宏福苑五級火︱居民撰公開信感謝廣大市民：願善念長存 草擬人：唔想遺漏任何一個︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑去年11月發生世紀大火，近2000個家庭受影響，數千人需要安置。新一年開始，一批居民集體撰寫感謝信，感謝一眾在大火過後協助居民的義工、機構、捐助者及香港人，希望《Yahoo新聞》協助刊登。草擬人接受《Yahoo新聞》訪問時形容：「呢件事突然間發生，但個個都好快速去幫手」，感謝各方協助他們盡快脫離困境。

該信感謝社會各界在危急時刻「無私幫助與迅速行動，為受影響居民帶來了希望與溫暖」，希望向所有救援隊伍、各社會團體及機構、義工、捐助者及廣大市民「表達最誠摰的感謝」。有份撰寫感謝信的李小姐接受《Yahoo新聞》訪問時指，不少街坊均有相同想法，希望感謝相關人士，「都希望多啲人知道我哋嘅想法」，遂在一個800居民的群組商討，合力撰寫此感謝信，「大家不停喺群組講要感謝麥當勞、感謝宜家傢私、感謝華御結，我就提出唔可以遺漏任何一個，包括有心嘅市民，所以最後我草擬咗呢封信，讓大家隨心自由發放」。

【感謝信全文】

致所有關心與支持宏福苑火災救援工作的所有朋友：

近日，宏福苑火災事故的發生牽動了無數人心，在危急時刻，來自各方的無私幫助與迅速行動，為受影響居民帶來了希望與溫暖。在此，我們一眾居民謹向所有參與救援及支持工作的團體、機構、義工和捐助者以及廣大市民，表達最誠摯的感謝！

救援隊伍：消防人員、醫護人員等等，感謝你們的專業與勇敢守護了生命安全；

社會團體與機構：包括社區組織、慈善機構、企業及民間團體，感謝你們及時提供物資、安置協助與心理支援；

義工朋友：無數默默付出的義工，你們的熱心與汗水，溫暖了受災居民的心；

捐助者：每一位慷慨解囊的善心人士，感謝你們的支援減輕了受災家庭的負擔；

廣大市民：感謝你們的關心與鼓勵，讓我們感受到社會的凝聚力和關懷。

這場火災讓我們再次見證了人間有情、團結互助的力量，你們的每一份幫助，都成為受災居民生活的重要支持。我們相信，在大家的共同努力下，受影響的家庭能逐步走出困境，回復平靜與安寧。

再次致以最深切的感謝！願善念長存，社區同心。祝願大家在新的一年裡平安、快樂！

謹此致謝

宏福苑一眾居民敬上

2026年1月1日

「靜落嚟，就覺得要多謝返唔同嘅人」

火災過後，居民忙於奔走和張羅。李小姐說：「之前太忙，無時間諗太多嘢」，最近半個月萌生感謝各方的想法，「靜落嚟，就覺得要多謝返唔同嘅人」。她指信件並無列出各機構名稱，「因為驚寫漏，所以用唔同組織特質去區分會好啲」，「其實有啲（物資）都唔知邊個機構送過嚟，所以感謝信都唔寫唔同機構嘅名」。信中居民感謝救援隊伍、提供物資、安置協助及心理支援的社會團體、義工、捐助者及關心事件的廣大市民，「你們的每一份幫助，都成為受災區民重建生活的重要支持」。

「睇到有人話我哋搶資源，其實好心傷」

李小姐原居宏新閣，「屋企人好彩都無事，可以全部走到出嚟」，現時居於善樓。她指事發至今獲不少機構協助，「好多機構有幫我，例如宜家傢私、豐澤，好多機構」。遷往善樓的首兩三日，李小姐已獲宜家傢私送贈床架等物資，「我哋好快已經有床瞓，有啲布衣櫃」，亦有其他機構提供矮櫃、雪櫃等物資，協助她盡快適應新生活。

另外，李小姐感慨開始有聲音指責宏福苑居民，「覺得我哋攞咗社會資源，其實我哋係受害者……唔係我哋自己導致有火災，呢個係一個災難，唔係個別事件」。她慨嘆，「睇到有人話我哋搶資源，其實好心傷。政府係要有責任確保市民安居，而家千幾二千戶完全唔知自己等到幾時先有自己嘅居所」。

「大家每日喺度等，唔知等乜嘢」

至於居民接下來的願望，李小姐指以她所知，不少居民希望原區安置，「最大問題係幾時畀到方案我哋去揀、每個方案涉及幾長嘅時間去完成」，讓街坊選擇安置辦法，而至今她亦未曾從「一戶一社工」等渠道收過關於安置方案的諮詢，「大家每日喺度等，唔知等乜嘢，等到何年何月？其實佢講一聲等半年、等一年，佢會有方案都好，但去到呢一刻我問社工，社工都未收到通知」。李小姐又指，認識有街坊現時居所與大埔距離甚遠，「返學唔係好方便，其實大家都等到好灰，所以時間表係好重要」，希望政府可根據受影響居民想法，彈性處理，「應該要系統地查呢件事就並行，唔係我哋要等到唔知何年何月」。

民政及青年事務局局長麥美娟日前（6日）見記者時就指，對於宏福苑居民的長遠安置方案目前仍未有時間表，會繼續了解居民訴求。