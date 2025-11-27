​宏福苑五級火​︱廉署成立專案小組調查 ​大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo

翻查宏業建築工程有限公司文件，截至今年八月底，各樓宇原定明年三月至六月進行拆網及拆棚等工序。

【Yahoo新聞報道】發生大火的大埔宏福苑樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費曾引起住戶強烈不滿。廉政公署今天（11月27日）宣布，由於大火涉及重大公眾利益，今成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

廉政公署又稱，向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。

在住戶的反對聲音下，大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。

每戶須繳15至19萬元

《Yahoo新聞》去年曾追蹤報道宏福苑大維修的爭議，其工程總金額高達約3.3億港元，每戶業主須攤分約15萬至19萬港元，遠高於同區或同類型屋苑的維修費用，引起業主強烈不滿。逾200名居民當時開會考慮入稟土地審裁處申訴，並將有關通告放入住戶信箱，但隨即有保安報警。

根據今年4月法團的會議紀錄，維修金額高昂的原因是外牆翻新工程使用造價最昂貴的「全鑿重鋪外牆紙皮石」方案，需分6期集資；住戶亦被要求在7個半月（後延遲至 10 個月）內分6期繳付每户約15萬至19萬元維修費。管理處亦張貼公告，警告逾期繳費須繳付1%利率；法團亦將集資金額存放在額外新開的戶口內，而非第三方律師行或公證行，當時法團稱開設獨立銀行戶口是諮詢了法律意見及參考市場做法，利息會存放在法團銀行戶口。

原本預計明年3至6月拆棚

翻查宏業建築工程有限公司文件，截至今年八月底，屋苑各座均已幾乎完成外牆打鑿、換喉、清洗外牆、窗邊油防水層等項目，而舖紙皮石就預計至明年2月至3月不等完成，之後便會處理試水項目，而各樓宇則於明年三月至六月進行拆網及拆棚等工序。

正值大維修 業主引述親友：管理員不懂打響火警鐘

宏福苑業主Kase昨天接受《Yahoo新聞》訪問時指，其母亦無法回家，「我uncle直情飲完茶就返唔到上去」。她引述在場親友指，火警發生時「管理員話無教育過點樣打個（火警）鐘，所以無鐘聲」，亦引述有朋友指「想搵法團嗰啲都搵唔到」。

