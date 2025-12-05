宏福苑五級火︱居民爆料：憂封窗膠板易燃 去年改購阻燃款式 惟舊板照用︱Yahoo

記者現場所見，不少受火災影響的座數，牆身外的棚網燒毀，但仍見窗戶上覆蓋着的白色膠板。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火造成逾150人死亡的慘劇，火災發生之後，政府曾指出火勢迅速蔓延，是由於用來遮蓋玻璃窗的發泡膠板屬高度易燃物料，因此燒著之後火勢一發不可收拾。《Yahoo新聞》獲得來自居民的資料，目前受災屋苑所使用的膠板，其實夾雜易燃和阻燃兩款。事緣去年當居民知悉工程公司購入首批易燃的發泡膠板後，覺得不妥並且叫停，要求轉買另一種具阻燃效力的物料。不過當時有人表示採用發泡膠物料並不犯法，若棄用屋苑需要出作賠償。

有宏福苑居民表示，用來遮蓋窗戶的白色膠板，其實有兩款，一款是普通易燃的發泡膠板，一款則具阻燃性，應用於不同座數上。

居民要求轉購阻燃膠板 對方稱：用發泡膠板不違法

火災發生後，發泡膠板被視為導致大火蔓延的最大元兇。有居民向《Yahoo新聞》指出，去年七月中，當棚架工程準備展開時，工程公司購入了一批20mm厚的「泡沫板」（坊間稱為發泡膠板）作為保護玻璃窗的物料。他們知悉後覺得不妥，認為易燃物料有一定風險，遂要求工程公司轉購另一種具阻燃性的物料。居民憶述指，當時相關人士表示採用發泡膠板不屬違法，而且膠板已經採購，若棄用屋苑需要作出賠償。

最後已經採購的發泡膠板繼續使用，但隨後再買入的，則在居民要求下，改成具阻燃效力的膠板。居民憶述，約於去年八、九月期間，工程公司曾應他們要求，在宏志閣對出空地，用打火機簡單示範一款阻燃膠板著火後的情況。從影片可見，新膠板的阻燃能力，跟早前不同傳媒於火警現場執拾的膠板所進行的簡單街頭測試，耐燃效能似乎較高。

宏福苑去年購入阻燃膠板，燃燒測試顯示新板具一定阻燃能力。

至於第一批買入的發泡膠板數量有幾多，以及安裝在哪幢樓宇的窗戶上，居民表示，當時的理解是會應用於第一期棚架落成的座數上，但具體數目不詳，也不清楚新膠板的驗收過程，當時共識是新購入的具阻燃能力膠板，將應用於棚架工程稍後才完成的座數上。至於第一期完成的棚架工程涵蓋其中三座，包括首先起火的宏昌閣、毗鄰的宏盛閣，以及唯一沒有起火的宏志閣。

有宏福苑居民表示，去年已擔憂封窗膠板易燃，遂爭取改購阻燃款式，惟有人繼續使用舊款膠板封窗。

現屆法團去年九月上任：正協助警方重組案情

《Yahoo新聞》曾向現屆宏福苑法團主席徐滿柑求證，他坦言由於正協助警方重組案情，因此不能回應事件。但他補充，宏福苑的棚架工程分三期於不同時段落成，而他們現屆法團於去年九月接任。

宏福苑火災發生於上週二下午，初期政府回應指出，宏昌閣低層圍網首先起火，燒着發泡膠板致迅速蔓延，而發泡膠板著火亦令玻璃爆破，令火勢同時攻入室內，造成室內外大面積同時起火。隨後才發現大部份棚網並不合符阻燃規格，估計是令火勢蔓延的原因。