宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火釀成至少 160 人死亡。據了解，廉政公署今日（17 日）清晨採取行動，再拘捕兩名男子，據悉分別為宏福苑現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。

鄧國權自宏福苑首屆法團起擔任委員，並自 2012 年起連任五屆主席，直至去年 9 月 6 日卸任，是當年簽署涉事大維修工程合約的關鍵人物。

連同今日的行動，廉署就此案已先後拘捕 14 人，早前被捕的 12 人包括工程顧問公司人員、承建商、棚架分判商及中間人等。

大維修工程涯涉 3.3 億元

發生五級火的宏福苑樓齡 42 年，去年 1 月展開總值 3.3 億元的大維修工程，由宏業建築承建，鴻毅建築師擔任工程顧問。當局在火災後調查發現，這項被形容為「天價」的工程涉及多項爭議，包括在棚架使用不合阻燃標準的棚網。此外，承建商在施工期間以發泡膠板遮蓋單位窗戶，聲稱用作保護玻璃。

現任主席徐滿柑早前曾確認每個單位窗戶均貼上發泡膠板，稱這是上屆法團通過的方案。他表示上任後曾詢問顧問公司材料是否阻燃，當時獲回覆指已通過防火測試並具備相關證書。然而，廉署在調查貪污期間發現，工程使用的防護網並未達標。

翻查法團會議紀錄，3.3 億元的維修方案是三個入選方案中最貴的一個，較方案一高出 109%，亦比方案二貴 51%。該方案獲約 600 多戶投票通過，需在每幢大廈搭建 31 層全包圍棚架，預計工期長達兩年。鄧國權早前曾稱，工程透過市建局招標程序處理，形容招標妥當，並指是在顧問公司推介下甄選數間公司供業主決定。