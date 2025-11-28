宏福苑五級火︱所有政府建築物下半旗三日 李家超周六率官員默哀 十八區設弔唁處︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】為悼念在大埔宏福苑火災中不幸罹難的人士，港府今日（28 日）晚上宣布，將在明日至 12 月 1 日期間，安排一系列的哀悼活動。所有政府建築物及設施，包括特區政府駐境外辦事處，在這三日會將國旗及區旗下半旗誌哀。

在哀悼期間，政府主要官員將取消非必要的公開活動，而所有由政府主辦或資助舉行的娛樂及慶祝活動，也會按情況安排取消或延期。行政長官李家超將於明日上午八時，聯同主要官員、行政會議非官守議員以及公務員，在政府總部默哀三分鐘，向罹難者表示沉痛的哀悼。

此外，民政事務總署會在全港 18 區設立弔唁處，開放予市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。弔唁處的開放時間為明日至 12 月 1 日，每日上午 9 時至下午 9 時。