寵物認領、初步健康檢查等，並已將逾10隻貓狗送往愛協青衣中心治療。如市民需要緊急協助，可致電27111000。
奧利安動物醫院為受火災影響的貓狗提供診金豁免、香港社企動物醫院免費予火場救出毛孩聞氧、萊奧動物醫療中心提供免費氧氣箱及基本急救協助，豐盈急症室提供免費緊急寵物義診、城大動物醫療中心亦會為受影響貓狗豁免診金。
火災中不少動物離世，「小天使寵物善終」將為宏福苑大火遇害毛孩，提供免費善終支援。如需協助，可致電24小時接收熱線9055 4422。
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 6 小時前