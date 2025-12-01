宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】繼北角富澤花園及中環中旅大廈的維修工程被發現用膠板封窗，昨日房屋局表示，審查組特別巡查行動發現深水埗怡閣苑同樣以膠板遮封窗戶，已即要求承建商移除並停止工程，局方會諮詢法律意見，考慮作出檢控。

房屋局昨晚（11月30日）表示，已要求怡閣苑的承建商進行獨立安全審核，待局方審視及確信其具備有效的安全管理系統，才會考慮准許恢復工程。勞工處方面，上周五(28日)起展開全港性特別執法行動，巡查51個設大型棚架的樓宇地盤，包括棚網的阻燃性認可標準，共發出45份書面警告及12張敦促改善通知書，並提出兩宗檢控。

至於宏福苑五級火的涉事承建商宏業建築，屋宇署早前表示，宏業所涉的北角富澤花園及中環中旅大廈的樓宇維修工程，上周五已遭署方即時移除封窗膠板，並考慮法律懲處，兩項工程暫時停工。