精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。
不達標棚網每卷售54元
胡英明指，廉署拘補人士包括工程顧問，承建商，搭棚判頭等，指在早前 7 月颱風吹襲香港後，宏福苑的棚網被破壞，涉案人士先向本地供應商購入了 2,300 卷未達阻燃標準的棚網，達 75000 平方米，每卷價格為 54 元，並用於宏福苑的 8 幢大樓。
華懋大廈火警後 購合格棚網魚目混珠
隨後在中環華懋大廈發生火警後，涉案人士再以每卷 100 元的價格購入一批合符阻燃標準的棚網，共 3700 平方米，鋪設在棚架底部的「棚腳」。在之後的棚網測試中，成功魚目混珠，取得了測試合格的結果。
胡英明形容，涉案人士非常古惑，「合標同唔合標一齊用，唔合標放消防員拎唔到的地方，處心積累去犯案，非常可恥。」
陳國基補充，涉案人士將不合標準的棚網放在一般人都無法取得，政府人員亦十分難以採樣的地方，需要特別安排消防員爬出去才可取得樣本，形容涉案人士是處心積累、有計劃犯案，手法非常惡劣。
鄧炳強澄清棚網是導致大火迅速蔓延
鄧炳強表示，起火初期因未能在火災現場採樣，因此在未受火警波及的宏志樓地下檢取樣本去測試，當時初步發現棚網符合抗火標準，承認有關結論，與現場消防及市民觀點不一致。
他續指，警方之後在火災熄滅後，再到八幢大廈採走 20 個樣本，分佈高、中、低層。他指當中 7 個樣本不符合阻燃標準，有關樣本主要在「好難拎到的地方」，相反隨手可得的棚網樣本則較多符合標準。他澄清，確信今次棚網及發泡膠未掛阻燃標準，是導致大火迅速蔓延的原因之一。
上周五曾指竹棚竹枝致其他樓層着火
鄧炳強上周五會見傳媒時曾指，根據初步研究，有關圍網的阻燃度合乎要求，料發泡膠等著火引致高溫，令到竹棚及棚網燃燒，燒斷的竹枝掉下，引致其他樓層着火，但當時他強調，正式起火原因仍有待進一步調查。
