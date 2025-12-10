宏福苑五級火︱悼念區4噸祭品送佛堂火化 義工受難屬所託做法事：希望早日水落石出︱Yahoo

悼念區祭品重達4噸，今運送往元朗佛區火化及進行法事。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火後，早前有義工於廣福道休憩處設立悼念區，不少市民帶同祭品到場悼念離世居民。元朗一間佛堂今日協助祭祀，將祭品、元寶、市民摺的紙鶴等火化，冀離世居民早登極樂。

義工受部份難屬所託進行今次法事。

據佛堂負責人指，準備了香燭、紙紮屋及尊聖塔作化寶之用。義工日前已將多箱紙鶴、祭品等運至精舍，義工亦在精舍內挖下土坑，作化寶之中。負責人指由於環保及污染問題，塑膠祭品及毛公仔均未能火化，經過宗教儀式後，或以堆填形式處理。

市民在悼念區留下大批紙鶴，今被送到佛堂火花。

居於空氣污染等因素，佛堂未能火化毛公仔，經過宗教儀式後，或以堆填方式處理。

佛堂一眾僧侶在早上約十時起唸經，之後便向一眾祭品「灑淨」，再將祭品火化，當中包括市民摺下的紙鶴、心意卡、手抄經文、經書等等。

義工：部份家屬心情未平伏 望代勞做法事

安排法會的義工Sarah指，受部份宏福苑離世家屬所託，帶祭品做法事，部份家屬心情仍未安頓好，故希望義工可以代勞。舉辦法會後，「希望可以早日水落石出搵到（意外）原因，希望往生者可以早日安息」。

市民寫給罹難者的心意卡已被火化，義工已備存電子檔案，希望日後有機會展出。

200市民參與清場 50義工善後

另一名義工阿水指，事件屬於人禍，「一定要懲戒，上天係唔會放過呢啲壞人，真係天有眼」。阿水續指，當日廣福道休憩處有逾200市民幫忙清場，之後亦有近50名義工處理善後事宜。日前亦有南亞裔市民協助將祭品帶到佛堂，以5.5噸貨車盛載，估計祭品有4噸。

Sarah指現時大部份心意卡已作電子處理，視乎未來有否機會舉辦展覽展出。至於現有的數十人義工群組，則會繼續幫助宏福苑居民，如提供居於中轉屋的物資及運輸等。