宏福苑五級火︱廣福休憩公園逾200人排隊獻花 街坊促檢討監管制度：草菅人命的人禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏褔苑五級火，造成逾百人死亡。大批市民發起民間悼念活動，其中廣福邨附近有多處地方可供獻花，廣福休憩公園更有逾200人排隊獻花。有大埔街坊手寫標語，直指火災是草菅人命的人禍，必須馬上檢討制度，形容憤怒甚於悲傷，「點解啲居民提出（大維修）問題時，你唔聽人意見，仲強硬通過？」
大埔廣福邨一帶有多處地方均有市民獻花，包括廣福邨平台和廣福休憩公園。於今天傍晚5時起，公園陸續出現人龍，至晚上7時許更有逾200人手持花束前來悼念。有市民獻花後面向宏福苑低頭，雙手合十默哀；亦有青少年在廣福橋底自製黑絲帶，向市民免費派發，不少人拿取後隨即掛在衣襟。另有熱心市民派發卡紙，讓市民寫上心聲和祝福語，抒發情緒。
「問題不是竹棚」
太和街坊文先生於晚上7時許到場，除了花束，他把標語寫在兩張A4紙上，其中一張寫上「問題不是竹棚，不是鋼架，是草菅人命的人禍，馬上檢討制度！」紙上的署名是大埔公立學校舊生，正是宏福苑旁邊的一所學校，「對呢度都幾有感情，因為六年都喺呢度渡過，仲要係童年添，所以好深刻」。連結深、傷痛更深，「我30幾歲喇，一直搭車好、出去吐露港又好，見到呢幾幢係好signature（標誌性），點解會搞成咁呢？」
「點解香港咁多年又冇發生過？」
文續指，相比悲痛，他更覺憤怒，「點解啲居民去問你、提出（大維修）問題時，你唔聽人意見，仲去強硬咁通過？」從事工程的他，強調是次起火並不尋常，「今次起火係好多因素加埋，而家唔敢講係咪啲網問題啦，但我個人認為係啲網問題囉，個人意見啦吓」。文亦批評官方將事故起因歸咎於竹棚，「點解香港咁多年又冇發生過？你鋼架（金屬棚架）如果處理得唔好，唔去搵人睇住、監管，都係一樣㗎，咁你到時又轉用咩？」
「希望係最後一次」
災難過後，文希望政府先安頓居民，亦要確保災民取得救助金和賠償，隨後必須檢討每個法團如何選擇工程公司，「有冇監管、日後做好啲得唔得呀？以前嘉利大廈大火，睇返新聞都知係好離譜嘅事，發生完咁嘅慘劇你會汲取教訓㗎嘛？今次我希望係最後一次」。
「唔好放棄希望」
他希望災民先慢慢平復心情，「好老實，我哋冇辦法完全知道佢哋嘅感受，但我哋能力範圍內，你需要啲咩你講就得㗎啦，我哋盡量幫到嘅都會幫」，亦希望災民如有家屬仍然失聯，盡量不要灰心，「唔好放棄希望」。
「入面有好多我啲中小學同學啲屋企人喺度」
梁小姐是廣福邨居民，同樣於晚上前來獻花。談及是次意外，她說了兩句就哽咽起來，「我由細到大都係住呢度，（宏福）入面有好多我啲中小學同學啲屋企人喺度」，目前有部份人仍然失聯。她指有菲傭以肉身救3個月大嬰兒的個案，是其友人認識的家庭，「外傭姐姐都好辛苦，佢寧願佢自己走都要護住你小朋友」。
「最緊要個人冇事」
梁續指，最近數天都會逃避看新聞，「一睇就會take（牽動）上去，就會好似而家咁樣，唉，喊晒，但你一返到嚟大埔就⋯⋯就咁囉」。她希望政府先好好安置居民，加上宏福苑是「老人邨」，以長者居多，「佢哋畢生積蓄買咗層樓，點知又點呢？燒又燒咗，你而家補貼俾佢一萬、五萬都無補於事，呢啲唔係眼前嘅嘢，係之後嘅嘢」。梁強調災民最重要是「人無事」，「家園冇咗，可能有其他途徑可以有返，或者有親戚朋友可以接濟、照顧，但最緊要個人冇事就一切安好」。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
