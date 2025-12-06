宏福苑五級火︱捐贈物資被丟棄 民政：破損有污漬 街坊引述清潔工：有啲望落好新︱Yahoo

日前社交平台流傳，政府將大批存放於大埔大元社區會堂的捐贈物資，「當垃圾咁清晒佢」，掀起熱議。(Threads圖片)

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火後，不少熱心市民自發捐贈物資支援，支援受影響災民。惟日前社交平台流傳，政府將大批存放於大埔大元社區會堂的捐贈物資，「當垃圾咁清晒佢」，掀起熱議，被質疑浪費。民政事務總署隨即在社交平台澄清，「有關言論並非事實」，指部份二手衣服鞋襪滿佈污跡、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，所以另行處理。有目擊事件的街坊向《Yahoo新聞》表示，丟棄的物資盛滿一斗車。

《Yahoo新聞》亦曾向大元關愛隊查詢，但未獲回覆。

目擊丟棄事件的街坊K，從出生至今居於大埔逾20年，災後曾於廣福平台幫忙收派物資。他昨（5日）向《Yahoo新聞》表示，該批遭丟棄的物資包括衣物、棉被及枕頭，大多被包裹，難以察看物資狀況，「數量約1輛夾斗車先剛好裝得完」。當時有清潔工向他說：「上頭話太舊，要掉晒佢 ，但有啲望落好新淨」。他認為，大批物資當中，有些質素不合格實屬平常，「但應該不至於整架夾斗車的數量」。他又指中心附近有救世軍及安老院等機構，認為可以有更合適的處理手法。

有目擊事件的街坊向《Yahoo新聞》表示，丟棄的物資盛滿一斗車，質疑是否所有物資全都破損。(Threads圖片)

民政：部份滿佈污漬、破爛不堪

民政事務總署周二（3日）發帖澄清，對於政府棄掉一堆存放於大元社區會堂所接收的捐贈物資，「有關言論並非事實」，並指捐贈物資包括大量二手衣服鞋襪，部分滿佈污漬、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，政府絕不會供受影響居民使用，所以會另行處理。

署方又指，十分感謝很多熱心市民捐贈物資到災場，政府一直加緊整理分類，確保受影響居民得到所需物資。現時收到的物資相當大量且充足，正統一整合所有捐獻資料，並已就滿足居民的中長期需要啟動配對工作，以便把適用物資派送予有需要的地點。

署方向《Yahoo新聞》表示，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資。政府至今共收到超過1 300個登記，當中機搆佔三成，餘下由市民提出。種類涵蓋食品及飲品、衣物、日常生活用品、寢具、電器等多個類別。政府正透過相關政策局、政府部門和服務團體掌握居民的實際需要後配對物資，陸續派送予有需要的地點。第一批家庭電器物資已配送至即將開放予居民入住的地點，物資配對和分發工作會持續進行。