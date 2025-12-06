精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火︱居民質疑政府對「一戶一社工」支援不足：社工都好難做 唔清楚點幫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火造成 159 死，大批居民痛失家園，流離失所，政府早前為居民設立「一戶一社工」支援災民。不過，有災民指，社工工作量太大，加上對災民的資助資訊不流通，認為政府未有為社工提供足夠支援，「佢哋自己都唔係好清楚點幫我哋，無想像之中講到咁貼身囉啲服務」。
意外後頭數天「跑嚟跑去」
Ada 是宏福苑宏新閣居民，今天（6日）到大埔聖母無玷之心堂參與彌撒。她接受《Yahoo新聞》訪問時憶述，事發當天在工作中收到居所陷入火海消息，「當時都堅持做埋啲工作先嘅，無即刻返嚟，都知啲火已經彈嚟彈去周圍都係」。她指，當時父母親均外出散步，全家避過一劫，目前暫居在啟德過渡性房屋。
對於近日領取資助安排，Ada 指意外後數天的確是「跑嚟跑去」，「頭幾日真係好辛苦，因為個『一戶一社工』係喺（意外）好幾日之後，所以初期大家好緊張，又驚會無咗，有啲打到電話或者 WhatsApp 都算好，可以留低（資料）登記，但係好多都係排隊」。她聽到有長者抱怨要不斷排隊，「我哋已經係災民，已經好多嘢要去諗」。她形容有長者非常勞氣，「甚至有諗過放棄，算啦好攰呀，錢都唔要啦！」
社工資訊不流通：唔係好清楚點幫到我哋
政府早前宣布設立「一戶一社工」支援宏福苑居民，Ada 目前一家已有社工專責跟進，為他們申請各項資助、尋找房屋等。不過，她指社工工作量太大，「有社工會安樂啲，但你都知社工唔係一對一，佢都可能孭幾隻 case（個案），所以有啲居民都可能會覺得幫到少少囉，但冇想像之中講到咁貼身囉啲服務」。
此外，部分社工接收到的資訊亦不及災民全面，會反問災民「可唔可以畀你個（資助機構）』list（清單）我呀？」Ada促政府向社工提供更多支援，「我唔知佢哋有冇一個統一發放資訊嘅人？佢哋自己都唔係好清楚點樣幫到我哋。我哋都好明白社工，佢哋都好難做，所以有時自己做到就自己做」。
冀與宏福街坊安置在同一地方：有返個 connection
對於下一步計劃，Ada 促政府盡快有安置定案，「而家咁即係點呢？我又好想有返個居所喺度，究竟係原區安置呀，原地重建呀，定安置我哋去公屋呀，呢啲統統都唔知，希望快啲有方向畀我哋，而家全部都係我哋FF（幻想）出嚟」。
被問到是否希望可在區內安置，Ada 指香港土地問題嚴重，不奢求在大埔安置，只希望盡快尋覓到穩定居所，「等父母可以長期住喺嗰度，唔使成日搬走，奢侈啲嘅係宏福苑居民都喺埋同一條村，等佢哋有返個connection（連結）。老人家嘅生活就係搵 friend（朋友）㗎咋，對佢哋嚟講如果大家隔太遠就有啲唔開心」。
領資助靠街坊通報：我哋都老，係咪仲要揗嚟揗去？
同樣出席彌撒的楊女士則居於宏志閣，她稱事發後一個星期非常頻撲，街坊會透過訊息互相通報資助領取地點：「運頭塘邨有喎！大元邨有喎！社區會堂有喎！」。目前她雖有「一戶一社工」，但形容社工消息接收得太慢，資助資訊仍然凌亂，「因為好多NGO（非牟利機構）唔同地方，但佢冇諗過好多災民又要去你嗰度、又要去佢嗰度，甚至乎有啲係重複咗」。楊強調，感謝社工們很有心幫忙，只希望所有援助可以更集中，「你知宏福苑都幾廿年，我哋啲老人家都老，係咪仲要揗嚟揗去呢？連我老公都揗到病咗」。
雖然宏志閣未受火勢波及，但楊女士憶述意外時仍然哭得雙眼通紅。當天下午她碰巧外出，回到樓下時，看著火種由一座蔓延至兩座、三座，直至火海一片，「我唔知點形容，一開始有少少煙㗎咋喎，我即刻打畀啲街坊，打畀啲教友。我望住佢吹吹吹，吹到第六座，好難受⋯⋯我當時係腳震，但係無喊，係個心喺度流淚⋯⋯（哽咽）歌就聽得多，『眼淚在心𥚃流』，原來係咁」。
透過助人抒解情緒：幫更加有需要幫助嘅人
楊女士一名街坊的兒子，在事發時因在家午睡而未有逃生，最終不幸罹難，「搵到佢但就救唔到」。楊協助該名街坊到上水天主教老人院找到容身之所，向街坊伸出援手成為她療癒的動力，「我諗住用我嘅能力去紓緩（情緒），我嘅能力可能係慰問一啲人，去幫一啲更加有需要幫助嘅人，我慶幸而家我有精神可以打電話慰問人哋、幫得人哋」。
對於未來安置，楊建議政府可以檢視目前已建成而又未推出的樓宇，可優先讓宏福苑居民安置，「你一下子整唔到咁多人，睇吓有無呢啲樓可以安置咗咁多千人囉，你分散晒無用㗎，個個揗嚟揗去！唔好要我哋咁煩，街坊又可以住埋一齊」。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
