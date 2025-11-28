宏福苑五級火︱房屋局豁免災民入住過渡屋租金 免租安排會持續較長時間︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三發生的火災，至周五（28日）大致撲滅，事件中的死亡人數增至 128 人。房屋局局長何永賢表示，現時屬緊急情況，因此會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，免租安排預計會持續一段較長時間。

何永賢指，在各界「一方有難，八方支援」的行動下，全港多個過渡性房屋項目已準備就緒，隨時接收受宏福苑火災影響的居民。

截至昨日（28 日）下午 6 時，全港共有 275 個過渡性房屋單位已投入服務，接收了超過 600 名受影響居民入住。這些項目遍布多區，包括大埔的「善樓」、「樂善村」、「策誠軒」，元朗的「博愛江夏圍村」、「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」，北區的「博愛昇平村」，黃大仙的「可悅居」，沙田的「樂和．東寓」，九龍城的「啟德．東寓」，以及將軍澳的「邑庭居」。

雖然大埔區的過渡性房屋項目現時只剩下極少量單位，但經早前盤點，全港各個項目仍然有超過 1100 個單位可供有需要的市民輪候。有需要的市民可以致電 3611 8482 向專責小組查詢。

中轉屋、臨時收容中心亦會免租

針對受影響居民對入住過渡性房屋租金的憂慮，何永賢表示現時屬緊急情況，因此會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金。何永賢指，該免租安排預計會持續一段較長時間，當局亦會與各營運機構進一步協調，讓有需要的居民可以安心居住，專注處理其他事務。

除了過渡性房屋外，房屋署的中轉屋或臨時收容中心也有超過 2000 個單位或床位可提供支援，同樣享有免租安排，市民可致電房署 2658 4430 查詢。另外，有意入住房協暫租住屋項目及出租屋邨單位的受影響居民，也可致電 2839 1393 查詢，房協也會提供免租安排。