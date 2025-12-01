宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火︱張炳良倡設獨立調查委員會 還受害者公道、協助社會「解結」 湯家驊：死因研訊較快︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火釀成嚴重傷亡，無數家庭痛失親人及家園，全港陷入哀傷，各界要求徹查事故成因及責任。前運輸及房屋局局長、現任教育大學公共行政學講座教授張炳良表示，成立具「類司法」功能的法定獨立調查委員會，是合適及值得考慮的做法，但並非唯一選項，強調政府選擇何種調查機制沒有既定公式。
擁傳召權、可公開聆訊 張炳良：有助維護政府公信力
張炳良今日（1 日）接受《信報》訪問時表示，宏福苑大火帶來災難性後果，死傷人數之多震撼全港，且牽動世界目光，按本地及國際慣例，出現如此嚴重事故，一般都會展開獨立調查。他認為，根據《調查委員會條例》成立的法定獨立調查委員會雖然不屬司法程序，但具「類司法」功能，主席慣常由具法官背景人士出任，委員會擁有傳召權，可公開聆訊，有助找出真相、還受害者公道，屬較具公信力的機制。
他指，獨立調查委員會的特點在於透明度高，可以公開回應社會疑問，讓公眾了解事故成因及制度是否存在問題，亦可從制度及行為層面檢視是否需要改善。他形容，相關機制有助維護政府公信力及權威，協助社會「解結」，減少外界對政府內部調查不足，甚至官官相衞的質疑。
佐敦嘉利大廈大火亦有成立獨立調查委員會
張炳良提到，本港過往已有多次成立獨立調查委員會的先例，例如導致 41 人死亡的佐敦嘉利大廈大火、南丫海難以及鉛水事件，部分事故雖然沒有造成人命傷亡，但因社會高度關注，如沙中綫紅磡站剪短鋼筋事件，亦成立獨立調查委員會跟進。
他回顧自己在任運房局局長期間，曾兩度面對獨立調查委員會，包括南丫海難及鉛水事件。當時他支持相關安排，並呼籲同事配合。他指，政府部門處理獨立調查委員會工作難免感到壓力，但以鉛水事件為例，房屋委員會在研訊展開前已分批檢驗水質，委員會最終肯定政府善後工作，反映相關機制亦可確認政府處理是否得當。
張：多軌調查並無矛盾
對於現時警方、廉署及消防處等已各自展開調查，張炳良認為，多個方式調查並無矛盾，執法部門和政府內部調查小組日後可以根據獨立調查委員會的報告作出跟進。他重申，雖然法例沒有列明在何種情況下必須成立法定委員會，但當局可按希望達到的效果作整體判斷，從找出真相及重建社會對政府信任的角度出發，獨立調查委員會是一個值得考慮的選擇。
梁定邦：若選獨立委員會方式 解釋須令公眾信服
資深大律師梁定邦指出，當局可考慮委任資深法官出任死因研訊官，透過死因研訊探討事故成因及預防措施。他表示，回歸以來政府共成立過 5 次獨立調查委員會，涉及的事件「無一較今次悲劇般重大」，認為今次大火的嚴重程度更高，若政府選擇獨立委員會以外的方式徹查，應提出令公眾信服的解釋。
湯家驊：宜多觀察一兩日
行政會議成員湯家驊則認為，現階段宜多觀察一兩日，再判斷最合適的處理方式。他表示，需要視乎今次事故的性質及波及範圍，例如是否涉及承建商運作及相關規管等，才決定是否需要設立獨立調查委員會。他補充，從法理上而言，死因研訊理論上可以較快找出問題並提出建議。
近七年三度成立獨立調查委員會
翻查近年報道，在 2018 年 沙田至中環線（沙中線）紅磡站擴建部分工程爆出鋼筋安裝問題和偷工減料醜聞後，行政長官會同行政會議成立獨立調查委員會。委員會旨在調查相關工程是否按合約進行、檢討港鐵的監督和向政府的通報制度，以及政府的監管機制，並提出建議措施。委員會報告批評政府、港鐵和承建商在項目管理上出現溝通失誤和監督不力等問題。
至於 2015 年 7 月，多個公共屋邨及屋苑的食水樣本被驗出含鉛量超標，引發市民廣泛憂慮。政府於 2015 年 8 月成立獨立調查委員會，以確立公共租住房屋食水含鉛超標的成因，並檢討和評定香港食水現行的規管及監察制度是否適當，同時就食水安全提出建議。
南丫海難報告 船長責任內容被遮蓋逾十年
在更早的 2012 年 10 月 1 日，南丫島附近發生撞船事故，造成 39 人死亡。政府在同年 10 月 22 日委任獨立調查委員會，旨在調查事故的起因並作出裁斷，評核香港載客船隻的一般海事安全情況及現行監管制度是否足夠；以及提出建議以防止日後再發生同類事故。調查委員會於 2013 年 4 月 19 日提交報告。由於兩名涉事船長被控誤殺罪名，政府須保障他們獲得公平審訊，故報告書中涉及兩名船長責任問題的部分內容被遮蓋，直至 2015 年 9 月所有有關刑事司法程序完成後才全面公開。
