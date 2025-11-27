宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo

獲救的寵物不乏龜隻。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火，災場仍有不少居民的寵物被困，生死未卜。有市民稱目擊消防員成功救出九貓一狗；昨日「宏健2703 貴婦狗Jason」被主人「洗版」急尋，幸在今早獲救。另有主人在現場守候，希望成功尋回寵物；現場動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗，並提供暫託服務。

動物義工帶來過百狗籠及飛機籠，隨時準備安置獲救貓狗。

現場所見，不少主人及動物義工在現場等待消防員逐一救出動物，現場放置過百個貓用飛機籠及狗籠，隨時為毛孩尋找主人。亦有網民協助轉發獲救毛孩消息，當中包括貓及烏龜等。「大埔人大埔貓」負責人之一何偉霖接受《Yahoo新聞》訪問時指，昨晚至今一直在廣福邨守候，「都無乜點休息」。由於昨晚火勢較大，未有太多貓被救出，「今日九點零十點開始，陸續有啲貓狗落嚟，有生有死」。何偉霖指，現時宏福苑由動物機構包括愛護動物協會、NPV非牟利獸醫服務協會等，統籌貓狗分流事宜。`

廣告 廣告

「大埔人大埔貓」負責人之一何偉霖指在現場協助，提供毛孩暫託服務。

待主人安頓住處 接回毛孩

一眾義工將未有主人認領的貓狗帶到包括仁德寵物醫院在內的動物診所檢查，「如果主人覺得照顧上唔OK，我哋就幫手暫託」，亦有主人在安頓好住處後，在「大埔人大埔貓」手上接回毛孩。何又指「仁德寵物醫院都話嚟得睇醫生嘅都免診金、免X-ray費」。「大埔人大埔貓」亦有協助提供物資，「等大家可以容易攞得到」。

獨立貓義工Gigi接受《Yahoo新聞》訪問時指，由於家住廣福邨被封的大廈，今早10時開始在廣福邨留守協助毛孩，「幾分鐘前又有兩隻狗救咗出嚟」。Gigi指不少動物組織亦有派員在場，「一有動物落到嚟就會踴過去幫手，要氧氣就準備、籠又準備，再搵主人」。現時仍有數籠小鳥及烏龜在廣福邨公園位置未有主人認領，「頭先都捧咗兩盤龜，仲未有主人認」。

冒險上樓救四貓兩龜

Gigi嘆謂：「大埔人好齊心，一呼百應，好多物資，喺我角度動物我concern啲，救人我又救唔到」，現正陪伴貓友等待兩隻貓咪的消息，「一陣都陪伴，睇吓去邊間（動物）醫院」。據她了解，昨晚有主人冒生命險上樓救回四貓兩龜，「佢真係好好彩，諗到方法，又安全出返嚟」。

消防員被指救9貓1狗 網民激讚

有網民今早上載照片及影片至Threads，指「宏健 9貓1狗 都係呢位消防員救出」，獲逾15萬網民讚好，有網民指「淨係呢度都10條生命！」「貓狗係某啲人嘅仔女，呢位消防員救咗人哋嘅屋企人，願佢遇火滅火，平安收隊 」。網民感激消防員救援，「on duty咁長時間、環境咁惡劣，都仍然救盡每一條小生命」。

有網民今早上載照片及影片至Threads，指「宏健 9貓1狗 都係呢位消防員救出」，獲逾15萬網民讚好。

尋狗訊息瘋傳 Jason與主人團聚

至於昨晚網上瘋傳的「宏建閣2703小狗，灰色小貴婦Jason」，主人昨稱下午三時趕回大埔時已無法上樓，希望市民提供消息。今早有網民發現Jason成功獲救，紛指「Jason仔好叻仔啊」、「Jason冇事，太好」。Jason今已與主人團聚，其主人在「大埔Tai Po」發帖稱「消防救了宏建閣嘅Jason了，好精神好生猛，感謝大家嘅message and support ，多謝madam 喺我徬徨無助時照顧我，幫我登記報消防，感謝消防、醫護、動物義工隊，願天父守護每個生命」。

「宏建閣2703」灰色小貴婦狗Jason於今早成功尋回。

Jason的主人在不同社交平台均發出尋狗訊息。

逾10貓狗送愛協中心治療

愛護動物協會回覆《Yahoo新聞》時指，愛協獸醫及督察正於現場協助寵物認領、初步健康檢查等，並已將逾10隻貓狗送往愛協青衣中心治療。如市民需要緊急協助，可致電27111000。

奧利安動物醫院為受火災影響的貓狗提供診金豁免、香港社企動物醫院免費予火場救出毛孩聞氧、萊奧動物醫療中心提供免費氧氣箱及基本急救協助，豐盈急症室提供免費緊急寵物義診、城大動物醫療中心亦會為受影響貓狗豁免診金。

火災中不少動物離世，「小天使寵物善終」將為宏福苑大火遇害毛孩，提供免費善終支援。如需協助，可致電24小時接收熱線9055 4422。

有網民協助轉發獲救毛孩消息，當中包括貓及烏龜等。